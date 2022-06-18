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Враг вновь обстрелял Криворожский район Днепропетровщины, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Враг снова обстрелял Криворожский район, несколько раз ударил из артиллерии по селу Великая Костромка.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью в области дважды звучали сирены. Враг снова обстрелял Криворожский район. Несколько раз ударил из артиллерии по селу Великая Костромка. Есть разрушения. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли из артиллерии село Великая Костромка на Днепропетровщине, - ОВА
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Рани української землі заростуть, загояться. Як і в душах українців після перемоги над рашистською пітьмою.
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18.06.2022 08:39 Ответить
та не так швидко!!!... може й заростуть... колись... але рубці й шрами - назавжди...
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18.06.2022 09:08 Ответить
Вася! У нас по лугах, до цих пір, у воронках від бомб ІІ Світової війни весною жаби нерестяться! А всі ліси перекопані землянками Дерево згнило, ями обсипалися і травою поросли, але їх ще добре видно!
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18.06.2022 09:40 Ответить
та й я про те...
зарано ще казати про "заросте, загоїться!... ще кровоточить і болить, й горить-вибухає...Zалізячччям усе рясно засіяно.... та й руцьким духом-прахом смердить до блювоти !!!
зарано про забудеться... коли ще війна триває і Перемога важко і криваво здобувається...
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18.06.2022 09:53 Ответить
твари козломордые...
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18.06.2022 09:09 Ответить
 
 