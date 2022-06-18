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Новости Война в Украине Война
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Ситуация на передовой сложная, мы далеки от конца войны, – Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Украина далека от завершения войны с Российской Федерацией, у врага есть значительные ресурсы.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привели", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, российская армия имеет преимущество в артиллерии и тяжелой технике.

"Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы проводим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца", – подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что война закончится только тогда, когда российские войска покинут украинскую территорию, включая Донбасс и Крым. При этом он не исключает возможности временного урегулирования путем переговоров.

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"Возможна ли остановка в этой войне? Может быть вариант. Но эта остановка должна быть принята нашим обществом. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - считает Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что сегодня серьезных мирных переговоров не ведется, а на вопрос, как долго будет длиться война, никто не может ответить.
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Топ комментарии
+25
ахаха, цей толковий дядько так готувався до війни, що - не було закуплено достаньо броніків, камуфляжів, турнікетів (це з захід винен....). Було підготовлено НОЛЬ бомбосховищ, було вирито НОЛЬ окопів. Хоча сурово і дуже сурово сабж вішав локшину на вуха що готувався і все знав
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18.06.2022 20:15
+24
"Чи можлива зупинка в цій війні? Може бути варіант. Але ця зупинка повинна бути прийнята нашим суспільством. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду"
-------
Зупинка неприйнятна, будемо бити ворога до повного відновлення територіальної цілісності.
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18.06.2022 19:59
+15
Толковий дядько. Мені подобається.
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18.06.2022 19:57
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Толковий дядько. Мені подобається.
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18.06.2022 19:57 Ответить
Ще скажи "Вот його треба президентом"
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18.06.2022 20:02 Ответить
Чомусь це ти сказала )))
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18.06.2022 20:06 Ответить
ахаха, цей толковий дядько так готувався до війни, що - не було закуплено достаньо броніків, камуфляжів, турнікетів (це з захід винен....). Було підготовлено НОЛЬ бомбосховищ, було вирито НОЛЬ окопів. Хоча сурово і дуже сурово сабж вішав локшину на вуха що готувався і все знав
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18.06.2022 20:15 Ответить
Верно. Данилов - никто и СНБО - это просто набор непонятных букв.
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18.06.2022 21:37 Ответить
Тороль, тебе расказать чем должен был заниматься Секретарь совета нацбезопасности Украины? Все ваши зеленые начальники, включая Данилова-должны были ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ, а не разминировать Чонгар, ( а с ним еще 6 мостов и Каховскую дамбу)для строительства "административно-развлекательного центра на адмикордоне", принимать решения на СНБО об срочном строительстве укрепрайонов вдоль границы с Крымом, эшелонированных линий обороны-Мелитополь-Токмак., закупке снарядов( которых в 2020-вообще не закупали), развертыванию войск вдоль границ-НИКАКИХ РЕШЕНИЙ высшим военно-политическим руководством не принималось. Стоп, принималось-Гетманцев и прочие зеленые начальники СИСТЕМАТИЧЕСКИ в течение 2021-го и начала 2022 -го срывали голосования по увеличению финансирования ВСУ. Данилов молчал.
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18.06.2022 21:59 Ответить
марионетка он на побегушках у дЕрмака
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18.06.2022 23:43 Ответить
Все на плечі українських воїнів , як завжди.
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18.06.2022 19:59 Ответить
не все, бабло , квартиры, теремочки за бугром и тд возьмут на себя 95 квартал и компания............
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18.06.2022 20:09 Ответить
"Чи можлива зупинка в цій війні? Може бути варіант. Але ця зупинка повинна бути прийнята нашим суспільством. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду"
-------
Зупинка неприйнятна, будемо бити ворога до повного відновлення територіальної цілісності.
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18.06.2022 19:59 Ответить
Так, якщо приймете особисто участь в побитті ворога. )
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18.06.2022 20:07 Ответить
Україна повністю (як каже Арествич - прописсю повністю) залежить від заходу в поставках озброєння... Тому - буде зупинка чи ні - нажаль буде вирішувати захід.
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18.06.2022 20:17 Ответить
Ага. Тільки відкрийте кордони, дозвольте людям дійсно вирішувати подальшу долю.
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18.06.2022 20:42 Ответить
Це розумІє навіть пересічний громадянин!!До кінця ще далеко..
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18.06.2022 20:05 Ответить
Пиши заяву на звільнення в зв'язку з невідповідностю займаній посаді.
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18.06.2022 20:06 Ответить
И статью Из Вашингтон Пост как-бы случайно вбросили в инфопространство, где тоже намеки, что придется сходиться в итоге посредине... Совпадение?
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18.06.2022 20:12 Ответить
ничего вам кацапы не обломится
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18.06.2022 23:44 Ответить
Посрєдінє не буде
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18.06.2022 20:11 Ответить
Мабуть і до таких, як я діло дійде. Але впораємося
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18.06.2022 20:16 Ответить
Китай. оттуда оружие поперло. Сев. Корея тоже помогает.
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18.06.2022 20:17 Ответить
Это смотря по тому, что рф пообещала китаю.
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18.06.2022 20:23 Ответить
Да, Си Дзиньпинь улыбается во сне. Из-за высоких мировых цен на сырьё, его продукция становится вне конкуренции, к тому же все нефтегазовые потоки перенаправлены в Китай и идут со скидкой в 40%. Для Китая эта война просто мечта. Россия для него становится и рынком сбыта и военным союзником и источником ресурсов. Китай обгоняет все мировые экономики.
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20.06.2022 08:18 Ответить
Да насрать. Нам отступать - некуда. Всьо - гейм овер
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18.06.2022 20:20 Ответить
Если ты думаешь что это окуеть как мотивирует то ты сильно ошибаешься.
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18.06.2022 20:47 Ответить
Меня - мотивирует. Ну и еще пару идиотов. А что ты еще хочешь?
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18.06.2022 21:04 Ответить
брехня кацапская
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18.06.2022 23:45 Ответить
"Чи можлива зупинка в цій війні? Може бути варіант. Але ця зупинка повинна бути прийнята нашим суспільством. Суспільство вже зробило зупинку з 2014 року по 2022 рік,що привела ця зупинка і це суспільство до нинішньої кровопролитної війни, котра була розпочата через-"У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели" ,на що "зе" готовив дорожню інфраструктуру для швидкого використання "рашистських великих ресурсів" , котрі без добрих доріг ,не могли б наносити такої кількості смертей серед українського народу і руйнувань української інфраструктури.,
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18.06.2022 20:20 Ответить
Советское быдло в Афгане было почти 10 лет...рабZZeянское быдло объявило войну Украине 1 марта 2014 года...скажите */спасибо/* Вальке Полстакана...,типа Матвиенко...
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18.06.2022 20:21 Ответить
Это ж надо так уметь - говорить очевидные всем вещи с видом посвященного в таинства бытия... Но если ЗЕ-лохторат хавает, то почему бы и нет? Эта ЗЕленая имитация украинской власти держится исключительно на недоумках, которые не в состоянии отличить реальность от видосиков, которыми их пичкают, как ту собаку Павлова, надрачивая на выделение слюны при каждом включении...
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18.06.2022 20:26 Ответить
нет уже никакого зе-лохтората - есть просто лохторат - тупые зомбированные люди .. беда..
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18.06.2022 23:48 Ответить
>тимчасового врегулювання

