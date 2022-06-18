Ситуація на передовій складна, ми далекі від кінця війни, - Данілов
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Україна далека від завершення війни з Російською Федерацією, ворог має значні ресурси.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели", - зазначив секретар РНБО.
За його словами, російська армія перевершує в артилерії та важкій техніці.
"Наших воїнів це не лякає. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми проводимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця", - підкреслив Данілов.
Він також зазначив, що війна закінчиться тільки тоді, коли російські війська залишать українську територію, включаючи Донбас і Крим. При цьому він не виключає можливість тимчасового врегулювання шляхом переговорів.
"Чи можлива зупинка в цій війні? Може бути варіант. Але ця зупинка повинна бути прийнята нашим суспільством. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду", - вважає Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що на сьогодні серйозних мирних переговорів не ведеться, а на питання, як довго триватиме війна, ніхто не може відповісти.
Будь ласка, зачекайте...
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Зупинка неприйнятна, будемо бити ворога до повного відновлення територіальної цілісності.
зеленые гниды
На следующей выходите?
Да.
А люди перед вами выходят?
Выходят.
Вы у них спрашивали?
Спрашивал.
И что они вам сказали?
то будет воевать дальше без правительства(читай без этой власти). Т.е., идут внутри разговоры о
сдаче территрий в угоду россии, чтобы остановить войну, которая уже тяжела для стран доноров, которые нам помогают. Ну это понятно: ковид, война и светит продовольственный кризис, голод.
Не зря приезжали посланники из основных стран Европы на переговоры, а за ними стремглав Джонсон, чтобы не сдали. Резко начались разговоры о наших потерях. Печально.
Хотелось бы заручиться официально какой то поддержкой Англии, интуитивно доверяю больше Джонсону.
Тю, так і зараз чінуши не воюють, бронь 25% - це хто? Робітники залишків якихось підприємств?
А може депутани, чінуши, їхні охоронці, холуї, обслуга, вилупки тощо.
Російська армія не сильна - вона довга