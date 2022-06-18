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Зеленский присвоил звание Герой Украины командиру 59-й ОМБр Сухаревскому
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Президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины полковнику Вадиму Сухаревскому, командиру 59-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Південь" Сухопутных войск ВСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Командир 59-й ОМБр Сухаревский с 24 февраля 2022 года самоотверженно участвует в отражении российской агрессии. Под его командованием подразделения бригады успешно выполняют боевые задания на территории Николаевской и Херсонской областей, нанося значительные потери противнику", - говорится в сообщении.
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Буба криворогий, тебе напомнить, дрыщ, кто организовал оборону Николаева и не пустившего кацапов на Одессу? Его фамилия Марченко. Генерал Марченко. Звапомни эту фамилию и награди по его заслугам.