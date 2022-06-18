РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10738 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
8 684 12
армия РФ (15376) война (46847) Генштаб ВС (4291) уничтожение (3845)

Украинские войска нанесли значительные потери 11-му отдельному мотострелковому полку 1-го армейского корпуса агрессора, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,русня

Украинские защитники нанесли огневое поражение подразделениям 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.

"Недалеко от Горского, Берестова и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли. В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С целью восстановления маршрутов снабжения оккупанты планируют прокладку дополнительных железнодорожных веток на Харьковском направлении, - Генштаб ВСУ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Від військових капеланів 30-тки:
показать весь комментарий
18.06.2022 08:49
+13
"И что? Полк восстановит боеспособность и вернется на передовую"- так може писати лише людина, яка не знає, що таке відновити боєздатність військової частини після значних втрат людей і техніки, навіщо писати по темі, що Вам не знайома?
показать весь комментарий
18.06.2022 08:31
+9
о, лапотный стратег. в будку, дуня. истерить будешь в муходрыщенске
показать весь комментарий
18.06.2022 08:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И что? Полк восстановит боеспособность и вернется на передовую. Причем достаточно быстро.
Намного больше интересует вопрос: Что делается для того, чтобы этот полк НЕ СМОГ быстро восстановить свою боеспособность. Где работа наших ДРГ в тылу врага? Что для этого не хватает?
На оккупированных территориях у рашистов должна земля гореть под ногами! А они там себя как дома чувствуют ...
показать весь комментарий
18.06.2022 08:23 Ответить
о, лапотный стратег. в будку, дуня. истерить будешь в муходрыщенске
показать весь комментарий
18.06.2022 08:27 Ответить
А Вам всё расскажи про планы наших ДРГ. Может ещё и карту действий опубликовать? Шпиён какой
показать весь комментарий
18.06.2022 08:29 Ответить
Карту вже має лукашенко.
показать весь комментарий
18.06.2022 09:34 Ответить
"И что? Полк восстановит боеспособность и вернется на передовую"- так може писати лише людина, яка не знає, що таке відновити боєздатність військової частини після значних втрат людей і техніки, навіщо писати по темі, що Вам не знайома?
показать весь комментарий
18.06.2022 08:31 Ответить
Не напрягайся ты так. В Генштабе уже прочитали твой пост и направили к тебе Люсю Обдрыстович, он тебе все доложит, покажет по карте и на спутниковых снимках.
показать весь комментарий
18.06.2022 08:49 Ответить
"Бестолковка"! Пригнать "м"ясо" на заміну вбитих і поранених, завезти техніку на заміну підбитої, підвезти пальне і б/к, відремонтувать ту техніку, що не вимагає капітального ремонту і може буть відновлена у рембатах - потрібен час! Потім ще час потрібен на бойове злагоджування екіпажів бойової техніки А це - тиждень, як мінімум Та й то може не вистачить! І ще не відомо у якому стані та техніка яку пригнали на заміну і що собою представляють нові екіпажі - бо часто буває, що вони забули усе, чому їх учили на строковій службі А, знаючи часи Радянської Армії (спадкоємицею якої є російська) скажу, що частина "механіків-водіїв" та "навідників" лише на папері такими є А насправді два роки плац підмітали та землю копали У мене в роті один по документах "водієм ТЗ" числився, а сам відходи на підсобне господарство на підводі провозив!
показать весь комментарий
18.06.2022 09:03 Ответить
Від військових капеланів 30-тки:
показать весь комментарий
18.06.2022 08:49 Ответить
Це справді значний успіх Сил оборони України вивести у стан небоєздатності рашистський підрозділ, укомплектований місцевими колаборантами зі значним, з 2014 року, бойовим досвідом і знанням території.
показать весь комментарий
18.06.2022 09:01 Ответить
- Куме! Новину чули? Московського попа впіймали за передачею розвідданих у Росію!

- Та чув! Головне - щоб йому «пожиттєве» дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...
показать весь комментарий
18.06.2022 09:06 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
18.06.2022 09:48 Ответить
Шановні видатні генерали! Час вчитися,й використовувати мобільну еластичну тактику ведення б.д. Автономні підрозділи,проникнення на довільну глибину в тил,робота з важливими об'єктами. Мова не про ДРГ, мова про зовсім інший спосіб ведення б.д. ,іншу психологію,інші підходи. Вирішення оперативних й такттсних завдань мінімальними підрозділами й макс. дезорієнтація й дезорганізація ворога. Потрібно використовувати уроки намірів захопити Київ...
показать весь комментарий
18.06.2022 13:27 Ответить
 
 