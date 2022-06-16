Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа, призвал международное сообщество поступить так же и добиваться привлечения к ответственности за эти преступления.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

Парламент в четверг 50 голосами "за" принял такую ​​резолюцию, ее представили 23 парламентария из разных фракций, среди них были и представители оппозиционных партий - Партии труда и Социал-демократической партии. Из-за конфликта с правящим большинством оппозиция не участвовала в голосовании.

Сейм своей резолюцией признал, что масштабная вооруженная агрессия, осуществляемая вооруженными силами и политическим и военным руководством России, и принудительный вывоз населения в Россию или временно контролируемые Россией территории являются депортацией украинского народа.

"От агрессивной России, будь то 80 лет назад или сегодня, мы, к сожалению, не можем ожидать ничего нового – совершаются те же преступления против человечности, высылки, проводится такая политика и военная агрессия, которая может довести отдельные страны, а, вероятно, и целые регионы до возможного голода или других страшных вещей", - отметила одна из инициаторов проекта Радвилле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы.

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В резолюции осуждается тот факт, что более миллиона гражданских лиц были изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в Россию или на подконтрольные ей территории, чтобы уничтожить украинскую идентичность. Отмечается, что в числе гражданских лиц было депортировано 200 000 детей.

Парламент высказался за то, чтобы геноцид украинского народа был остановлен правовыми средствами, а депортированным людям были созданы условия для возвращения в Украину или выезда в другую безопасную страну.

Также Сейм обратился с этой резолюцией к другим государствам с призывом, чтобы были привлечены к уголовной ответственности лица, организующие депортацию украинцев или причастные к ней, участвующие в принудительной депортации, совершающие преступления против человечности, геноцид и другие военные преступления.

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"Сейм уверен, что справедливость победит только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители России, другие высокопоставленные должностные лица - организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортации украинского гражданского населения", - сказано в документе.

Сейм Литвы ранее в мае одобрил резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом, а Россию - государством, поддерживающим и совершающим терроризм.