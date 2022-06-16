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Сейм Литви визнав вивезення українців до Росії депортацією українського народу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

депортація

Сейм Литви визнав вивезення українців до Росії депортацією українського народу, закликав міжнародне співтовариство теж це визнати і домагатися відповідальності за ці злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

Парламент у четвер 50 голосами "за" ухвалив таку резолюцію, її представили 23 парламентарі з різних фракцій, серед них і представники опозиційних партій - Партії праці та Соціал-демократичної партії. Через конфлікт із правлячою більшістю опозиція не брала участі у голосуванні.

Сейм своєю резолюцією визнав, що масштабна збройна агресія, що здійснюється збройними силами і політичним і військовим керівництвом Росії, і примусове вивезення населення до Росії або на тимчасово контрольовані Росією території є депортацією українського народу.

"Від агресивної Росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – здійснюються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може привести окремі країни, а, мабуть, і цілі регіони до можливого голоду чи інших страшних речей", - зазначила одна з ініціаторів проєкту Радвілле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.

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У резолюції засуджується, що понад мільйон цивільних осіб було вигнано зі своїх будинків і примусово депортовано до Росії або на підконтрольні їй території, щоб знищити українську ідентичність. Наголошується, що серед цих цивільних осіб було депортовано 200 000 дітей.

Парламент висловився за те, щоб геноцид українського народу було зупинено правовими засобами, а депортованим людям було створено умови для повернення в Україну чи виїзду до іншої безпечної країни.

Також Сейм звернувся цією резолюцією до інших держав із закликом, щоб були притягнуті до кримінальної відповідальності особи, які організовують депортацію українців або причетні до неї, беруть участь у примусовій депортації, скоюють злочини проти людяності, геноцид та інші воєнні злочини.

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"Сейм упевнений, що справедливість переможе лише тоді, коли до кримінальної відповідальності буде притягнуто керівників Росії, інших високопосадовців - організаторів злочинів та безпосередніх виконавців військових дій та депортації українського цивільного населення", - сказано в документі.

Сейм Литви раніше у травні схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію - державою, яка підтримує та здійснює тероризм.
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Литві, як завжди, респект. Ми цього не забудем браття та сестри.
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16.06.2022 15:22 Відповісти
Литовці, як завжди показали, що вони реальні брати. А що там наші "зельонєнькіє" не скопіювали ще це рішення у литовців, щоб прийняти в себе, чи не на часі?
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16.06.2022 15:24 Відповісти
все неначасі, окрім піару зечма
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16.06.2022 15:29 Відповісти
Литва подняла болючую тему, респект.
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16.06.2022 15:34 Відповісти
Саме так-це депортація.Сейму Литви-респект...
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16.06.2022 15:44 Відповісти
Дякуємо, братам🇺🇦🇱🇹
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16.06.2022 15:46 Відповісти
Потрібно висилати тих хто підтримує ***** у Європі,назад у паРашу,чому про це ніхто не говорить?
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16.06.2022 15:55 Відповісти
Мої добрі знайомі з окупованної луганщини спокійно виїхали через росію до Естоніі! Одні їхали своєю машиною, інші перевізником! Дешевше в 10 разів ніж хабар на кордоні українському! Вивезли усе що хотіли, ніхто не шманав як у нас: 10 тис. долл. і не більше!
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16.06.2022 16:48 Відповісти
Как по мне это не депортация, а взятие в плен/заложники.
Депортация - это гораздо более мягкая форма, например, иностранца депортировали на родину за просроченную визу, нарушение правил пребывания или что-нить подобное.
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16.06.2022 17:03 Відповісти
Речь идет о другой депортации - переселении народов. Так в годы ВОВ по приказу Сталина были депортированы чеченцы, крымские татары, калмыки в Казахстан, в основном, а также на Дальний Восток...
А во время советской оккупации Литвы были депортированы сотни тысяч литовцев в Сибирь, Казахстан и на Север. Семьями вывозили в вагонах для скота. Многие умерли в дороге,... Я уж не говорю о ГУЛАГах, куда попали тысячи литовцев. Мало кто из них выжил.
По всем признакам то, что творят орки с украинцами на оккупированных территориях, вывозя их насильно в Рашку, подпадает под понятие насильственная депортация народа! 😡
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16.06.2022 19:09 Відповісти
подяка їм, підтримують,
депортація це ж і є частина геноциду
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17.06.2022 01:38 Відповісти
 
 