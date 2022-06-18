Командующего ВДВ РФ Сердюкова отстранили из-за больших потерь среди российских десантников под Киевом, - ISW

Командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков поплатился своей должностью за массовые потери в рядах российских десантников.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Институт исследования войны (ISW), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Андрей Сердюков, вероятно, руководивший операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года руководил контингентом ОДКБ, введенным в Казахстан для подавления протестов.

"На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно в ходе операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом", - говорится в сообщении.

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Взамен Сердюкова якобы назначили нынешнего начальника штаба Центрального военного округа генерала-полковника Михаила Теплинского, уроженца Донецкой области.

"Дальнейшие увольнения и возможные внутренние чистки высших российских офицеров, вероятно, еще больше ухудшат плохие возможности российского командования, а также управление и доверие к российским офицерам", - считают в Институте исследования войны.