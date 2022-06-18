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Зеленський присвоїв звання Герой України командиру 59-ї ОМБр Сухаревському

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герой,україни

Президент Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" з присвоєнням звання Героя України полковнику Вадиму Сухаревському, командиру 59-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Командир 59-ї ОМБр Сухаревський з 24 лютого 2022 року самовіддано бере участь у відбитті російської агресії. Під його командуванням підрозділи бригади успішно виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей, завдаючи значних втрат противнику", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" двом офіцерам ЗСУ, яким присвоєно звання Героя України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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18.06.2022 18:13 Відповісти
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18.06.2022 18:19 Відповісти
Спасибо героям, защищающим нас от дикой лапотной орды.

Буба криворогий, тебе напомнить, дрыщ, кто организовал оборону Николаева и не пустившего кацапов на Одессу? Его фамилия Марченко. Генерал Марченко. Звапомни эту фамилию и награди по его заслугам.
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18.06.2022 18:20 Відповісти
Слава Герою! Давно пора. Це саме той козарлюга, який першим у цій війні відкрив вогонь по мокшанських підорах... І, до речі, всупереч наказу відкривати вогонь. Це відбулось під Слов'янськом, коли наші "альфівці" потрапили у засідку орків. Вадим в'їбав по них із крупнокаліберного кулемета і свинособаки дали драла, аж гай шумів. Хто не знає, почитайте про ті події 2014-го.

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18.06.2022 18:36 Відповісти
Ну нічого не маю проти Вадима Сухаревского, нагородили на Миколаїв, так, згоден. Навіщо туди Херсон приплели? Херсон був узятий, причому легко. В СРСР була медаль, "За оборону Києва", яка була заснована в 1961 році. Наразі, формулювання "успішно виконують бойові завдання на території Херсонської області". У чому успіх? Скрізь треба так досягти успіху? Вибачте, якщо когось образив, може я чогось не розумію.
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18.06.2022 18:45 Відповісти
Бригада під керівництвом Сухаревського веде бойові дії на території двох областей - Миколаївської та Херсонської.
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18.06.2022 20:16 Відповісти
Барсук отримав заслужену нагороду!
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18.06.2022 23:35 Відповісти
 
 