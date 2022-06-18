Враг вновь обстрелял Криворожский район Днепропетровщины, - Резниченко
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Враг снова обстрелял Криворожский район, несколько раз ударил из артиллерии по селу Великая Костромка.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью в области дважды звучали сирены. Враг снова обстрелял Криворожский район. Несколько раз ударил из артиллерии по селу Великая Костромка. Есть разрушения. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли из артиллерии село Великая Костромка на Днепропетровщине, - ОВА
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зарано ще казати про "заросте, загоїться!... ще кровоточить і болить, й горить-вибухає...Zалізячччям усе рясно засіяно.... та й руцьким духом-прахом смердить до блювоти !!!
зарано про забудеться... коли ще війна триває і Перемога важко і криваво здобувається...