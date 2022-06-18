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Новости Война в Украине
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Инфраструктурный ущерб от войны - уже на сумму 104 млрд долларов, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

денис,шмигаль

Сумма инфраструктурного ущерба от войны достигла 104 млрд долларов. Из-за обстрелов россиян разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-выступления на британско-украинском инфраструктурном саммите, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам Премьер-министра, уже сейчас сумма инфраструктурного ущерба достигла 104 млрд долларов США. В результате обстрелов российской армии разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.

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В следующем месяце правительство представит План восстановления Украины United24.

"Мы делаем ставку на региональный подход, предусматривающий опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заботиться о восстановлении Николаевщины. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирщину. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал премьер-министр Борис Джонсон, примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области", - отметил Шмыгаль.

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Он отметил, что общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.

Шмыгаль напомнил, что страна уже начала работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, работы по восстановлению дорог, мостов и жилья на освобожденных территориях.
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Топ комментарии
+8
ППО і нормальне озброєння для ЗСУ дешевше би обійшлось.
А чого його не було ?
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18.06.2022 15:21
+5
навіть не споминайте, бо де нема розуму там самі збитки,
а гірше за все загублені життя яких не повернеш.
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18.06.2022 15:25
+4
Потому что "армія, мова, віра" и "какая разница"
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18.06.2022 15:35
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ППО і нормальне озброєння для ЗСУ дешевше би обійшлось.
А чого його не було ?
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18.06.2022 15:21 Ответить
навіть не споминайте, бо де нема розуму там самі збитки,
а гірше за все загублені життя яких не повернеш.
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18.06.2022 15:25 Ответить
Потому что "армія, мова, віра" и "какая разница"
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18.06.2022 15:35 Ответить
"армія, мова, віра" зробила більше для обороноздатності чим "какая разница"
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18.06.2022 15:45 Ответить
Потому именно вот так выглядит барыжничество на крови. Зеленая команда показывает мастер-класс. До них реально не доходит что они натворили. Теперь торгуются смертями наших граждан...
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18.06.2022 15:48 Ответить
Збитки нараховані з 2014?
Недоотримана вигода і інфляція долара враховані?
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18.06.2022 19:01 Ответить
росія повинна бути повністю знищена
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18.06.2022 15:29 Ответить
купи у кацапов битум и строй дороги
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18.06.2022 15:36 Ответить
Зато перед войной секономили пару миллиардов на обороне и закупке вооружения. Вот такая вам економия вылазит боком
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18.06.2022 15:38 Ответить
А тим часом підари-чинуші вже наплодили фірм, які за іноземні кошти будуть відбудовувати Бучу, Ірпінь, Гостомель....Ну звичайно це буде велике крадівництво. Порядних туди не хочуть пускати. На жаль для цих виродків війна лише спосіб підзаробити-підмародерити
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18.06.2022 15:38 Ответить
Беня зі своєми ********** не можуть дочекатися щоб запихнути щюпалця до корита. Кінець епохи бідності.
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18.06.2022 15:42 Ответить
недооцінююте ви їх.
вже всі щупальця там і шебуршаться, відкидаючі "мелочь", і заслюнявлюючи крупні купюри...
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18.06.2022 16:05 Ответить
только об освобождении говорите. тошнит от этих слов.
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18.06.2022 16:00 Ответить
Неадекватная цифра, учитывая коррупцию
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18.06.2022 16:03 Ответить
То все таки: дороги чи ракети?
https://www.youtube.com/watch?v=gAWZGa4gqNw


Березовый сок

На восстановление разрушенных дорог потребуется 900 млрд. грн. Сейчас в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и более 300 искусственных сооружений, рассказал первый заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко в эфире телемарафона.

"Что касается сроков, то можем восстановить эти объекты, дороги в течение 2-4 лет", - отметил он.

Опять дороги. Нет плана возврата беженцев, восстановления инфраструктуры и обеспечения их временным жильём и работой. Нет предложений о переносе КБ Луч вместе с производством и рабочими в Польшу или куда-то еще, для массового изготовления украинских ракет. Нет прописанного "плана Маршалла" для возрождения Украины и нет работы над обеспечением международной законодательной базы по конфискации финансовых средств РФ и передачи их Украине. Но есть планы по восстановлению дорог. За деньги западных доноров. И по старым схемам. Эти люди неисправимы. Кто о чем, а грязный о бане. ((

PS А говорить этот первый заместитель председателя "Укравтодора" должен не в эфире телемарафона, а на даче показаний в НАБУ и САП.
...
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18.06.2022 16:17 Ответить
Це брехлива сума збитків , рівня обіцяних 4000 дол.зарплат для вчителів... 😡
Ще у 2019 сума на відновлення вже тоді зруйнованого Донбасу складала більш ніж 100 млрд.дол...
Про це відкрито говорив Кучма..
25.10.2019 рік
"Цей регіон практично зруйнований. За найскромнішими розрахунками, на його відновлення потрібно 100 млрд євро", - сказав Кучма....
А тепер знищено та зруйновано половину країни...
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18.06.2022 16:43 Ответить
Какая радость у Зели: теперь кражи при строительстве дорог не определить, а сами дороги оркам очень пригодились!
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18.06.2022 16:54 Ответить
 
 