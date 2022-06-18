Кабмин урегулировал вопрос обращения с военнопленными
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Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка осуществления мер по обращению с военнопленными в особый период".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Документ регулирует вопросы обращения с военнопленными с учетом норм международного гуманитарного права.
В частности, постановлением закрепляется порядок:
- ведения учета и регистрации военнопленных врагов;
- эвакуации и приема-передачи военнопленных врагов;
- сопровождение военнопленных врагов;
- организации мер передачи военнопленных врагов в лагерь (участки);
- опрос в соответствии с нормами действующего законодательства и международного гуманитарного права.
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