Кабмин урегулировал вопрос обращения с военнопленными

Кабинет Министров Украины принял постановление "Об утверждении Порядка осуществления мер по обращению с военнопленными в особый период".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Документ регулирует вопросы обращения с военнопленными с учетом норм международного гуманитарного права.

В частности, постановлением закрепляется порядок:

- ведения учета и регистрации военнопленных врагов;

- эвакуации и приема-передачи военнопленных врагов;

- сопровождение военнопленных врагов;

- организации мер передачи военнопленных врагов в лагерь (участки);

- опрос в соответствии с нормами действующего законодательства и международного гуманитарного права.

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