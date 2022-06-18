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Кабмін врегулював питання поводження з військовополоненими

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Документ врегульовує питання поводження з військовополоненими з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права.

Зокрема постановою закріплюється порядок:

- ведення обліку та реєстрації військовополонених ворогів;

- евакуації та прийому-передачі військовополонених ворогів;

- супроводження військовополонених ворогів;

- організації заходів передачі військовополонених ворогів до табору (дільниці);

- опитування у відповідності до норм чинного законодавства та міжнародного гуманітарного права.

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Автор: Володимир Янченко
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Як піклуються про кацапів
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18.06.2022 01:09 Відповісти
Ставлення до полонених має бути гуманним, але дії кожного з них на війні повинні бути ретельно розслідувані на предмет скоєння ними під час військових дій військових злочинів! Військові злочинці мають відбувати призначене законом покарання і утримуватися окремо від полонених які таких злочинів не скоювали.
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18.06.2022 01:15 Відповісти
Москалі українців не бояться,А чого ж їм боятися? В полоні лікують,годують і набагато краще ставляться,ніж в самій москальщині.Так можна отримати велику і остаточну поразку.
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18.06.2022 02:48 Відповісти
В нас і війни не оголошені.Москалі не можуть бути військовополоненими.
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18.06.2022 02:49 Відповісти
Только чмоню не трогайте,это лицо второй армии мира.С него еще памятник лепить,для музея,о вяликой сросии.
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18.06.2022 03:05 Відповісти
кацапские террористы не могут считаться военнопленными
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18.06.2022 09:58 Відповісти
1 выдавать чай с бергамонтом и жолтыми вафлями злагода по 8 грн с атб
2 ролтон и сасисоны
3 третье просмотр тсн привязаным к тубуретке
4 поход за черешнями на стихийный ранок за счет бендеров..ну и так так далее..сало не из снегов дать укусить..
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18.06.2022 12:33 Відповісти
ватные гномы и министрели с чесоточных веков))
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18.06.2022 12:34 Відповісти
 
 