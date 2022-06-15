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ООН розслідуватиме справи про вивезення та всиновлення українських дітей в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь,діти

ООН розслідуватиме злочини російських окупантів в Україні. Зокрема, міжнародні фахівці займуться справами про незаконне вивезення дітей в Росію та їх усиновлення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву слідчої комісії ООН за результатами візиту в Київ.

Зазначається, що комісія провела в Україні 10 днів. Фахівці побували у Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах.

У столиці представники ООН провели низку зустрічей, зокрема з парламентарями. Під час візиту до міст, в яких йшли бойові дії, спеціалісти зафіксували низку порушень міжнародного права та злочинів російських окупантів.

Читайте також: РФ хоче легалізувати викрадення дітей. Путін підписав указ про спрощенний порядок набуття громадянства українськими дітьми-сиротами, - Денісова. ДОКУМЕНТ

У Бучі та Ірпені зібрано факти про вбивства мирних жителів, знищення майна, пограбування та напади. У Харківській та Сумській областях зафіксували наслідки авіаційних бомбардувань, обстрілів та ракетних ударів.

В ООН заявили, що продовжуватимуть збирати докази про сексуальне насильство, порушення прав дітей та пенсіонерів, а також інших вразливих груп населення.

Окрему увагу приділятимуть справам про депортацію дітей та їх незаконне усиновлення в Росії.

Також читайте: Викрадення РФ українських дітей і їхнє заплановане "усиновлення" російськими сім'ями є ще одним цинічним порушення міжнародного гуманітарного права, - Маасікас
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Можна вгадаю що буде далі? Уважно розглянуть, проаналізують та висловлять глибоке занепокоєння...
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15.06.2022 19:40 Відповісти
svoloch
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15.06.2022 19:48 Відповісти
Меня интересует вопрос ПУТИН НАСТОЯЩИЙ УМЕР сколько эти ******** в *********** ****** Патрушев ******** Шойгу ***** и гандон Лавров и Медведев конченый наркоша и Кадыров будут миру пытаться втюхать ********ов двойников выдавая за реальность Путин умер буквально сегодня ночью..собирается ли ЕС НАТО США и прочие страны потребовать представления реального Путина есть все его антропологические данные в динамике которые индивидуальны у оригинала а двойники имеют свой слепок каждый или скажут таки да ***** сдохло...
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15.06.2022 19:59 Відповісти
що може зробити ООН країні(*********),яка не є членом ООН і ніхто ніколи не голосував за це?
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15.06.2022 19:48 Відповісти
Подивимося здатне ООН хоть на щось чи ні
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15.06.2022 19:51 Відповісти
От слова оон блевать тянет.
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15.06.2022 20:19 Відповісти
Кацапы шо хотят , то и делают . Никаких правил не соблюдают . С ними надо действовать теми же методами
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15.06.2022 20:22 Відповісти
Вбити батьків і "всиновити" дітей... Росія це мерзенна клоака, нічого спільного з людьми...
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15.06.2022 20:32 Відповісти
 
 