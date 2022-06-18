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Италия готовится к чрезвычайному положению из-за ограничения поставок газа из РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газ,газа,транзит,газопровод

Италия может объявить состояние повышенной готовности к газу на следующей неделе, если Россия продолжит ограничивать его поставки по газотранспортной системе в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Состояние повышенной готовности вызовет ряд мер, направленных на сокращение потребления, в том числе нормирование газа для отдельных промышленных потребителей в соответствии с существующими контрактами, увеличение производства электроэнергии на угольных ТЭС, а также запрос на импорт большего количества газа от других поставщиков.

Существующий в Италии протокол чрезвычайной газовой ситуации предусматривает три этапа перехода от состояния предварительной готовности, введенного в конце февраля после российского вторжения в Украину, до перехода к состоянию повышенной готовности, а затем к чрезвычайному положению.

Сообщается, что за последние несколько месяцев итальянские теплоэлектростанции накопили уголь, необходимый им для увеличения объемов производства. В случае дальнейшего ухудшения ситуации, например, при больших затруднениях с пополнением своих газовых хранилищ, Рим может ввести чрезвычайное положение и принять еще более агрессивные меры по экономии газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" предупредил Австрию, Германию и Италию о сокращении поставок газа. Цены подскочили на 25%

Автор: Анастасія Потіха
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І нащо було те робити? Ніяк не зрозуміють, що Україні треба допомога зі зброєю, а не з відмовою від нафти чи газу. Ті мільярди нафтодоларів русня вже не зможе швидко конвертувати у зброю. І якщо швидко надавати Україні зброю, то перемога над злом буде дуже швидко. І ті виплачені мільярди ніяк не допоможуть уйлостану
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18.06.2022 00:57 Ответить
Швидкої перемоги над такою величезною країною як ********* без застосування ЯО бути не може. Тому прийнята стратегія покарання за порушення міжнародних норм через виснаження і вона правильна. В поєднанні з військовою поразкою, яку вже поступово ментально приймають росіяни, це прискорить "прозріння" кацапів через людські та економічні втрати і спустошення холодильників.
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18.06.2022 01:33 Ответить
В Италии всё в порядке - кондиционеры включены, горячая вода, свет, газ. Всё функционирует, как раньше. А отказываются от парашинских услуг, чтоб ********* скрутить в барвний рог!
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18.06.2022 02:11 Ответить
Вошивці....то в них нескорені лабухи на балконах в часи "корона" вірусу...і все віва італья, то алярм бо газпрьому не буде. То дилема : зняти хрестик з шиї а чи труси вдягнути. Те ж щодо двох інших позавчорашніх гостей на Банкову.
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18.06.2022 01:06 Ответить
Италия УЖЕ закупает газ у других стран. Никто здесь не орёт Viva Italia. Полно украинских беженцев. парашу disprezzano.
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18.06.2022 07:54 Ответить
 
 