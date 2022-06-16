Сейм Литви визнав вивезення українців до Росії депортацією українського народу, закликав міжнародне співтовариство теж це визнати і домагатися відповідальності за ці злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Delfi.

Парламент у четвер 50 голосами "за" ухвалив таку резолюцію, її представили 23 парламентарі з різних фракцій, серед них і представники опозиційних партій - Партії праці та Соціал-демократичної партії. Через конфлікт із правлячою більшістю опозиція не брала участі у голосуванні.

Сейм своєю резолюцією визнав, що масштабна збройна агресія, що здійснюється збройними силами і політичним і військовим керівництвом Росії, і примусове вивезення населення до Росії або на тимчасово контрольовані Росією території є депортацією українського народу.

"Від агресивної Росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – здійснюються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може привести окремі країни, а, мабуть, і цілі регіони до можливого голоду чи інших страшних речей", - зазначила одна з ініціаторів проєкту Радвілле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.

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У резолюції засуджується, що понад мільйон цивільних осіб було вигнано зі своїх будинків і примусово депортовано до Росії або на підконтрольні їй території, щоб знищити українську ідентичність. Наголошується, що серед цих цивільних осіб було депортовано 200 000 дітей.

Парламент висловився за те, щоб геноцид українського народу було зупинено правовими засобами, а депортованим людям було створено умови для повернення в Україну чи виїзду до іншої безпечної країни.

Також Сейм звернувся цією резолюцією до інших держав із закликом, щоб були притягнуті до кримінальної відповідальності особи, які організовують депортацію українців або причетні до неї, беруть участь у примусовій депортації, скоюють злочини проти людяності, геноцид та інші воєнні злочини.

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"Сейм упевнений, що справедливість переможе лише тоді, коли до кримінальної відповідальності буде притягнуто керівників Росії, інших високопосадовців - організаторів злочинів та безпосередніх виконавців військових дій та депортації українського цивільного населення", - сказано в документі.

Сейм Литви раніше у травні схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію - державою, яка підтримує та здійснює тероризм.