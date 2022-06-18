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Ситуація на передовій складна, ми далекі від кінця війни, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Україна далека від завершення війни з Російською Федерацією, ворог має значні ресурси.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, російська армія перевершує в артилерії та важкій техніці.

"Наших воїнів це не лякає. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми проводимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця", - підкреслив Данілов.

Він також зазначив, що війна закінчиться тільки тоді, коли російські війська залишать українську територію, включаючи Донбас і Крим. При цьому він не виключає можливість тимчасового врегулювання шляхом переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки щодо можливого повторного вторгнення з території Білорусі, - Данілов

"Чи можлива зупинка в цій війні? Може бути варіант. Але ця зупинка повинна бути прийнята нашим суспільством. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду", - вважає Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що на сьогодні серйозних мирних переговорів не ведеться, а на питання, як довго триватиме війна, ніхто не може відповісти.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
ахаха, цей толковий дядько так готувався до війни, що - не було закуплено достаньо броніків, камуфляжів, турнікетів (це з захід винен....). Було підготовлено НОЛЬ бомбосховищ, було вирито НОЛЬ окопів. Хоча сурово і дуже сурово сабж вішав локшину на вуха що готувався і все знав
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18.06.2022 20:15
+24
"Чи можлива зупинка в цій війні? Може бути варіант. Але ця зупинка повинна бути прийнята нашим суспільством. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду"
-------
Зупинка неприйнятна, будемо бити ворога до повного відновлення територіальної цілісності.
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18.06.2022 19:59
+15
Толковий дядько. Мені подобається.
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18.06.2022 19:57
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Толковий дядько. Мені подобається.
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18.06.2022 19:57 Відповісти
Ще скажи "Вот його треба президентом"
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18.06.2022 20:02 Відповісти
Чомусь це ти сказала )))
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18.06.2022 20:06 Відповісти
ахаха, цей толковий дядько так готувався до війни, що - не було закуплено достаньо броніків, камуфляжів, турнікетів (це з захід винен....). Було підготовлено НОЛЬ бомбосховищ, було вирито НОЛЬ окопів. Хоча сурово і дуже сурово сабж вішав локшину на вуха що готувався і все знав
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18.06.2022 20:15 Відповісти
Верно. Данилов - никто и СНБО - это просто набор непонятных букв.
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18.06.2022 21:37 Відповісти
Тороль, тебе расказать чем должен был заниматься Секретарь совета нацбезопасности Украины? Все ваши зеленые начальники, включая Данилова-должны были ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ, а не разминировать Чонгар, ( а с ним еще 6 мостов и Каховскую дамбу)для строительства "административно-развлекательного центра на адмикордоне", принимать решения на СНБО об срочном строительстве укрепрайонов вдоль границы с Крымом, эшелонированных линий обороны-Мелитополь-Токмак., закупке снарядов( которых в 2020-вообще не закупали), развертыванию войск вдоль границ-НИКАКИХ РЕШЕНИЙ высшим военно-политическим руководством не принималось. Стоп, принималось-Гетманцев и прочие зеленые начальники СИСТЕМАТИЧЕСКИ в течение 2021-го и начала 2022 -го срывали голосования по увеличению финансирования ВСУ. Данилов молчал.
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18.06.2022 21:59 Відповісти
марионетка он на побегушках у дЕрмака
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18.06.2022 23:43 Відповісти
Все на плечі українських воїнів , як завжди.
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18.06.2022 19:59 Відповісти
не все, бабло , квартиры, теремочки за бугром и тд возьмут на себя 95 квартал и компания............
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18.06.2022 20:09 Відповісти
