Рашисти здійснили ракетний обстріл Миколаєва. ВIДЕО

Ввечері 18 червня російські окупанти нанесли ракетний удар по Миколаєву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

По Миколаєву нанесено ракетні удари pic.twitter.com/Wg0AVSJK29 — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) June 18, 2022

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