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Литва прекращает транзит ряда товаров из РФ в Калининградскую область

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

литва

Литовская железная дорога в ночь с пятницы на субботу перестает совершать транзит ряда попавших под санкции Европейского союза российских товаров в Калининград (бывший Кенигсберг).

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова, передает Цензор.НЕТ.

Под запрет ЕС попали около 50 процентов всех грузов, которые доставляют из регионов России. Алиханов сообщил, что теперь на паромную линию Усть-Луга – Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров.

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По словам российского чиновника, запретив транзит грузов в Калининградскую область, Литва якобы нарушила правила своего вступления в Евросоюз.

Напомним: Калининградская область – российский анклав, граничащий с Литвой и Польшей. Железнодорожное пассажирское сообщение с ним осуществляется через территорию Литвы без изменений, а самолеты летают над Балтийским морем, поскольку воздушное пространство стран ЕС для России закрыто.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Т.н. "Калінінград" - це незаконно окупований Кенігсберг. Кацапи, звикайте.
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18.06.2022 01:18
+21
Дякую Литві
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18.06.2022 02:17
+20
Не все відразу - дай час на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції і "Балтійський флот стане "флотом Фінської затоки"! НАТО не визнає "столипінських галстуків" Лише "іспанські" - "гаротта"
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18.06.2022 01:33
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Не краще було б закрити транзит ел. енергії в Кенігсберг?
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18.06.2022 01:09 Ответить
Не все відразу - дай час на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції і "Балтійський флот стане "флотом Фінської затоки"! НАТО не визнає "столипінських галстуків" Лише "іспанські" - "гаротта"
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18.06.2022 01:33 Ответить
Т.н. "Калінінград" - це незаконно окупований Кенігсберг. Кацапи, звикайте.
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18.06.2022 01:18 Ответить
История не бывает на одной или другой стороне.
Она просто есть.

Самое раннее письменное упоминание о Черновцах зафиксировано в грамоте о торговых привилегиях, которую молдавский господарь Александр Добрый выдал львовским купцам 8 октября 1408 года, где «у Черновцы» взималось «мыто черновское» (таможенная пошлина). В той же грамоте впервые упоминаются и некоторые другие города Буковины и Молдавии.
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18.06.2022 09:47 Ответить
Чувак, "мыто" это таможенная пошлина на украинском языке, а не на молдавском. Будешь намекать, что Черновцы- "это Молдова", пойдёшь отсюда вслед за сруським военным кораблём прямо на йух.
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18.06.2022 09:58 Ответить
Да мне покуй, чьё по твоему это слово. Я столько пересекающихся слов видел в румынском, болгарском и русском языках, что твои претензии на украинскую автохтонность слова "мыто" меня совершенно не трогают.
Ты лично можешь считать это даже первым украинским словом.

Я не намекаю. Я прямо говорю, что любители истории должны принимать ею всю, а не только те страницы, которые выгодны сегодня.
И если немцы ******** Кенигсберг в силу тупости, которой им хватило, для развязывания войны, по итогам этой войны. То никакого другого способа, кроме проигрыша русских, для возврата Кенигсберга не существует, от слова совсем.
Проигрыша именно немцам, в крайнем случае Евросоюзу.

НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДАРИТ
ВСЁ РЕШАЮТ ВОЙНЫ
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18.06.2022 10:17 Ответить
как любитель истории ты должен знать, что Молдова (а не то, что ты написал) - это Румыния, а молдовский язык - румынский.
хватит тут цирк устраивать, историк хренов
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18.06.2022 10:58 Ответить
Где ты училось ?
Когда была Молдавия и Бессарабия - слово Румыния не существовало в принципе.

Речь не об этом.
Речь о том, что изначально этот город был, хоть румынский, хоть молдавский.
Только никак ни украинский.
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18.06.2022 11:08 Ответить
Алекс- не неси Куйни. Ты её нёс такую полную, что уже расплескал себе в штаны. Твои валахи, из которых произошли румыны и ты сам находились далеко на запад от Прута, и вся территория современной Молдовы (как и Буковины) принадлежала к Киевской Руси. Уличи, тиверцы и белые хорваты- это славяне, а не молдоване. Так что по истории тебе 1 с минусом.
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18.06.2022 11:39 Ответить
Не хрен со мной, а опять ты облажался. Спецом для тебя даю ссылку на твоё .сру:

Черновцы́ (до 1944 «Чернови́цы»[4], укр. Чернівці́) - город на юго-западе Украины, в 40 км к северу от румынской границы и в 50 км от молдавской границы. Административный центр Черновицкой области, Черновицкого района и Черновицкой агломерации. Основан в XII веке галицким князем Ярославом Осмомыслом. Крепость с торгово-ремесленным поселением называлась Черн или Чорный город (укр. Черн) из-за чёрных деревянных стен. Развалины крепости сохранились на древнерусском Ленковецком городище[5][6].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
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18.06.2022 13:06 Ответить
Тебя же здесь предупреждали, что будешь много киздеть- пойдёшь на йух.
Это тебе последнее предупреждение от Админа. Твои высеры не по делу уже 2 раза (см. ниже) убрали, а в следующий раз тебя всего дезактивируют окончательно.
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18.06.2022 13:09 Ответить
косяпен,ПНХ.

ПРОСТО ТОМУ,ЩО Під час війни"історичні факти",цитовані ворогом-ПРОПАГАНДА.
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18.06.2022 11:36 Ответить
Не гони прокацапского молдована, дай с него поржать. Он тупой, но забавный.
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18.06.2022 11:42 Ответить
Отвечу на кацапском, чтобы дошло. Ты дальше росиянской wiki ничего не видел. Уже в 12 в. город Черн с крепостью на реке Прут в списке городов ПИСЬМЕННО упоминается в составе Галицкого княжества. В староукраинском языке не было мягкого знака на конце. Только через лет 200 появилось Молдавское княжество и на ОЧЕНЬ короткое время получило контроль. Да, в 1408г молдавский господарь дал твой указ, но уже в 1412 Молдавское княжество поделили между собой Польша и Венгрия. Так что зря ты начал хвалиться.
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19.06.2022 06:04 Ответить
Яка "біда"... Рефередум, йо-майо!
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18.06.2022 01:31 Ответить
Точно, референдум. Надо же у рашки тоже шо-нить оттяпать! Почему бы и не Кенигсберг
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18.06.2022 02:11 Ответить
Він не їхній. В 1995 р мали повернути Німеччині.
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18.06.2022 09:33 Ответить
Тем более
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18.06.2022 20:46 Ответить
Nie podoba mi się ten pomysł. Królewiec ma wrócić do Polski!
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19.06.2022 16:33 Ответить
Ещё лучше. Слава Польше!
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19.06.2022 20:34 Ответить
Дякую Литві
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18.06.2022 02:17 Ответить
Причём там Кеннинсберг до Евросоюза, Литва ничего не нарушала.
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18.06.2022 04:08 Ответить
Кенігсберг заберіть вже нарешті! Бо через нього кацапня вважає себе європейцями!
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18.06.2022 08:24 Ответить
Кьонісбергська Народна Республіка хоче в "родную немецкую гавань"!
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18.06.2022 08:42 Ответить
 
 