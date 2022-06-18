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Зеленский присвоил звание Герой Украины командиру 59-й ОМБр Сухаревскому

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

герой,україни

Президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" с присвоением звания Героя Украины полковнику Вадиму Сухаревскому, командиру 59-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Південь" Сухопутных войск ВСУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Командир 59-й ОМБр Сухаревский с 24 февраля 2022 года самоотверженно участвует в отражении российской агрессии. Под его командованием подразделения бригады успешно выполняют боевые задания на территории Николаевской и Херсонской областей, нанося значительные потери противнику", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины. ФОТОрепортаж
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18.06.2022 18:13 Ответить
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18.06.2022 18:19 Ответить
Спасибо героям, защищающим нас от дикой лапотной орды.

Буба криворогий, тебе напомнить, дрыщ, кто организовал оборону Николаева и не пустившего кацапов на Одессу? Его фамилия Марченко. Генерал Марченко. Звапомни эту фамилию и награди по его заслугам.
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18.06.2022 18:20 Ответить
Слава Герою! Давно пора. Це саме той козарлюга, який першим у цій війні відкрив вогонь по мокшанських підорах... І, до речі, всупереч наказу відкривати вогонь. Це відбулось під Слов'янськом, коли наші "альфівці" потрапили у засідку орків. Вадим в'їбав по них із крупнокаліберного кулемета і свинособаки дали драла, аж гай шумів. Хто не знає, почитайте про ті події 2014-го.

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18.06.2022 18:36 Ответить
Ну нічого не маю проти Вадима Сухаревского, нагородили на Миколаїв, так, згоден. Навіщо туди Херсон приплели? Херсон був узятий, причому легко. В СРСР була медаль, "За оборону Києва", яка була заснована в 1961 році. Наразі, формулювання "успішно виконують бойові завдання на території Херсонської області". У чому успіх? Скрізь треба так досягти успіху? Вибачте, якщо когось образив, може я чогось не розумію.
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18.06.2022 18:45 Ответить
Бригада під керівництвом Сухаревського веде бойові дії на території двох областей - Миколаївської та Херсонської.
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18.06.2022 20:16 Ответить
Барсук отримав заслужену нагороду!
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18.06.2022 23:35 Ответить
 
 