Інфраструктурні збитки від війни - вже на суму 104 млрд доларів, - Шмигаль

Сума інфраструктурних збитків від війни сягнула 104 млрд доларів. Через обстріли росіян зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час онлайн-виступу на британсько-українському інфраструктурному саміті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий портал.

За словами Прем’єр-міністра, вже зараз сума інфраструктурних збитків сягнула 104 млрд доларів США. Внаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.

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Наступного місяця уряд редставить План відновлення України United24.

"Ми робимо ставку на регіональний підхід, який передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю. Данія вже зголосилась опікуватися відбудовою Миколаївщини. Країни Балтії допоможуть відновлювати Житомирщину. Португалія буде відновлювати українські школи. І кожен в Україні знає, що Велика Британія, як обіцяв прем’єр-міністр Борис Джонсон, візьме участь у відбудові та розвитку Києва і Київської області", - відзначив Шмигаль.

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Він зауважив, що загальний розмір програми відбудови український Уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.

Також Шмигаль нагадав, що країна вже розпочала роботи з відновлення електроенергії, водопостачання, газопостачання, роботи із відбудови доріг, мостів та житла на звільнених територіях.