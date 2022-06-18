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Украина (44300) членство в ЕС (776)

Украина обнародовала свои ответы на опросник ЕС по поводу членства

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

евроинтеграция

Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной обнародовал вопросы и предоставленные ответы к опроснику, который Европейская Комиссия представила Украине

Опросник опубликован на Евроинтеграционном портале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, ответы на опросник были необходимы для оценки способности государства выполнять обязательства по членству в ЕС и получить статус кандидата в члены ЕС. А на основе этого документа 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в член ЕС.

Первая часть опросника касается экономических и политических критериев членства, вторая часть охватывает оценку адаптации Украины к законодательным нормам ЕС, проинформировал Офис вице-премьера.

"В кратчайшие сроки мы заполнили две части опросника, я искренне благодарю всех чиновников и экспертов, которые присоединились к этой кропотливой и исторически важной работе. Сегодня есть первые значительные результаты на этом пути признания Украины и ее стремления к членству в ЕС - Европейская Комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата. Продолжаем активную работу, чтобы уже через неделю получить статус кандидата в члены ЕС", – прокомментировала Стефанишина.

Читайте: Я уверен, что саммит ЕС придет к согласию относительно статуса кандидата для Украины, - Шольц
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Опросник- это хорошо. Но ничего не будет, пока не устраните судейскую мафию и мафию олигархов, включая Беню и его квартальных корешей. Но кто же сам себя отстранит...
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18.06.2022 11:01 Ответить
1. Путлер - *****!
2. Роzzия - террорiстическое бандформирование!
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18.06.2022 11:11 Ответить
ЗеКи планируют обмануть и ЕС,- у нас реформы и либеральная экономика!!! - Скажи Трухин??

Укр Сомали.

Только срочные перевыборы, кандидатов через полиграф и инстранные конкурсы благочестия и порядочности.
Обязательно профильное образование и опыт от 10 лет, а то опять попадут хачи,чучела и писюн-пианисты.
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18.06.2022 11:12 Ответить
Опыт Президентства 10 лет? Позовём Кучму? хотя нет, он только 8 лет отбыл, опыта не хватает
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19.06.2022 00:09 Ответить
Просто цікаво, що в тому опитувальнику написано в графі: коли призначать главу САП?
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18.06.2022 11:27 Ответить
Понятно, что в опроснике- не поятно ,что в ответнике.
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18.06.2022 12:20 Ответить
Ответы в студию!!!!
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18.06.2022 12:21 Ответить
Цензор, ну ви реально думаєте що більшість побіжить по посиланню скачати 1 і 2 частини опитувальника щоб почитати? Ви хоть самі ходили читати? Публікуєте таку новину, то хоч коротко описуйте для народу найважливіше на вашу думку звідтіля!
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18.06.2022 13:25 Ответить
Поди прочитай 5000 страниц и опиши нам что там интересного
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19.06.2022 00:07 Ответить
Офигеть, первая часть опросника 274 вопроса на 44 страницах, от нас ответы на 1100 страницах.
Вторая часть опросника - хрен знает сколько вопросов на 238 страницах и 4000 страниц с ответами на них...

Теперь понятно почему на вступление в ЭС надо столько времени... это какая-то бюрократическая жопа.
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19.06.2022 00:06 Ответить
 
 