УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13115 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 598 8
війна (56444) обстріл (21071) Сумська область (2206) Живицький Дмитро (465)

Рашисти обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині з "Градів", - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Ворог обстріляв з мінометів та артилерії Краснопільську та Миропільську громаду на Сумщині.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

По Краснопільській громаді рашисти наносили удари з беспілотник, мінометів та РСЗВ.

"Після 15 години залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено. Після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території Росії, 24 приходи. Після 20 години вороги почали артобстріл з "Градів", усього близько 80 приходів. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення", - повідомив Живицький.

Миропільська громада зазнала обстрілу з мінометів та артилерії: "З 19:30 почався мінометний та артилерійський обстріли Миропільської громади. Загальна кількість розривів - 40 (сорок), з них: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів– 152 мм".

Жертв в усіх випадках немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські вертольоти ракетами обстріляли Глухів на Сумщині. 1 людина загинула, 6 поранені, - Живицький

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора лупить в ответ. Это война.
показати весь коментар
17.06.2022 22:48 Відповісти
там нечем. Всё на внезапных фронтах.
показати весь коментар
17.06.2022 23:05 Відповісти
Не может быть . Не могут оставить границу вообще без прикрытия . И чтобы ответить хватит самого минимального наличия тяжёлого вооружения . Не воевать , а просто ответить . Но этого нет .
показати весь коментар
17.06.2022 23:19 Відповісти
достаменно тобі відомо. що нічим?
показати весь коментар
26.07.2022 22:43 Відповісти
рашисти - фашисти
показати весь коментар
17.06.2022 22:50 Відповісти
Не можна провокувати москалів і потрібно зберегти лице *****.
показати весь коментар
17.06.2022 22:51 Відповісти
рашисты с Греческого - ( пид....ы ))
показати весь коментар
17.06.2022 23:07 Відповісти
 
 