Инфраструктурный ущерб от войны - уже на сумму 104 млрд долларов, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сумма инфраструктурного ущерба от войны достигла 104 млрд долларов. Из-за обстрелов россиян разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-выступления на британско-украинском инфраструктурном саммите, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
По словам Премьер-министра, уже сейчас сумма инфраструктурного ущерба достигла 104 млрд долларов США. В результате обстрелов российской армии разрушены или повреждены по меньшей мере 45 млн квадратных метров жилья, 656 больниц, более 1200 учебных заведений, почти 25 тысяч километров дорог, 300 мостов, 12 аэропортов.
В следующем месяце правительство представит План восстановления Украины United24.
"Мы делаем ставку на региональный подход, предусматривающий опеку одной из стран-партнеров над конкретным регионом или отраслью. Дания уже вызвалась заботиться о восстановлении Николаевщины. Страны Балтии помогут восстанавливать Житомирщину. Португалия будет восстанавливать украинские школы. И каждый в Украине знает, что Великобритания, как обещал премьер-министр Борис Джонсон, примет участие в восстановлении и развитии Киева и Киевской области", - отметил Шмыгаль.
Он отметил, что общий размер программы восстановления украинское правительство, международные эксперты, Европейская комиссия оценивают в 500-600 млрд евро.
Шмыгаль напомнил, что страна уже начала работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, работы по восстановлению дорог, мостов и жилья на освобожденных территориях.
Пожалуйста, подождите...
А чого його не було ?
а гірше за все загублені життя яких не повернеш.
Недоотримана вигода і інфляція долара враховані?
вже всі щупальця там і шебуршаться, відкидаючі "мелочь", і заслюнявлюючи крупні купюри...
https://www.youtube.com/watch?v=gAWZGa4gqNw
Березовый сок✔
На восстановление разрушенных дорог потребуется 900 млрд. грн. Сейчас в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и более 300 искусственных сооружений, рассказал первый заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко в эфире телемарафона.
"Что касается сроков, то можем восстановить эти объекты, дороги в течение 2-4 лет", - отметил он.
Опять дороги. Нет плана возврата беженцев, восстановления инфраструктуры и обеспечения их временным жильём и работой. Нет предложений о переносе КБ Луч вместе с производством и рабочими в Польшу или куда-то еще, для массового изготовления украинских ракет. Нет прописанного "плана Маршалла" для возрождения Украины и нет работы над обеспечением международной законодательной базы по конфискации финансовых средств РФ и передачи их Украине. Но есть планы по восстановлению дорог. За деньги западных доноров. И по старым схемам. Эти люди неисправимы. Кто о чем, а грязный о бане. ((
PS А говорить этот первый заместитель председателя "Укравтодора" должен не в эфире телемарафона, а на даче показаний в НАБУ и САП.
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Ще у 2019 сума на відновлення вже тоді зруйнованого Донбасу складала більш ніж 100 млрд.дол...
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