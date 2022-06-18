Украинские войска нанесли значительные потери 11-му отдельному мотострелковому полку 1-го армейского корпуса агрессора, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники нанесли огневое поражение подразделениям 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.
"Недалеко от Горского, Берестова и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли. В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности", – говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": С целью восстановления маршрутов снабжения оккупанты планируют прокладку дополнительных железнодорожных веток на Харьковском направлении, - Генштаб ВСУ
Пожалуйста, подождите...
Намного больше интересует вопрос: Что делается для того, чтобы этот полк НЕ СМОГ быстро восстановить свою боеспособность. Где работа наших ДРГ в тылу врага? Что для этого не хватает?
На оккупированных территориях у рашистов должна земля гореть под ногами! А они там себя как дома чувствуют ...
- Та чув! Головне - щоб йому «пожиттєве» дали! Треба ж комусь кацапів у наших тюрмах перед смертю сповідувать...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!