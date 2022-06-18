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Рашисти здійснили ракетний обстріл Миколаєва. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ввечері 18 червня російські окупанти нанесли ракетний удар по Миколаєву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
По Миколаєву нанесено ракетні удари pic.twitter.com/Wg0AVSJK29— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) June 18, 2022
Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби під обстріли потрапили Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів, поранень зазнали 22 людини, - облрада
Топ коментарі
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показати весь коментар18.06.2022 21:22
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Бьют по технике, которая уже собрана для начала контрнаступления. Надеюсь никуда не попали за эти 3 дня террористических обстрелов.
Тут Президент сам зливає інформацію, де лікують наших поранених військовослужбовців!
"Під час робочої поїздки до Миколаївської області Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва.
Глава держави оглянув медичну лабораторію, кабінет комп'ютерної діагностики та операційний блок.
Президент також поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.
Володимир Зеленський поцікавився станом здоров'я пацієнтів і побажав їм швидкого одужання."
І таки зрада!
Скажем спасибо приколистам, скудоумным и просто идиотам
Не в наших, якщо що...