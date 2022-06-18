Ворог вкорте обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини, - Резніченко

Ворог знову обстріляв Криворізький район, кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі в області двічі кричали сирени. Ворог знову обстріляв Криворізький район. Кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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