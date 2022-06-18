УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11782 відвідувача онлайн
Новини Події
5 398 10
Україна (5208) членство в ЄС (932)

Україна оприлюднила свої відповіді на опитувальник ЄС щодо членства

Новини Цензор.НЕТ Події

евроинтеграция

Офіс віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної оприлюднив запитання та надані відповіді до опитувальника, який був наданий Європейською Комісією Україні.

Опитувальник опубліковано на Євроінтеграційному порталі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, відповіді на опитувальник були необхідним для оцінки спроможності держави виконувати зобов’язання щодо членства в ЄС та отримати статус кандидата у члени ЄС. А на основі цього документа 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Перша частина опитувальника стосується економічних та політичних критеріїв членства, друга частина охоплює оцінку адаптації України до законодавчих норм ЄС, поінформував Офіс віцепремʼєра.

"У найкоротші терміни ми заповнили дві частини опитувальника, я щиро дякую всім урядовцям та експертам, які долучилися до цієї кропіткої та історично важливої роботи. Сьогодні маємо перші значні результати на цьому шляху визнання України та її прагнення до членства в ЄС – Європейська Комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата. Продовжуємо активну роботу, аби вже за тиждень отримати статус кандидата на членство в ЄС", – прокоментувала Стефанішина.

Читайте: Я впевнений, що саміт ЄС дійде згоди щодо статусу кандидата для України, - Шольц

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опросник- это хорошо. Но ничего не будет, пока не устраните судейскую мафию и мафию олигархов, включая Беню и его квартальных корешей. Но кто же сам себя отстранит...
показати весь коментар
18.06.2022 11:01 Відповісти
1. Путлер - *****!
2. Роzzия - террорiстическое бандформирование!
показати весь коментар
18.06.2022 11:11 Відповісти
ЗеКи планируют обмануть и ЕС,- у нас реформы и либеральная экономика!!! - Скажи Трухин??

Укр Сомали.

Только срочные перевыборы, кандидатов через полиграф и инстранные конкурсы благочестия и порядочности.
Обязательно профильное образование и опыт от 10 лет, а то опять попадут хачи,чучела и писюн-пианисты.
показати весь коментар
18.06.2022 11:12 Відповісти
Опыт Президентства 10 лет? Позовём Кучму? хотя нет, он только 8 лет отбыл, опыта не хватает
показати весь коментар
19.06.2022 00:09 Відповісти
Просто цікаво, що в тому опитувальнику написано в графі: коли призначать главу САП?
показати весь коментар
18.06.2022 11:27 Відповісти
Понятно, что в опроснике- не поятно ,что в ответнике.
показати весь коментар
18.06.2022 12:20 Відповісти
Ответы в студию!!!!
показати весь коментар
18.06.2022 12:21 Відповісти
Цензор, ну ви реально думаєте що більшість побіжить по посиланню скачати 1 і 2 частини опитувальника щоб почитати? Ви хоть самі ходили читати? Публікуєте таку новину, то хоч коротко описуйте для народу найважливіше на вашу думку звідтіля!
показати весь коментар
18.06.2022 13:25 Відповісти
Поди прочитай 5000 страниц и опиши нам что там интересного
показати весь коментар
19.06.2022 00:07 Відповісти
Офигеть, первая часть опросника 274 вопроса на 44 страницах, от нас ответы на 1100 страницах.
Вторая часть опросника - хрен знает сколько вопросов на 238 страницах и 4000 страниц с ответами на них...

Теперь понятно почему на вступление в ЭС надо столько времени... это какая-то бюрократическая жопа.
показати весь коментар
19.06.2022 00:06 Відповісти
 
 