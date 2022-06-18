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Новини Війна в Україні
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Інфраструктурні збитки від війни - вже на суму 104 млрд доларів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

денис,шмигаль

Сума інфраструктурних збитків від війни сягнула 104 млрд доларів. Через обстріли росіян зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час онлайн-виступу на британсько-українському інфраструктурному саміті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

За словами Прем’єр-міністра, вже зараз сума інфраструктурних збитків сягнула 104 млрд доларів США. Внаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.

Читайте: Повноцінні компенсації за зруйноване майно українців будуть, коли отримаємо конфісковані російські гроші, - Шмигаль

Наступного місяця уряд редставить План відновлення України United24.

"Ми робимо ставку на регіональний підхід, який передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю. Данія вже зголосилась опікуватися відбудовою Миколаївщини. Країни Балтії допоможуть відновлювати Житомирщину. Португалія буде відновлювати українські школи. І кожен в Україні знає, що Велика Британія, як обіцяв прем’єр-міністр Борис Джонсон, візьме участь у відбудові та розвитку Києва і Київської області", - відзначив Шмигаль.

Також читайте: Статус кандидата значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, - Шмигаль

Він зауважив, що загальний розмір програми відбудови український Уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.

Також Шмигаль нагадав, що країна вже розпочала роботи з відновлення електроенергії, водопостачання, газопостачання, роботи із відбудови доріг, мостів та житла на звільнених територіях.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
ППО і нормальне озброєння для ЗСУ дешевше би обійшлось.
А чого його не було ?
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18.06.2022 15:21
+5
навіть не споминайте, бо де нема розуму там самі збитки,
а гірше за все загублені життя яких не повернеш.
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18.06.2022 15:25
+4
Потому что "армія, мова, віра" и "какая разница"
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18.06.2022 15:35
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ППО і нормальне озброєння для ЗСУ дешевше би обійшлось.
А чого його не було ?
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18.06.2022 15:21 Відповісти
навіть не споминайте, бо де нема розуму там самі збитки,
а гірше за все загублені життя яких не повернеш.
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18.06.2022 15:25 Відповісти
Потому что "армія, мова, віра" и "какая разница"
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18.06.2022 15:35 Відповісти
"армія, мова, віра" зробила більше для обороноздатності чим "какая разница"
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18.06.2022 15:45 Відповісти
Потому именно вот так выглядит барыжничество на крови. Зеленая команда показывает мастер-класс. До них реально не доходит что они натворили. Теперь торгуются смертями наших граждан...
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18.06.2022 15:48 Відповісти
Збитки нараховані з 2014?
Недоотримана вигода і інфляція долара враховані?
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18.06.2022 19:01 Відповісти
росія повинна бути повністю знищена
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18.06.2022 15:29 Відповісти
купи у кацапов битум и строй дороги
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18.06.2022 15:36 Відповісти
Зато перед войной секономили пару миллиардов на обороне и закупке вооружения. Вот такая вам економия вылазит боком
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18.06.2022 15:38 Відповісти
А тим часом підари-чинуші вже наплодили фірм, які за іноземні кошти будуть відбудовувати Бучу, Ірпінь, Гостомель....Ну звичайно це буде велике крадівництво. Порядних туди не хочуть пускати. На жаль для цих виродків війна лише спосіб підзаробити-підмародерити
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18.06.2022 15:38 Відповісти
Беня зі своєми ********** не можуть дочекатися щоб запихнути щюпалця до корита. Кінець епохи бідності.
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18.06.2022 15:42 Відповісти
недооцінююте ви їх.
вже всі щупальця там і шебуршаться, відкидаючі "мелочь", і заслюнявлюючи крупні купюри...
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18.06.2022 16:05 Відповісти
только об освобождении говорите. тошнит от этих слов.
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18.06.2022 16:00 Відповісти
Неадекватная цифра, учитывая коррупцию
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18.06.2022 16:03 Відповісти
То все таки: дороги чи ракети?
https://www.youtube.com/watch?v=gAWZGa4gqNw


Березовый сок

На восстановление разрушенных дорог потребуется 900 млрд. грн. Сейчас в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и более 300 искусственных сооружений, рассказал первый заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко в эфире телемарафона.

"Что касается сроков, то можем восстановить эти объекты, дороги в течение 2-4 лет", - отметил он.

Опять дороги. Нет плана возврата беженцев, восстановления инфраструктуры и обеспечения их временным жильём и работой. Нет предложений о переносе КБ Луч вместе с производством и рабочими в Польшу или куда-то еще, для массового изготовления украинских ракет. Нет прописанного "плана Маршалла" для возрождения Украины и нет работы над обеспечением международной законодательной базы по конфискации финансовых средств РФ и передачи их Украине. Но есть планы по восстановлению дорог. За деньги западных доноров. И по старым схемам. Эти люди неисправимы. Кто о чем, а грязный о бане. ((

PS А говорить этот первый заместитель председателя "Укравтодора" должен не в эфире телемарафона, а на даче показаний в НАБУ и САП.
...
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18.06.2022 16:17 Відповісти
Це брехлива сума збитків , рівня обіцяних 4000 дол.зарплат для вчителів... 😡
Ще у 2019 сума на відновлення вже тоді зруйнованого Донбасу складала більш ніж 100 млрд.дол...
Про це відкрито говорив Кучма..
25.10.2019 рік
"Цей регіон практично зруйнований. За найскромнішими розрахунками, на його відновлення потрібно 100 млрд євро", - сказав Кучма....
А тепер знищено та зруйновано половину країни...
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18.06.2022 16:43 Відповісти
Какая радость у Зели: теперь кражи при строительстве дорог не определить, а сами дороги оркам очень пригодились!
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18.06.2022 16:54 Відповісти
 
 