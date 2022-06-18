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Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва

Литовська залізниця в ніч із п’ятниці на суботу перестає здійснювати транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського союзу, до Калінінграда (колишній Кенігсберг).

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, передає Цензор.НЕТ.

Під заборону ЄС потрапили майже 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Аліханов повідомив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга – Балтійськ будуть потрібні додаткові судна для доставки товарів.

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За словами російського посадовця, заборонивши транзит вантажів до Калінінградської області, Литва нібито порушила правила свого вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо: Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею. Залізничне пасажирське сполучення з ним здійснюється через територію Литви без змін, а літаки літають над Балтійським морем, оскільки повітряний простір країн ЄС для Росії закритий.
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Топ коментарі
+24
Т.н. "Калінінград" - це незаконно окупований Кенігсберг. Кацапи, звикайте.
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18.06.2022 01:18
+21
Дякую Литві
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18.06.2022 02:17
+20
Не все відразу - дай час на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції і "Балтійський флот стане "флотом Фінської затоки"! НАТО не визнає "столипінських галстуків" Лише "іспанські" - "гаротта"
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18.06.2022 01:33
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Не краще було б закрити транзит ел. енергії в Кенігсберг?
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18.06.2022 01:09 Відповісти
Не все відразу - дай час на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції і "Балтійський флот стане "флотом Фінської затоки"! НАТО не визнає "столипінських галстуків" Лише "іспанські" - "гаротта"
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18.06.2022 01:33 Відповісти
Т.н. "Калінінград" - це незаконно окупований Кенігсберг. Кацапи, звикайте.
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18.06.2022 01:18 Відповісти
История не бывает на одной или другой стороне.
Она просто есть.

Самое раннее письменное упоминание о Черновцах зафиксировано в грамоте о торговых привилегиях, которую молдавский господарь Александр Добрый выдал львовским купцам 8 октября 1408 года, где «у Черновцы» взималось «мыто черновское» (таможенная пошлина). В той же грамоте впервые упоминаются и некоторые другие города Буковины и Молдавии.
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18.06.2022 09:47 Відповісти
Чувак, "мыто" это таможенная пошлина на украинском языке, а не на молдавском. Будешь намекать, что Черновцы- "это Молдова", пойдёшь отсюда вслед за сруським военным кораблём прямо на йух.
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18.06.2022 09:58 Відповісти
Да мне покуй, чьё по твоему это слово. Я столько пересекающихся слов видел в румынском, болгарском и русском языках, что твои претензии на украинскую автохтонность слова "мыто" меня совершенно не трогают.
Ты лично можешь считать это даже первым украинским словом.

Я не намекаю. Я прямо говорю, что любители истории должны принимать ею всю, а не только те страницы, которые выгодны сегодня.
И если немцы ******** Кенигсберг в силу тупости, которой им хватило, для развязывания войны, по итогам этой войны. То никакого другого способа, кроме проигрыша русских, для возврата Кенигсберга не существует, от слова совсем.
Проигрыша именно немцам, в крайнем случае Евросоюзу.

НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДАРИТ
ВСЁ РЕШАЮТ ВОЙНЫ
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18.06.2022 10:17 Відповісти
как любитель истории ты должен знать, что Молдова (а не то, что ты написал) - это Румыния, а молдовский язык - румынский.
хватит тут цирк устраивать, историк хренов
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18.06.2022 10:58 Відповісти
Где ты училось ?
Когда была Молдавия и Бессарабия - слово Румыния не существовало в принципе.

Речь не об этом.
Речь о том, что изначально этот город был, хоть румынский, хоть молдавский.
Только никак ни украинский.
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18.06.2022 11:08 Відповісти
Алекс- не неси Куйни. Ты её нёс такую полную, что уже расплескал себе в штаны. Твои валахи, из которых произошли румыны и ты сам находились далеко на запад от Прута, и вся территория современной Молдовы (как и Буковины) принадлежала к Киевской Руси. Уличи, тиверцы и белые хорваты- это славяне, а не молдоване. Так что по истории тебе 1 с минусом.
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18.06.2022 11:39 Відповісти
Не хрен со мной, а опять ты облажался. Спецом для тебя даю ссылку на твоё .сру:

Черновцы́ (до 1944 «Чернови́цы»[4], укр. Чернівці́) - город на юго-западе Украины, в 40 км к северу от румынской границы и в 50 км от молдавской границы. Административный центр Черновицкой области, Черновицкого района и Черновицкой агломерации. Основан в XII веке галицким князем Ярославом Осмомыслом. Крепость с торгово-ремесленным поселением называлась Черн или Чорный город (укр. Черн) из-за чёрных деревянных стен. Развалины крепости сохранились на древнерусском Ленковецком городище[5][6].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
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18.06.2022 13:06 Відповісти
Тебя же здесь предупреждали, что будешь много киздеть- пойдёшь на йух.
Это тебе последнее предупреждение от Админа. Твои высеры не по делу уже 2 раза (см. ниже) убрали, а в следующий раз тебя всего дезактивируют окончательно.
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18.06.2022 13:09 Відповісти
косяпен,ПНХ.

ПРОСТО ТОМУ,ЩО Під час війни"історичні факти",цитовані ворогом-ПРОПАГАНДА.
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18.06.2022 11:36 Відповісти
Не гони прокацапского молдована, дай с него поржать. Он тупой, но забавный.
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18.06.2022 11:42 Відповісти
Отвечу на кацапском, чтобы дошло. Ты дальше росиянской wiki ничего не видел. Уже в 12 в. город Черн с крепостью на реке Прут в списке городов ПИСЬМЕННО упоминается в составе Галицкого княжества. В староукраинском языке не было мягкого знака на конце. Только через лет 200 появилось Молдавское княжество и на ОЧЕНЬ короткое время получило контроль. Да, в 1408г молдавский господарь дал твой указ, но уже в 1412 Молдавское княжество поделили между собой Польша и Венгрия. Так что зря ты начал хвалиться.
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19.06.2022 06:04 Відповісти
Яка "біда"... Рефередум, йо-майо!
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18.06.2022 01:31 Відповісти
Точно, референдум. Надо же у рашки тоже шо-нить оттяпать! Почему бы и не Кенигсберг
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18.06.2022 02:11 Відповісти
Він не їхній. В 1995 р мали повернути Німеччині.
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18.06.2022 09:33 Відповісти
Тем более
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18.06.2022 20:46 Відповісти
Nie podoba mi się ten pomysł. Królewiec ma wrócić do Polski!
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19.06.2022 16:33 Відповісти
Ещё лучше. Слава Польше!
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19.06.2022 20:34 Відповісти
Дякую Литві
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18.06.2022 02:17 Відповісти
Причём там Кеннинсберг до Евросоюза, Литва ничего не нарушала.
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18.06.2022 04:08 Відповісти
Кенігсберг заберіть вже нарешті! Бо через нього кацапня вважає себе європейцями!
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18.06.2022 08:24 Відповісти
Кьонісбергська Народна Республіка хоче в "родную немецкую гавань"!
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18.06.2022 08:42 Відповісти
 
 