"Чи можлива зупинка в цій війні? Може бути варіант. Але ця зупинка повинна бути прийнята нашим суспільством. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду"
-------
Зупинка неприйнятна, будемо бити ворога до повного відновлення територіальної цілісності.
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18.06.2022 19:59 Відповісти
Так, якщо приймете особисто участь в побитті ворога. )
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18.06.2022 20:07 Відповісти
Україна повністю (як каже Арествич - прописсю повністю) залежить від заходу в поставках озброєння... Тому - буде зупинка чи ні - нажаль буде вирішувати захід.
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18.06.2022 20:17 Відповісти
Ага. Тільки відкрийте кордони, дозвольте людям дійсно вирішувати подальшу долю.
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18.06.2022 20:42 Відповісти
Це розумІє навіть пересічний громадянин!!До кінця ще далеко..
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18.06.2022 20:05 Відповісти
Пиши заяву на звільнення в зв'язку з невідповідностю займаній посаді.
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18.06.2022 20:06 Відповісти
И статью Из Вашингтон Пост как-бы случайно вбросили в инфопространство, где тоже намеки, что придется сходиться в итоге посредине... Совпадение?
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18.06.2022 20:12 Відповісти
ничего вам кацапы не обломится
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18.06.2022 23:44 Відповісти
Посрєдінє не буде
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18.06.2022 20:11 Відповісти
Мабуть і до таких, як я діло дійде. Але впораємося
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18.06.2022 20:16 Відповісти
Китай. оттуда оружие поперло. Сев. Корея тоже помогает.
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18.06.2022 20:17 Відповісти
Это смотря по тому, что рф пообещала китаю.
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18.06.2022 20:23 Відповісти
Да, Си Дзиньпинь улыбается во сне. Из-за высоких мировых цен на сырьё, его продукция становится вне конкуренции, к тому же все нефтегазовые потоки перенаправлены в Китай и идут со скидкой в 40%. Для Китая эта война просто мечта. Россия для него становится и рынком сбыта и военным союзником и источником ресурсов. Китай обгоняет все мировые экономики.
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20.06.2022 08:18 Відповісти
Да насрать. Нам отступать - некуда. Всьо - гейм овер
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18.06.2022 20:20 Відповісти
Если ты думаешь что это окуеть как мотивирует то ты сильно ошибаешься.
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18.06.2022 20:47 Відповісти
Меня - мотивирует. Ну и еще пару идиотов. А что ты еще хочешь?
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18.06.2022 21:04 Відповісти
брехня кацапская
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18.06.2022 23:45 Відповісти
"Чи можлива зупинка в цій війні? Може бути варіант. Але ця зупинка повинна бути прийнята нашим суспільством. Суспільство вже зробило зупинку з 2014 року по 2022 рік,що привела ця зупинка і це суспільство до нинішньої кровопролитної війни, котра була розпочата через-"У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели" ,на що "зе" готовив дорожню інфраструктуру для швидкого використання "рашистських великих ресурсів" , котрі без добрих доріг ,не могли б наносити такої кількості смертей серед українського народу і руйнувань української інфраструктури.,
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18.06.2022 20:20 Відповісти
Советское быдло в Афгане было почти 10 лет...рабZZeянское быдло объявило войну Украине 1 марта 2014 года...скажите */спасибо/* Вальке Полстакана...,типа Матвиенко...
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18.06.2022 20:21 Відповісти
Это ж надо так уметь - говорить очевидные всем вещи с видом посвященного в таинства бытия... Но если ЗЕ-лохторат хавает, то почему бы и нет? Эта ЗЕленая имитация украинской власти держится исключительно на недоумках, которые не в состоянии отличить реальность от видосиков, которыми их пичкают, как ту собаку Павлова, надрачивая на выделение слюны при каждом включении...
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18.06.2022 20:26 Відповісти
нет уже никакого зе-лохтората - есть просто лохторат - тупые зомбированные люди .. беда..
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18.06.2022 23:48 Відповісти
>тимчасового врегулювання

