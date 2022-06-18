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Командувача ВДВ РФ Сердюкова відсторонили через великі втрати серед російських десантників під Києвом, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сердюков

Командувач ВДВ РФ генерал-полковник Андрій Сердюков поплатився своєю посадою за масові втрати в лавах російських десантників.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Інститут дослідження війни (ISW), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Андрій Сердюков, який, імовірно, керував операцією із захоплення Криму у 2014 році, згодом очолював російське військове угруповання в Сирії. В січні цього року – керував контингентом ОДКБ, введеним у Казахстан для придушення протестів.

"На Сердюкова поклали відповідальність за низьку ефективність та великі втрати серед російських підрозділів ВДВ, особливо під час операцій у перші тижні після широкомасштабного вторгнення під Києвом", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ОДКБ у Казахстані очолить генерал Сердюков, який керував операцією з окупації Криму в 2014

На заміну Сердюкову нібито призначили нинішнього начальника штабу Центрального військового округу генерала-полковника Михайла Теплінського, уродженця Донецької області.

"Подальше звільнення та можливі внутрішні чистки вищих російських офіцерів, ймовірно, ще більше погіршать погані можливості російського командування, а також управління та довіру до російських офіцерів", – вважають в Інституті дослідження війни.
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Топ коментарі
+41
Просто десантники уже кончились.
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18.06.2022 09:14
+30
Чергова дегенеративна морда.
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18.06.2022 09:16
+29
Сердюк-ов... а був кОзак в роду, все просрав, кацап грьобаньій
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18.06.2022 09:15
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Просто десантники уже кончились.
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18.06.2022 09:14 Відповісти
спочатку із 20 повітряно-десантних операцій тільки одна була вдалою. Потім десантників почали використовувати як звичайну піхоту, хоча в порівнянні з мотострілками вони легкоозброєні - без танків і артилерії. Вангую що після цієї війни безтолкові ВДВ зникнуть як рід військ у всіх арміях
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18.06.2022 11:33 Відповісти
Так звана дєсантура наткнулась на щось потужніше ніж 520 юнаків і студентів під Крутами
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18.06.2022 12:00 Відповісти
... коли відсторонять *****?
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18.06.2022 09:14 Відповісти
Сердюк-ов... а був кОзак в роду, все просрав, кацап грьобаньій
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18.06.2022 09:15 Відповісти
Чергова дегенеративна морда.
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18.06.2022 09:16 Відповісти
Обосрался Сердюков.
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18.06.2022 09:21 Відповісти
ця рашистська Гнида андрій сердюков має поплатитися своїм Нікчемним життям а не своєю посадою світового терориста...
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18.06.2022 09:25 Відповісти
відсторонили через великі втрати серед російських смертників
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18.06.2022 09:29 Відповісти
Відсторонення недостатньо! Вимагаю розстріл Сердюкова ї решти командирів, що провалили "операцію".
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18.06.2022 09:31 Відповісти
Жаль, что у них сейчас не сталин у власти - там половину генералов уже бы расстреляли, у другая гнила бы в лагерях )))
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18.06.2022 09:31 Відповісти
****** на ******** поменяли. Говна!
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18.06.2022 09:33 Відповісти
Наш сердюков, скільки десантників угробив. І призвище змінив щоб замаскуватися. Молодець, козак.
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18.06.2022 09:33 Відповісти
Саме цікаве, що в перші дні під Києвом цих мокшанських "елітних десантників" ******* курсанти і самооборона!
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18.06.2022 09:34 Відповісти
***** следует логике так как орки ни на кого не нападали они сами пострелялись между собой...
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18.06.2022 09:44 Відповісти
Коли вже всі ці генерали відсторонять ***** , за знищених десантників , знищені танки і літаки , за знищений крейсер - муськва , за знищену економіку паРаші , і репутацію у світі . ? Бо якби ******* не розв'язав цю безглузду війну , все це було б живе і ціле . .
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18.06.2022 09:50 Відповісти
Так как же "патерь нет"?
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18.06.2022 09:54 Відповісти
та ці так звані хенерали аж кипятком сцуться перед куйлом
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18.06.2022 10:08 Відповісти
*****.ру заслуговує висіти на берьозє.
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18.06.2022 10:09 Відповісти
Так, десант в Гостомельський АП за планом не задався, у Василькові розбігся, от і залишалось, що кидати еліту хвилями через річку Ірпінь.
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18.06.2022 10:09 Відповісти
Наївна совкова система управління)))Подивіться на цю спиту харю.Що він міг організувати чи командувати?Максимум,то це останні десять років вибивав собі зарплату,посади та дітям тачи чи квартири купляв))Керовнік сраний з кабінету чи бункера.
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18.06.2022 10:10 Відповісти
Они всё по сталину тоскуют. Так вот сталин взял бы их да расстрелял нхй.
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18.06.2022 10:17 Відповісти
десантники нужны для купания в фонтанах и разбивания бутылок о пустоголовку.
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18.06.2022 10:37 Відповісти
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18.06.2022 11:51 Відповісти
Шкода , що цього хенерала , з дерев'яною мордою , не знищили 😠
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18.06.2022 11:00 Відповісти
Відсторонять до втрачених мародерних військ
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18.06.2022 11:09 Відповісти
Ну да, послати вдв-шників на вертушках у Гостомель, де їх тупо закатали в бетон аеродрому - це було ну дуже професійно
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18.06.2022 11:31 Відповісти
Недавно дивився фільм про операцію ВДВ бритів у Арнемського мосту. Абсолютно упороте, хоча з печаткою інтелекту, командування. Історія тютя в тютю -висадились, завязали бій, сили зєднання не пропустили, десант загинув. Причина-завелика віддаль для підходу основних сил, противник встиг зібрати сили для прямої атаки на десант. Монтгомері вийшов сухим з води, хоча це він був основним планіровщиком. За ВДВ потрібно зберегти тільки назву, для ностальгії.
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18.06.2022 11:56 Відповісти
Не "Андрій", а "Андрєй"

Не "Михайло", а "Міхаіл"
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18.06.2022 12:10 Відповісти
 
 