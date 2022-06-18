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Рашисты совершили ракетный обстрел Николаева. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 18 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
По Миколаєву нанесено ракетні удари pic.twitter.com/Wg0AVSJK29— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) June 18, 2022
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Бьют по технике, которая уже собрана для начала контрнаступления. Надеюсь никуда не попали за эти 3 дня террористических обстрелов.
Тут Президент сам зливає інформацію, де лікують наших поранених військовослужбовців!
"Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва.
Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок.
Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.
Володимир Зеленський поцікавився станом здоров'я пацієнтів і побажав їм швидкого одужання."
І таки зрада!
Скажем спасибо приколистам, скудоумным и просто идиотам
Не в наших, якщо що...