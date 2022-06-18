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Війська РФ відновили наступ на південь від Ізюма, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські війська за останні 48 годин, ймовірно, відновили свої зусилля щодо наступу на південь від Ізюма з метою заглибитись у Донецьку область та оточити район навколо Сєверодонецька з півночі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Також повідомляється, що із 14 червня офіційні особи Росії та сепаратистів заявляють, що вони намагаються створити гуманітарні коридори, щоб цивільні особи могли евакуюватись із Сєверодонецька.

"Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання односторонньо оголошених "гуманітарних" коридорів як механізм для маніпулювання простором бойових дій та примусового переміщення населення", - наголошується в заяві.

Варіанти залишити місто обмежені руйнуванням мостів, але запропонований Росією маршрут приведе їх до міста Сватів, углиб окупованої Росією території.

"Якщо мирні жителі, які потрапили в пастку, не приймуть пропозицію вийти через коридор, росіяни, найімовірніше, використають це як виправдання, чому вони майже не роблять різниці між ними та будь-якими українськими військовими цілями в цьому районі", - наголошується у зведенні.

Також читайте: У районі Ізюма війська РФ продовжують спроби вести наступ у напрямку Слов'янська, - Синєгубов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Видели мы эти "гуманитарные коридоры" начиная с Иловайска. КаZZапы должны сдохнуть.
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18.06.2022 09:43
+9
ты зарегистрировался минуту назад чтобы это проблеять...?
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18.06.2022 09:32
+2
как обьяснить зарплату поліцейського в Ужгороді в 40 000 грн ? оборона Ташкента ?
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18.06.2022 10:18
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А казали що на щось відволіклись.
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18.06.2022 09:27 Відповісти
ты зарегистрировался минуту назад чтобы это проблеять...?
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18.06.2022 09:32 Відповісти
как думаешь - твою блевотину с 16 года интересней читать?
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18.06.2022 11:03 Відповісти
ты двухдневный не читай - просто ты хлебаешь блевотину...\поэтому у тебя такое и представление о жизни...\
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18.06.2022 11:55 Відповісти
А я щось страшне казав?Бо сиджу теж під обстріламі та бажаю щоб це найшвидше скінчилось.
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18.06.2022 09:38 Відповісти
лізуть блін і лізуть((
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18.06.2022 09:40 Відповісти
Видели мы эти "гуманитарные коридоры" начиная с Иловайска. КаZZапы должны сдохнуть.
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18.06.2022 09:43 Відповісти
Думаю,що українське командування знає про цю ситуацію й відповідно реагує.Не треба панікувати,бо новина ця тут,це вже точно постфактова,як новини з торгових бірж.Нехай заходять з півночі й самі повернуться боком та спиною до іншої групи ЗСУ,а там - безславний кінець.
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18.06.2022 10:07 Відповісти
как обьяснить зарплату поліцейського в Ужгороді в 40 000 грн ? оборона Ташкента ?
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18.06.2022 10:18 Відповісти
А як пояснити 60тис. з/п селищного голови у селищі Запорізької обл. де окрім 1 підприємства та магазинів більш нічого не має? Так у поліції є ризики, а тут взагалі треш...
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18.06.2022 11:02 Відповісти
Це певно за ескорт коль катлет, суркісів, шуфричів та ін. віп виродків.
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18.06.2022 11:35 Відповісти
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18.06.2022 11:46 Відповісти
так вот с кого Ждуна срисовали
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18.06.2022 16:56 Відповісти
 
 