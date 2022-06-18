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Кабмін врегулював питання поводження з військовополоненими
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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Документ врегульовує питання поводження з військовополоненими з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права.
Зокрема постановою закріплюється порядок:
- ведення обліку та реєстрації військовополонених ворогів;
- евакуації та прийому-передачі військовополонених ворогів;
- супроводження військовополонених ворогів;
- організації заходів передачі військовополонених ворогів до табору (дільниці);
- опитування у відповідності до норм чинного законодавства та міжнародного гуманітарного права.
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