зеленые гниды
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18.06.2022 20:34 Відповісти
Молодець! Сьогодні так точно
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18.06.2022 20:43 Відповісти
кацапы идут на хрен со своим перемирьем
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18.06.2022 23:49 Відповісти
В одесском трамвае.
На следующей выходите?
Да.
А люди перед вами выходят?
Выходят.
Вы у них спрашивали?
Спрашивал.
И что они вам сказали?
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18.06.2022 20:49 Відповісти
Временное урегулирование - сохраняем лицо путину, теряем 25% территории продолжаем строить дороги и через два три года все по новой. Это предлагает Данилов?
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18.06.2022 20:54 Відповісти
Что то Данилов в последнее время начал говорить, наверно там у них раздрай, мнения в осином гнезде разделяются, нет уже там единства. То ли большие деньги виной, то ли не хочет отвечать за чужие грехи. Мне понравилась фраза,что,если общество не примет решение об остановке в войне,
то будет воевать дальше без правительства(читай без этой власти). Т.е., идут внутри разговоры о
сдаче территрий в угоду россии, чтобы остановить войну, которая уже тяжела для стран доноров, которые нам помогают. Ну это понятно: ковид, война и светит продовольственный кризис, голод.
Не зря приезжали посланники из основных стран Европы на переговоры, а за ними стремглав Джонсон, чтобы не сдали. Резко начались разговоры о наших потерях. Печально.
Хотелось бы заручиться официально какой то поддержкой Англии, интуитивно доверяю больше Джонсону.
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18.06.2022 21:04 Відповісти
Конечно идут такие разговоры. Там на верху сборище предателей, агентов и трусов. Они бы давно капитулировали, но понимают, что сразу нельзя. Нужно усмирить народ и армию. Вот этим они и занимаются сейчас. Доказательство? "Азов" умышленно и хитро сдали врагу. Ни одного военного производства ни открыто. Ведь можно под землей открыть или на территории союзников, в Польше например. Но они упорно это не делают, потому что заранее хотят капитулировать, просто выжидают время, пока народ устанет от войны.
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18.06.2022 22:18 Відповісти
ветиринар тоді скажи чому складна? В Україні багато добровольців але дай відповідь-чому на трьох добровольців дали один автомат і послали на передову, врезультаті один контужений два зїбалися.хлопці молоді підготовки з ними не проводили і один автомат на трьох.що це таке? ще подібний випадок-бійці тероборони добровільно пішли на передову і знову ніякої підготовки елементарної в результаті половину накрило остані розбіглися і тепер їх шукають і звинуватять. це планомірне знищення добровольців влада сіє зневіру тобто повна зрада починаючи перестать стрілять і розмінований Кримський прохід.
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18.06.2022 21:05 Відповісти
"суспільство піде на війну без уряду"
Тю, так і зараз чінуши не воюють, бронь 25% - це хто? Робітники залишків якихось підприємств?
А може депутани, чінуши, їхні охоронці, холуї, обслуга, вилупки тощо.
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18.06.2022 21:09 Відповісти
Сбоку заходит, проверка общества на перемирие. Это как злой следователь и добрый следователь. Глупый политик и мудрый политик. И паузу. Понятно что Крыма нам не уже видать как своих ушей, Но мы то знаем, что во время паузы РФ наклепает новые калибры и искендеры , реформирует армию а главное создаст плацдарм на дипломатическом фронте, нас не будут поддерживать так как сейчас , а потом ударит заново, но уже с умом и достигнет всех своих целей, которые обещал х...ло. Разделит страну. Каждые 3-4 области будут отдельной республикой с назначенным пророссийским князьком, злыми продажными ментами и всепоглощающей нищетой...
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18.06.2022 21:36 Відповісти
кацап ты идиот мы у вас заберм все и Крым и Рим и медными трубами будем вас потрошить
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18.06.2022 23:51 Відповісти
https://fb.watch/dCs5_LyqMp/
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18.06.2022 21:58 Відповісти
Вже було ... :
Російська армія не сильна - вона довга
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18.06.2022 23:19 Відповісти
Гнида ти зеленська! Як ви вже задрали!
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19.06.2022 00:34 Відповісти
 
 