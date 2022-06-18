Ворог вкорте обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини, - Резніченко
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Ворог знову обстріляв Криворізький район, кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі в області двічі кричали сирени. Ворог знову обстріляв Криворізький район. Кілька разів ударив з артилерії по селу Велика Костромка. Є руйнування. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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зарано ще казати про "заросте, загоїться!... ще кровоточить і болить, й горить-вибухає...Zалізячччям усе рясно засіяно.... та й руцьким духом-прахом смердить до блювоти !!!
зарано про забудеться... коли ще війна триває і Перемога важко і криваво здобувається...