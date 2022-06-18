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Італія готується до надзвичайного стану через обмеження постачання газу з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ,газа,транзит,газопровод

Італія може оголосити стан підвищеної готовності щодо газу наступного тижня, якщо Росія продовжить обмежувати його поставки по газотранспортній системі в країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Стан підвищеної готовності викличе ряд заходів, спрямованих на скорочення споживання, в тому числі нормування газу для окремих промислових споживачів відповідно до чинних контрактів, збільшення виробництва електроенергії на вугільних ТЕС, а також запит на імпорт більшої кількості газу від інших постачальників.

Наявний в Італії протокол надзвичайної газової ситуації передбачає три етапи переходу від стану попередньої готовності, введеного в кінці лютого після російського вторгнення в Україну, до переходу до стану підвищеної готовності, а потім до надзвичайного стану.

Повідомляється, що за останні кілька місяців італійські теплоелектростанції накопичили вугілля, необхідне їм для збільшення обсягів виробництва. У разі подальшого погіршення ситуації, наприклад, при великих утрудненнях з поповненням своїх газових сховищ, Рим може ввести надзвичайний стан і прийняти ще більш агресивні заходи щодо економії газу.

Також читайте: "Газпром" попередив Австрію, Німеччину та Італію про скорочення поставок газу. Ціни підскочили на 25%

Автор: Володимир Янченко
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І нащо було те робити? Ніяк не зрозуміють, що Україні треба допомога зі зброєю, а не з відмовою від нафти чи газу. Ті мільярди нафтодоларів русня вже не зможе швидко конвертувати у зброю. І якщо швидко надавати Україні зброю, то перемога над злом буде дуже швидко. І ті виплачені мільярди ніяк не допоможуть уйлостану
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18.06.2022 00:57 Відповісти
Швидкої перемоги над такою величезною країною як ********* без застосування ЯО бути не може. Тому прийнята стратегія покарання за порушення міжнародних норм через виснаження і вона правильна. В поєднанні з військовою поразкою, яку вже поступово ментально приймають росіяни, це прискорить "прозріння" кацапів через людські та економічні втрати і спустошення холодильників.
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18.06.2022 01:33 Відповісти
В Италии всё в порядке - кондиционеры включены, горячая вода, свет, газ. Всё функционирует, как раньше. А отказываются от парашинских услуг, чтоб ********* скрутить в барвний рог!
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18.06.2022 02:11 Відповісти
Вошивці....то в них нескорені лабухи на балконах в часи "корона" вірусу...і все віва італья, то алярм бо газпрьому не буде. То дилема : зняти хрестик з шиї а чи труси вдягнути. Те ж щодо двох інших позавчорашніх гостей на Банкову.
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18.06.2022 01:06 Відповісти
Италия УЖЕ закупает газ у других стран. Никто здесь не орёт Viva Italia. Полно украинских беженцев. парашу disprezzano.
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18.06.2022 07:54 Відповісти
 
 