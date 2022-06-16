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Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

депортація

Сейм Литвы признал вывоз украинцев в Россию депортацией украинского народа, призвал международное сообщество поступить так же и добиваться привлечения к ответственности за эти преступления.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал Delfi.

Парламент в четверг 50 голосами "за" принял такую ​​резолюцию, ее представили 23 парламентария из разных фракций, среди них были и представители оппозиционных партий - Партии труда и Социал-демократической партии. Из-за конфликта с правящим большинством оппозиция не участвовала в голосовании.

Сейм своей резолюцией признал, что масштабная вооруженная агрессия, осуществляемая вооруженными силами и политическим и военным руководством России, и принудительный вывоз населения в Россию или временно контролируемые Россией территории являются депортацией украинского народа.

"От агрессивной России, будь то 80 лет назад или сегодня, мы, к сожалению, не можем ожидать ничего нового – совершаются те же преступления против человечности, высылки, проводится такая политика и военная агрессия, которая может довести отдельные страны, а, вероятно, и целые регионы до возможного голода или других страшных вещей", - отметила одна из инициаторов проекта Радвилле Моркунайте-Микуленене из Консервативной партии Литвы.

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В резолюции осуждается тот факт, что более миллиона гражданских лиц были изгнаны из своих домов и принудительно депортированы в Россию или на подконтрольные ей территории, чтобы уничтожить украинскую идентичность. Отмечается, что в числе гражданских лиц было депортировано 200 000 детей.

Парламент высказался за то, чтобы геноцид украинского народа был остановлен правовыми средствами, а депортированным людям были созданы условия для возвращения в Украину или выезда в другую безопасную страну.

Также Сейм обратился с этой резолюцией к другим государствам с призывом, чтобы были привлечены к уголовной ответственности лица, организующие депортацию украинцев или причастные к ней, участвующие в принудительной депортации, совершающие преступления против человечности, геноцид и другие военные преступления.

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"Сейм уверен, что справедливость победит только тогда, когда к уголовной ответственности будут привлечены руководители России, другие высокопоставленные должностные лица - организаторы преступлений и непосредственные исполнители военных действий и депортации украинского гражданского населения", - сказано в документе.

Сейм Литвы ранее в мае одобрил резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом, а Россию - государством, поддерживающим и совершающим терроризм.
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Литві, як завжди, респект. Ми цього не забудем браття та сестри.
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16.06.2022 15:22 Ответить
Литовці, як завжди показали, що вони реальні брати. А що там наші "зельонєнькіє" не скопіювали ще це рішення у литовців, щоб прийняти в себе, чи не на часі?
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16.06.2022 15:24 Ответить
все неначасі, окрім піару зечма
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16.06.2022 15:29 Ответить
Литва подняла болючую тему, респект.
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16.06.2022 15:34 Ответить
Саме так-це депортація.Сейму Литви-респект...
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16.06.2022 15:44 Ответить
Дякуємо, братам🇺🇦🇱🇹
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16.06.2022 15:46 Ответить
Потрібно висилати тих хто підтримує ***** у Європі,назад у паРашу,чому про це ніхто не говорить?
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16.06.2022 15:55 Ответить
Мої добрі знайомі з окупованної луганщини спокійно виїхали через росію до Естоніі! Одні їхали своєю машиною, інші перевізником! Дешевше в 10 разів ніж хабар на кордоні українському! Вивезли усе що хотіли, ніхто не шманав як у нас: 10 тис. долл. і не більше!
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16.06.2022 16:48 Ответить
Как по мне это не депортация, а взятие в плен/заложники.
Депортация - это гораздо более мягкая форма, например, иностранца депортировали на родину за просроченную визу, нарушение правил пребывания или что-нить подобное.
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16.06.2022 17:03 Ответить
Речь идет о другой депортации - переселении народов. Так в годы ВОВ по приказу Сталина были депортированы чеченцы, крымские татары, калмыки в Казахстан, в основном, а также на Дальний Восток...
А во время советской оккупации Литвы были депортированы сотни тысяч литовцев в Сибирь, Казахстан и на Север. Семьями вывозили в вагонах для скота. Многие умерли в дороге,... Я уж не говорю о ГУЛАГах, куда попали тысячи литовцев. Мало кто из них выжил.
По всем признакам то, что творят орки с украинцами на оккупированных территориях, вывозя их насильно в Рашку, подпадает под понятие насильственная депортация народа! 😡
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16.06.2022 19:09 Ответить
подяка їм, підтримують,
депортація це ж і є частина геноциду
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17.06.2022 01:38 Ответить
 
 