Ситуация на передовой сложная, мы далеки от конца войны, – Данилов
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Украина далека от завершения войны с Российской Федерацией, у врага есть значительные ресурсы.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привели", - отметил секретарь СНБО.
По его словам, российская армия имеет преимущество в артиллерии и тяжелой технике.
"Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы проводим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца", – подчеркнул Данилов.
Он также отметил, что война закончится только тогда, когда российские войска покинут украинскую территорию, включая Донбасс и Крым. При этом он не исключает возможности временного урегулирования путем переговоров.
"Возможна ли остановка в этой войне? Может быть вариант. Но эта остановка должна быть принята нашим обществом. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - считает Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что сегодня серьезных мирных переговоров не ведется, а на вопрос, как долго будет длиться война, никто не может ответить.
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Зупинка неприйнятна, будемо бити ворога до повного відновлення територіальної цілісності.
зеленые гниды
На следующей выходите?
Да.
А люди перед вами выходят?
Выходят.
Вы у них спрашивали?
Спрашивал.
И что они вам сказали?
то будет воевать дальше без правительства(читай без этой власти). Т.е., идут внутри разговоры о
сдаче территрий в угоду россии, чтобы остановить войну, которая уже тяжела для стран доноров, которые нам помогают. Ну это понятно: ковид, война и светит продовольственный кризис, голод.
Не зря приезжали посланники из основных стран Европы на переговоры, а за ними стремглав Джонсон, чтобы не сдали. Резко начались разговоры о наших потерях. Печально.
Хотелось бы заручиться официально какой то поддержкой Англии, интуитивно доверяю больше Джонсону.
Тю, так і зараз чінуши не воюють, бронь 25% - це хто? Робітники залишків якихось підприємств?
А може депутани, чінуши, їхні охоронці, холуї, обслуга, вилупки тощо.
Російська армія не сильна - вона довга