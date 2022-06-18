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Новини Війна в Україні
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Миколаїв (1338) обстріл (21130)

Рашисти здійснили ракетний обстріл Миколаєва. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 18 червня російські окупанти нанесли ракетний удар по Миколаєву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби під обстріли потрапили Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів, поранень зазнали 22 людини, - облрада

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Часом не по тій лікарні вдарили, в якій офіс Президента написав що там лікуються поранені військовослужбовці?

Тут Президент сам зливає інформацію, де лікують наших поранених військовослужбовців!

"Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва.

Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок.



Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Володимир Зеленський поцікавився станом здоров'я пацієнтів і побажав їм швидкого одужання."
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18.06.2022 21:22
+22
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18.06.2022 21:33
+18
Чотири вибухи по місту. Куди цілились, ХЗ? Одні пишуть, що прилетіло з літака, другі з корабля з під Євпаторії. В любому випадку димить сильно і смердить на все місто. Гупало знатно, я в км 4-5 від епіцентру, то стіни дрожали, вікна, двері "гуляли". Можна пов'язати прильоти з появою ЗЕбобіка тут, заїхав привітати керманичів, мля.
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18.06.2022 21:20
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Чотири вибухи по місту. Куди цілились, ХЗ? Одні пишуть, що прилетіло з літака, другі з корабля з під Євпаторії. В любому випадку димить сильно і смердить на все місто. Гупало знатно, я в км 4-5 від епіцентру, то стіни дрожали, вікна, двері "гуляли". Можна пов'язати прильоти з появою ЗЕбобіка тут, заїхав привітати керманичів, мля.
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18.06.2022 21:20 Відповісти
Прильоты связаны с готовящимся контрнаступлением на Херсон.
Бьют по технике, которая уже собрана для начала контрнаступления. Надеюсь никуда не попали за эти 3 дня террористических обстрелов.
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18.06.2022 21:37 Відповісти
Часом не по тій лікарні вдарили, в якій офіс Президента написав що там лікуються поранені військовослужбовці?

Тут Президент сам зливає інформацію, де лікують наших поранених військовослужбовців!

"Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва.

Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок.



Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Володимир Зеленський поцікавився станом здоров'я пацієнтів і побажав їм швидкого одужання."
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18.06.2022 21:22 Відповісти
точно ні.
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18.06.2022 21:32 Відповісти
Дякую, трошки заспокоїли... хоча сам факт видачі Головнокомандуючим такої інформації - це нонсенс!

І таки зрада!
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18.06.2022 22:02 Відповісти
Ні, туди, в той район учора прилетіло.
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18.06.2022 21:33 Відповісти
ну не зовсім в той. але вчора до неї було ближче ніж сьогодні
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18.06.2022 21:34 Відповісти
Пан Президент не запевнив Кіма, що вже є ракети і будуть збивати ворожі? Чи запитав як там "Велике будівництво" під Новою Одесою, яке попри війну продовжується, де зібрано велику кількість наймучаснішої спецтехніки. Там є і ГЗМ і техніка і гроші, а на армію чомусь не вистачає.
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18.06.2022 21:23 Відповісти
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18.06.2022 21:33 Відповісти
Почему нету ответных ударов по свинособачим городам!? До каких пор это терпильство будет продолжаться!?
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18.06.2022 21:40 Відповісти
президент так и сказал, что не будет бомбить в ответ
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18.06.2022 22:02 Відповісти
Вы наверное хотели сказать госизменник-клоун?
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18.06.2022 23:14 Відповісти
Западные партнёры не разрешают.
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19.06.2022 08:46 Відповісти
Ну шо тут коментувати?
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18.06.2022 21:42 Відповісти
Ермак срисовал цели, и как я и писал, будет прилетать.
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18.06.2022 21:50 Відповісти
Пытаются запугать, что за удары по складам в Донецке они будут стрелять. Это блеф. Они действительно немного держат запас ракет на черный день, но в остальном они стреляют всегда и всегда на максимум, используя все, что есть. Пытаются запугать чистым блефом, у них нет возможности непрерывно стрелять ракетами, да и с такими тратами они останутся без внезапного шанса нанести мощный удар залпом, стабильно пробив ПВО.
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18.06.2022 21:50 Відповісти
Куди не приїде всюди горе.
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18.06.2022 21:54 Відповісти
Бедоносец.
Скажем спасибо приколистам, скудоумным и просто идиотам
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18.06.2022 22:34 Відповісти
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18.06.2022 22:47 Відповісти
Бахкало сильно, але вже після від'їзду Зенералісімуса з завхозом. Мабуть, Сєня з Кімом мєдаль обмивав.
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18.06.2022 22:06 Відповісти
они по gps летят или глонасс ...надо придумать или умное ПВО или хз как еще их пелинговать ..
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18.06.2022 22:15 Відповісти
ПВО пуляло, *** попало.
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18.06.2022 22:55 Відповісти
Две сбили. Говорят.
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18.06.2022 23:26 Відповісти
В ******** ПРО використовується штучний інтелект.

Не в наших, якщо що...
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18.06.2022 23:10 Відповісти
Да який там глонасс в ракетах 70-80-х років?
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18.06.2022 23:25 Відповісти
 
 