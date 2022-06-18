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Войска РФ возобновили наступление к югу от Изюма, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские войска за последние 48 часов, вероятно, возобновили свои усилия по наступлению к югу от Изюма с целью углубиться в Донецкую область и окружить район вокруг Северодонецк с севера.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

Также сообщается, что с 14 июня официальные лица России и сепаратистов заявляют, что они пытаются создать гуманитарные коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка.

"У России есть прецедент, как ранее в кампании на Украине, так и в Сирии, использования односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", - отмечается в заявлении.

Варианты покинуть город ограничены разрушением мостов, но предложенный Россией маршрут приведет их в город Сватов, вглубь оккупированной Россией территории.

"Если мирные жители, попавшие в ловушку, не примут предложение выйти через коридор, русские, скорее всего, возьмут на себя оправдание в том, что делают меньше различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе", - отмечается в сводке.

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Топ комментарии
+10
Видели мы эти "гуманитарные коридоры" начиная с Иловайска. КаZZапы должны сдохнуть.
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18.06.2022 09:43
+9
ты зарегистрировался минуту назад чтобы это проблеять...?
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18.06.2022 09:32
+2
как обьяснить зарплату поліцейського в Ужгороді в 40 000 грн ? оборона Ташкента ?
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18.06.2022 10:18
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А казали що на щось відволіклись.
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18.06.2022 09:27 Ответить
ты зарегистрировался минуту назад чтобы это проблеять...?
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18.06.2022 09:32 Ответить
как думаешь - твою блевотину с 16 года интересней читать?
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18.06.2022 11:03 Ответить
ты двухдневный не читай - просто ты хлебаешь блевотину...\поэтому у тебя такое и представление о жизни...\
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18.06.2022 11:55 Ответить
А я щось страшне казав?Бо сиджу теж під обстріламі та бажаю щоб це найшвидше скінчилось.
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18.06.2022 09:38 Ответить
лізуть блін і лізуть((
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18.06.2022 09:40 Ответить
Видели мы эти "гуманитарные коридоры" начиная с Иловайска. КаZZапы должны сдохнуть.
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18.06.2022 09:43 Ответить
Думаю,що українське командування знає про цю ситуацію й відповідно реагує.Не треба панікувати,бо новина ця тут,це вже точно постфактова,як новини з торгових бірж.Нехай заходять з півночі й самі повернуться боком та спиною до іншої групи ЗСУ,а там - безславний кінець.
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18.06.2022 10:07 Ответить
как обьяснить зарплату поліцейського в Ужгороді в 40 000 грн ? оборона Ташкента ?
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18.06.2022 10:18 Ответить
А як пояснити 60тис. з/п селищного голови у селищі Запорізької обл. де окрім 1 підприємства та магазинів більш нічого не має? Так у поліції є ризики, а тут взагалі треш...
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18.06.2022 11:02 Ответить
Це певно за ескорт коль катлет, суркісів, шуфричів та ін. віп виродків.
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18.06.2022 11:35 Ответить
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18.06.2022 11:46 Ответить
так вот с кого Ждуна срисовали
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18.06.2022 16:56 Ответить
 
 