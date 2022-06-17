Рашисти обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині з "Градів", - ОВА

Ворог обстріляв з мінометів та артилерії Краснопільську та Миропільську громаду на Сумщині.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

По Краснопільській громаді рашисти наносили удари з беспілотник, мінометів та РСЗВ.

"Після 15 години залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено. Після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території Росії, 24 приходи. Після 20 години вороги почали артобстріл з "Градів", усього близько 80 приходів. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення", - повідомив Живицький.

Миропільська громада зазнала обстрілу з мінометів та артилерії: "З 19:30 почався мінометний та артилерійський обстріли Миропільської громади. Загальна кількість розривів - 40 (сорок), з них: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів– 152 мм".

Жертв в усіх випадках немає.

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