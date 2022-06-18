Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Литовская железная дорога в ночь с пятницы на субботу перестает совершать транзит ряда попавших под санкции Европейского союза российских товаров в Калининград (бывший Кенигсберг).
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова, передает Цензор.НЕТ.
Под запрет ЕС попали около 50 процентов всех грузов, которые доставляют из регионов России. Алиханов сообщил, что теперь на паромную линию Усть-Луга – Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров.
По словам российского чиновника, запретив транзит грузов в Калининградскую область, Литва якобы нарушила правила своего вступления в Евросоюз.
Напомним: Калининградская область – российский анклав, граничащий с Литвой и Польшей. Железнодорожное пассажирское сообщение с ним осуществляется через территорию Литвы без изменений, а самолеты летают над Балтийским морем, поскольку воздушное пространство стран ЕС для России закрыто.
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Она просто есть.
Самое раннее письменное упоминание о Черновцах зафиксировано в грамоте о торговых привилегиях, которую молдавский господарь Александр Добрый выдал львовским купцам 8 октября 1408 года, где «у Черновцы» взималось «мыто черновское» (таможенная пошлина). В той же грамоте впервые упоминаются и некоторые другие города Буковины и Молдавии.
Ты лично можешь считать это даже первым украинским словом.
Я не намекаю. Я прямо говорю, что любители истории должны принимать ею всю, а не только те страницы, которые выгодны сегодня.
И если немцы ******** Кенигсберг в силу тупости, которой им хватило, для развязывания войны, по итогам этой войны. То никакого другого способа, кроме проигрыша русских, для возврата Кенигсберга не существует, от слова совсем.
Проигрыша именно немцам, в крайнем случае Евросоюзу.
НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДАРИТ
ВСЁ РЕШАЮТ ВОЙНЫ
хватит тут цирк устраивать, историк хренов
Когда была Молдавия и Бессарабия - слово Румыния не существовало в принципе.
Речь не об этом.
Речь о том, что изначально этот город был, хоть румынский, хоть молдавский.
Только никак ни украинский.
Черновцы́ (до 1944 «Чернови́цы»[4], укр. Чернівці́) - город на юго-западе Украины, в 40 км к северу от румынской границы и в 50 км от молдавской границы. Административный центр Черновицкой области, Черновицкого района и Черновицкой агломерации. Основан в XII веке галицким князем Ярославом Осмомыслом. Крепость с торгово-ремесленным поселением называлась Черн или Чорный город (укр. Черн) из-за чёрных деревянных стен. Развалины крепости сохранились на древнерусском Ленковецком городище[5][6].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
Это тебе последнее предупреждение от Админа. Твои высеры не по делу уже 2 раза (см. ниже) убрали, а в следующий раз тебя всего дезактивируют окончательно.
ПРОСТО ТОМУ,ЩО Під час війни"історичні факти",цитовані ворогом-ПРОПАГАНДА.