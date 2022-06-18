Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Литовська залізниця в ніч із п’ятниці на суботу перестає здійснювати транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського союзу, до Калінінграда (колишній Кенігсберг).
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, передає Цензор.НЕТ.
Під заборону ЄС потрапили майже 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії. Аліханов повідомив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга – Балтійськ будуть потрібні додаткові судна для доставки товарів.
За словами російського посадовця, заборонивши транзит вантажів до Калінінградської області, Литва нібито порушила правила свого вступу до Євросоюзу.
Нагадаємо: Калінінградська область – російський анклав, що межує з Литвою та Польщею. Залізничне пасажирське сполучення з ним здійснюється через територію Литви без змін, а літаки літають над Балтійським морем, оскільки повітряний простір країн ЄС для Росії закритий.
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Она просто есть.
Самое раннее письменное упоминание о Черновцах зафиксировано в грамоте о торговых привилегиях, которую молдавский господарь Александр Добрый выдал львовским купцам 8 октября 1408 года, где «у Черновцы» взималось «мыто черновское» (таможенная пошлина). В той же грамоте впервые упоминаются и некоторые другие города Буковины и Молдавии.
Ты лично можешь считать это даже первым украинским словом.
Я не намекаю. Я прямо говорю, что любители истории должны принимать ею всю, а не только те страницы, которые выгодны сегодня.
И если немцы ******** Кенигсберг в силу тупости, которой им хватило, для развязывания войны, по итогам этой войны. То никакого другого способа, кроме проигрыша русских, для возврата Кенигсберга не существует, от слова совсем.
Проигрыша именно немцам, в крайнем случае Евросоюзу.
НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДАРИТ
ВСЁ РЕШАЮТ ВОЙНЫ
хватит тут цирк устраивать, историк хренов
Когда была Молдавия и Бессарабия - слово Румыния не существовало в принципе.
Речь не об этом.
Речь о том, что изначально этот город был, хоть румынский, хоть молдавский.
Только никак ни украинский.
Черновцы́ (до 1944 «Чернови́цы»[4], укр. Чернівці́) - город на юго-западе Украины, в 40 км к северу от румынской границы и в 50 км от молдавской границы. Административный центр Черновицкой области, Черновицкого района и Черновицкой агломерации. Основан в XII веке галицким князем Ярославом Осмомыслом. Крепость с торгово-ремесленным поселением называлась Черн или Чорный город (укр. Черн) из-за чёрных деревянных стен. Развалины крепости сохранились на древнерусском Ленковецком городище[5][6].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
Это тебе последнее предупреждение от Админа. Твои высеры не по делу уже 2 раза (см. ниже) убрали, а в следующий раз тебя всего дезактивируют окончательно.
ПРОСТО ТОМУ,ЩО Під час війни"історичні факти",цитовані ворогом-ПРОПАГАНДА.