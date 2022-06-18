Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області

Литовська залізниця в ніч із п’ятниці на суботу перестає здійснювати транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського союзу, до Калінінграда (колишній Кенігсберг).

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, передає Цензор.НЕТ.

Під заборону ЄС потрапили майже 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Аліханов повідомив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга – Балтійськ будуть потрібні додаткові судна для доставки товарів.

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За словами російського посадовця, заборонивши транзит вантажів до Калінінградської області, Литва нібито порушила правила свого вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо: Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею. Залізничне пасажирське сполучення з ним здійснюється через територію Литви без змін, а літаки літають над Балтійським морем, оскільки повітряний простір країн ЄС для Росії закритий.