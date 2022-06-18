Рашисты совершили ракетный обстрел Николаева. ВИДЕО

Вечером 18 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

По Миколаєву нанесено ракетні удари pic.twitter.com/Wg0AVSJK29 — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) June 18, 2022

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