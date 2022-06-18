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Командующего ВДВ РФ Сердюкова отстранили из-за больших потерь среди российских десантников под Киевом, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сердюков

Командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков поплатился своей должностью за массовые потери в рядах российских десантников.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Институт исследования войны (ISW), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Андрей Сердюков, вероятно, руководивший операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года руководил контингентом ОДКБ, введенным в Казахстан для подавления протестов.

"На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно в ходе операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ОДКБ в Казахстане возглавит генерал Сердюков, руководивший операцией по оккупации Крыма в 2014 году

Взамен Сердюкова якобы назначили нынешнего начальника штаба Центрального военного округа генерала-полковника Михаила Теплинского, уроженца Донецкой области.

"Дальнейшие увольнения и возможные внутренние чистки высших российских офицеров, вероятно, еще больше ухудшат плохие возможности российского командования, а также управление и доверие к российским офицерам", - считают в Институте исследования войны.
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Топ комментарии
+41
Просто десантники уже кончились.
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18.06.2022 09:14
+30
Чергова дегенеративна морда.
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18.06.2022 09:16
+29
Сердюк-ов... а був кОзак в роду, все просрав, кацап грьобаньій
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18.06.2022 09:15
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Просто десантники уже кончились.
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18.06.2022 09:14 Ответить
спочатку із 20 повітряно-десантних операцій тільки одна була вдалою. Потім десантників почали використовувати як звичайну піхоту, хоча в порівнянні з мотострілками вони легкоозброєні - без танків і артилерії. Вангую що після цієї війни безтолкові ВДВ зникнуть як рід військ у всіх арміях
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18.06.2022 11:33 Ответить
Так звана дєсантура наткнулась на щось потужніше ніж 520 юнаків і студентів під Крутами
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18.06.2022 12:00 Ответить
... коли відсторонять *****?
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18.06.2022 09:14 Ответить
Сердюк-ов... а був кОзак в роду, все просрав, кацап грьобаньій
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18.06.2022 09:15 Ответить
Чергова дегенеративна морда.
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18.06.2022 09:16 Ответить
Обосрался Сердюков.
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18.06.2022 09:21 Ответить
ця рашистська Гнида андрій сердюков має поплатитися своїм Нікчемним життям а не своєю посадою світового терориста...
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18.06.2022 09:25 Ответить
відсторонили через великі втрати серед російських смертників
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18.06.2022 09:29 Ответить
Відсторонення недостатньо! Вимагаю розстріл Сердюкова ї решти командирів, що провалили "операцію".
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18.06.2022 09:31 Ответить
Жаль, что у них сейчас не сталин у власти - там половину генералов уже бы расстреляли, у другая гнила бы в лагерях )))
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18.06.2022 09:31 Ответить
****** на ******** поменяли. Говна!
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18.06.2022 09:33 Ответить
Наш сердюков, скільки десантників угробив. І призвище змінив щоб замаскуватися. Молодець, козак.
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18.06.2022 09:33 Ответить
Саме цікаве, що в перші дні під Києвом цих мокшанських "елітних десантників" ******* курсанти і самооборона!
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18.06.2022 09:34 Ответить
***** следует логике так как орки ни на кого не нападали они сами пострелялись между собой...
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18.06.2022 09:44 Ответить
Коли вже всі ці генерали відсторонять ***** , за знищених десантників , знищені танки і літаки , за знищений крейсер - муськва , за знищену економіку паРаші , і репутацію у світі . ? Бо якби ******* не розв'язав цю безглузду війну , все це було б живе і ціле . .
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18.06.2022 09:50 Ответить
Так как же "патерь нет"?
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18.06.2022 09:54 Ответить
та ці так звані хенерали аж кипятком сцуться перед куйлом
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18.06.2022 10:08 Ответить
*****.ру заслуговує висіти на берьозє.
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18.06.2022 10:09 Ответить
Так, десант в Гостомельський АП за планом не задався, у Василькові розбігся, от і залишалось, що кидати еліту хвилями через річку Ірпінь.
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18.06.2022 10:09 Ответить
Наївна совкова система управління)))Подивіться на цю спиту харю.Що він міг організувати чи командувати?Максимум,то це останні десять років вибивав собі зарплату,посади та дітям тачи чи квартири купляв))Керовнік сраний з кабінету чи бункера.
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18.06.2022 10:10 Ответить
Они всё по сталину тоскуют. Так вот сталин взял бы их да расстрелял нхй.
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18.06.2022 10:17 Ответить
десантники нужны для купания в фонтанах и разбивания бутылок о пустоголовку.
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18.06.2022 10:37 Ответить
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18.06.2022 11:51 Ответить
Шкода , що цього хенерала , з дерев'яною мордою , не знищили 😠
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18.06.2022 11:00 Ответить
Відсторонять до втрачених мародерних військ
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18.06.2022 11:09 Ответить
Ну да, послати вдв-шників на вертушках у Гостомель, де їх тупо закатали в бетон аеродрому - це було ну дуже професійно
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18.06.2022 11:31 Ответить
Недавно дивився фільм про операцію ВДВ бритів у Арнемського мосту. Абсолютно упороте, хоча з печаткою інтелекту, командування. Історія тютя в тютю -висадились, завязали бій, сили зєднання не пропустили, десант загинув. Причина-завелика віддаль для підходу основних сил, противник встиг зібрати сили для прямої атаки на десант. Монтгомері вийшов сухим з води, хоча це він був основним планіровщиком. За ВДВ потрібно зберегти тільки назву, для ностальгії.
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18.06.2022 11:56 Ответить
Не "Андрій", а "Андрєй"

Не "Михайло", а "Міхаіл"
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18.06.2022 12:10 Ответить
 
 