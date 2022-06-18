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Кабмин урегулировал вопрос обращения с военнопленными

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені

Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка осуществления мер по обращению с военнопленными в особый период".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Документ регулирует вопросы обращения с военнопленными с учетом норм международного гуманитарного права.

В частности, постановлением закрепляется порядок:

- ведения учета и регистрации военнопленных врагов;

- эвакуации и приема-передачи военнопленных врагов;

- сопровождение военнопленных врагов;

- организации мер передачи военнопленных врагов в лагерь (участки);

- опрос в соответствии с нормами действующего законодательства и международного гуманитарного права.

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Як піклуються про кацапів
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18.06.2022 01:09 Ответить
Ставлення до полонених має бути гуманним, але дії кожного з них на війні повинні бути ретельно розслідувані на предмет скоєння ними під час військових дій військових злочинів! Військові злочинці мають відбувати призначене законом покарання і утримуватися окремо від полонених які таких злочинів не скоювали.
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18.06.2022 01:15 Ответить
Москалі українців не бояться,А чого ж їм боятися? В полоні лікують,годують і набагато краще ставляться,ніж в самій москальщині.Так можна отримати велику і остаточну поразку.
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18.06.2022 02:48 Ответить
В нас і війни не оголошені.Москалі не можуть бути військовополоненими.
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18.06.2022 02:49 Ответить
Только чмоню не трогайте,это лицо второй армии мира.С него еще памятник лепить,для музея,о вяликой сросии.
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18.06.2022 03:05 Ответить
кацапские террористы не могут считаться военнопленными
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18.06.2022 09:58 Ответить
1 выдавать чай с бергамонтом и жолтыми вафлями злагода по 8 грн с атб
2 ролтон и сасисоны
3 третье просмотр тсн привязаным к тубуретке
4 поход за черешнями на стихийный ранок за счет бендеров..ну и так так далее..сало не из снегов дать укусить..
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18.06.2022 12:33 Ответить
ватные гномы и министрели с чесоточных веков))
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18.06.2022 12:34 Ответить
 
 