Украинские войска нанесли значительные потери 11-му отдельному мотострелковому полку 1-го армейского корпуса агрессора, - Генштаб ВСУ

Украинские защитники нанесли огневое поражение подразделениям 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.

"Недалеко от Горского, Берестова и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли. В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности", – говорится в сообщении.

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