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Ворог вкорте обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Криворізький район, кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі в області двічі кричали сирени. Ворог знову обстріляв Криворізький район. Кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти обстріляли із артилерії село Велика Костромка на Дніпропетровщині, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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Рани української землі заростуть, загояться. Як і в душах українців після перемоги над рашистською пітьмою.
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18.06.2022 08:39 Відповісти
та не так швидко!!!... може й заростуть... колись... але рубці й шрами - назавжди...
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18.06.2022 09:08 Відповісти
Вася! У нас по лугах, до цих пір, у воронках від бомб ІІ Світової війни весною жаби нерестяться! А всі ліси перекопані землянками Дерево згнило, ями обсипалися і травою поросли, але їх ще добре видно!
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18.06.2022 09:40 Відповісти
та й я про те...
зарано ще казати про "заросте, загоїться!... ще кровоточить і болить, й горить-вибухає...Zалізячччям усе рясно засіяно.... та й руцьким духом-прахом смердить до блювоти !!!
зарано про забудеться... коли ще війна триває і Перемога важко і криваво здобувається...
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18.06.2022 09:53 Відповісти
твари козломордые...
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18.06.2022 09:09 Відповісти
 
 