зеленые гниды
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18.06.2022 20:34 Ответить
Молодець! Сьогодні так точно
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18.06.2022 20:43 Ответить
кацапы идут на хрен со своим перемирьем
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18.06.2022 23:49 Ответить
В одесском трамвае.
На следующей выходите?
Да.
А люди перед вами выходят?
Выходят.
Вы у них спрашивали?
Спрашивал.
И что они вам сказали?
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18.06.2022 20:49 Ответить
Временное урегулирование - сохраняем лицо путину, теряем 25% территории продолжаем строить дороги и через два три года все по новой. Это предлагает Данилов?
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18.06.2022 20:54 Ответить
Что то Данилов в последнее время начал говорить, наверно там у них раздрай, мнения в осином гнезде разделяются, нет уже там единства. То ли большие деньги виной, то ли не хочет отвечать за чужие грехи. Мне понравилась фраза,что,если общество не примет решение об остановке в войне,
то будет воевать дальше без правительства(читай без этой власти). Т.е., идут внутри разговоры о
сдаче территрий в угоду россии, чтобы остановить войну, которая уже тяжела для стран доноров, которые нам помогают. Ну это понятно: ковид, война и светит продовольственный кризис, голод.
Не зря приезжали посланники из основных стран Европы на переговоры, а за ними стремглав Джонсон, чтобы не сдали. Резко начались разговоры о наших потерях. Печально.
Хотелось бы заручиться официально какой то поддержкой Англии, интуитивно доверяю больше Джонсону.
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18.06.2022 21:04 Ответить
Конечно идут такие разговоры. Там на верху сборище предателей, агентов и трусов. Они бы давно капитулировали, но понимают, что сразу нельзя. Нужно усмирить народ и армию. Вот этим они и занимаются сейчас. Доказательство? "Азов" умышленно и хитро сдали врагу. Ни одного военного производства ни открыто. Ведь можно под землей открыть или на территории союзников, в Польше например. Но они упорно это не делают, потому что заранее хотят капитулировать, просто выжидают время, пока народ устанет от войны.
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18.06.2022 22:18 Ответить
ветиринар тоді скажи чому складна? В Україні багато добровольців але дай відповідь-чому на трьох добровольців дали один автомат і послали на передову, врезультаті один контужений два зїбалися.хлопці молоді підготовки з ними не проводили і один автомат на трьох.що це таке? ще подібний випадок-бійці тероборони добровільно пішли на передову і знову ніякої підготовки елементарної в результаті половину накрило остані розбіглися і тепер їх шукають і звинуватять. це планомірне знищення добровольців влада сіє зневіру тобто повна зрада починаючи перестать стрілять і розмінований Кримський прохід.
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18.06.2022 21:05 Ответить
"суспільство піде на війну без уряду"
Тю, так і зараз чінуши не воюють, бронь 25% - це хто? Робітники залишків якихось підприємств?
А може депутани, чінуши, їхні охоронці, холуї, обслуга, вилупки тощо.
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18.06.2022 21:09 Ответить
Сбоку заходит, проверка общества на перемирие. Это как злой следователь и добрый следователь. Глупый политик и мудрый политик. И паузу. Понятно что Крыма нам не уже видать как своих ушей, Но мы то знаем, что во время паузы РФ наклепает новые калибры и искендеры , реформирует армию а главное создаст плацдарм на дипломатическом фронте, нас не будут поддерживать так как сейчас , а потом ударит заново, но уже с умом и достигнет всех своих целей, которые обещал х...ло. Разделит страну. Каждые 3-4 области будут отдельной республикой с назначенным пророссийским князьком, злыми продажными ментами и всепоглощающей нищетой...
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18.06.2022 21:36 Ответить
кацап ты идиот мы у вас заберм все и Крым и Рим и медными трубами будем вас потрошить
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18.06.2022 23:51 Ответить
https://fb.watch/dCs5_LyqMp/
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18.06.2022 21:58 Ответить
Вже було ... :
Російська армія не сильна - вона довга
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18.06.2022 23:19 Ответить
Гнида ти зеленська! Як ви вже задрали!
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19.06.2022 00:34 Ответить
 
 