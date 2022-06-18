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Зеленський присвоїв звання Герой України командиру 59-ї ОМБр Сухаревському
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Президент Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" з присвоєнням звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському, командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Командир 59-ї ОМБр Сухаревський з 24 лютого 2022 року самовіддано бере участь у відбитті російської агресії. Під його командуванням підрозділи бригади успішно виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей, завдаючи значних втрат противнику", - йдеться у повідомленні.
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Буба криворогий, тебе напомнить, дрыщ, кто организовал оборону Николаева и не пустившего кацапов на Одессу? Его фамилия Марченко. Генерал Марченко. Звапомни эту фамилию и награди по его заслугам.