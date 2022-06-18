Інфраструктурні збитки від війни - вже на суму 104 млрд доларів, - Шмигаль
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Сума інфраструктурних збитків від війни сягнула 104 млрд доларів. Через обстріли росіян зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час онлайн-виступу на британсько-українському інфраструктурному саміті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.
За словами Прем’єр-міністра, вже зараз сума інфраструктурних збитків сягнула 104 млрд доларів США. Внаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.
Наступного місяця уряд редставить План відновлення України United24.
"Ми робимо ставку на регіональний підхід, який передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю. Данія вже зголосилась опікуватися відбудовою Миколаївщини. Країни Балтії допоможуть відновлювати Житомирщину. Португалія буде відновлювати українські школи. І кожен в Україні знає, що Велика Британія, як обіцяв прем’єр-міністр Борис Джонсон, візьме участь у відбудові та розвитку Києва і Київської області", - відзначив Шмигаль.
Він зауважив, що загальний розмір програми відбудови український Уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.
Також Шмигаль нагадав, що країна вже розпочала роботи з відновлення електроенергії, водопостачання, газопостачання, роботи із відбудови доріг, мостів та житла на звільнених територіях.
Будь ласка, зачекайте...
А чого його не було ?
а гірше за все загублені життя яких не повернеш.
Недоотримана вигода і інфляція долара враховані?
вже всі щупальця там і шебуршаться, відкидаючі "мелочь", і заслюнявлюючи крупні купюри...
https://www.youtube.com/watch?v=gAWZGa4gqNw
Березовый сок✔
На восстановление разрушенных дорог потребуется 900 млрд. грн. Сейчас в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и более 300 искусственных сооружений, рассказал первый заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко в эфире телемарафона.
"Что касается сроков, то можем восстановить эти объекты, дороги в течение 2-4 лет", - отметил он.
Опять дороги. Нет плана возврата беженцев, восстановления инфраструктуры и обеспечения их временным жильём и работой. Нет предложений о переносе КБ Луч вместе с производством и рабочими в Польшу или куда-то еще, для массового изготовления украинских ракет. Нет прописанного "плана Маршалла" для возрождения Украины и нет работы над обеспечением международной законодательной базы по конфискации финансовых средств РФ и передачи их Украине. Но есть планы по восстановлению дорог. За деньги западных доноров. И по старым схемам. Эти люди неисправимы. Кто о чем, а грязный о бане. ((
PS А говорить этот первый заместитель председателя "Укравтодора" должен не в эфире телемарафона, а на даче показаний в НАБУ и САП.
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Ще у 2019 сума на відновлення вже тоді зруйнованого Донбасу складала більш ніж 100 млрд.дол...
Про це відкрито говорив Кучма..
25.10.2019 рік
"Цей регіон практично зруйнований. За найскромнішими розрахунками, на його відновлення потрібно 100 млрд євро", - сказав Кучма....
А тепер знищено та зруйновано половину країни...