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Командующий Медицинскими силами ВСУ Остащенко получила звание генерал-майора. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Командующий Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, которая в прошлом году стала первой женщиной–бригадным генералом Вооруженных сил Украины, получила звание генерал-майора медицинской службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Командующий Медицинскими силами ВСУ Остащенко получила звание генерал-майора 01
Командующий Медицинскими силами ВСУ Остащенко получила звание генерал-майора 02

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Топ комментарии
+24
Боевой медик Юрий стал "ангелом в пикселе", спасая воинов ВСУ прямо под обстрелами


"Мы в прямом смысле слова залетаем под обстрел. Наша машина, как сыто уже. Хватаем носилки, потому что медлить нельзя, и бежим. Переждать возможности нет. На кону - жизнь человека, бойца, которого потерять нельзя. Вывозим, выносим раненого. По дороге стабилизируем состояние. Не важно, кого ты лечишь: то ли родственник, то ли собрат, - главное холодно отнестись и поскорее оказать помощь. Профессионализм - на первом месте", - рассказывает он.
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18.06.2022 22:19
+15
Це та остащенко яка прибрала до рук створений і укомплектований з нуля волонтерський медичний центр у Запоріжжі а його очільника автора і будівничого звільнила і зацькувала? Тоді вона не герой а курва. Скільки звернень до боневтікаянелоха не написали а "сваї люді раднєє"
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18.06.2022 22:37
+12
Это редкостная тварь и тот,который её награждает знает,что творит эта паскуда
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18.06.2022 22:42
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Ну і добре. Наші вітання.
--
А зелене чмо продовжує піаритись.
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18.06.2022 21:57 Ответить
Довбойоб ска краще думай як військо технікою оснастить ВПКА В Полщі перезапустить укр.,та з хлопців солдат зробити професійних і з бронею та шломами а не голих босих на ржавій не робочій техніці на передову відправляти- ******** при владі і зрадники всіх вас знайдемо-покараємо ,разом з орками будете в пеклі горіти ((((Гандони будьте ви прокляті на віка ті хто причетний до цієї війни ті хто знав і нічого не робив всі ви і ваші отприски відповідатимуть життям(
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18.06.2022 22:05 Ответить
Чого командувач, якщо на фото жінка? Вона ж командувачка.
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18.06.2022 22:06 Ответить
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18.06.2022 22:10 Ответить
+++
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19.06.2022 00:08 Ответить
чим тобі менеджерка не подобається? кацапи покусали чи шо? то їх корчить від фемінітивів. У всіх слов'янських мовах то норма
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07.07.2022 22:06 Ответить
ага, і тепер ще й генералка-майорка? Навіщо пхати ці фемінізми? Де треба, люди самі придумають і в солов"їній мові приживеться тільки те, що буде мудрим і гарним.
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19.06.2022 00:12 Ответить
в тебе польський прапорець, а ще щось проти фемінітивів маєш? Здурів чи шо?
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07.07.2022 22:05 Ответить
Боевой медик Юрий стал "ангелом в пикселе", спасая воинов ВСУ прямо под обстрелами


"Мы в прямом смысле слова залетаем под обстрел. Наша машина, как сыто уже. Хватаем носилки, потому что медлить нельзя, и бежим. Переждать возможности нет. На кону - жизнь человека, бойца, которого потерять нельзя. Вывозим, выносим раненого. По дороге стабилизируем состояние. Не важно, кого ты лечишь: то ли родственник, то ли собрат, - главное холодно отнестись и поскорее оказать помощь. Профессионализм - на первом месте", - рассказывает он.
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18.06.2022 22:19 Ответить
Посмотри в ел.почте моё ОБРАЩЕНИЕ(инвалида армии!!!!!!!!!) и реши его по ЗАКОНУ (оно от 9.06.22 г. ) ... я уже 2,5 года бьюся с корупцией в мед.среде (ТЕБЕ ПОДЧИНЁННОЙ )и БЕСТОЛКО! Все тонкощи рассписаны в обращении. Прояви уважение к ПОЛКОВНИКУ, который получил заболевание в период прохождения в/службы (удаляли опухоль головного мозга). ПОМОГИ!!!!!!
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18.06.2022 22:20 Ответить
Слава героям медикам,янголам охоронцям славних козаківЗСУ!!Респект та щира повага,пані генералу!!!))
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18.06.2022 22:24 Ответить
це Остащенко рідкісна **** та призначена Єрмаком.

Осідлала гум.потоки і шкодить госпітальєрам та польовій медицині як тільки може
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18.06.2022 22:36 Ответить
ну чому ж..психолог - психологиня..командувач - командувачгиня..вона ж типу медкиня господи..хто ж таке вигадав..

а по темі - вітання героїні!
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18.06.2022 22:24 Ответить
не так давно зеленский давал бригданого генерала еще одному герою

1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 жовтня 2020 року
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18.06.2022 22:31 Ответить
Згоден, шляпою по клавішах в цього кадра краще виходе.
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18.06.2022 23:11 Ответить
писали що ця Остащенко призначена ОП і шкодить госпітальєрам та польовій медицині як тільки може.

Зокрема, про це говорив Д.Корчинський
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18.06.2022 22:34 Ответить
Корчинський казав, шо її треба звільнити...
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18.06.2022 22:35 Ответить
що*
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18.06.2022 22:43 Ответить
Це та остащенко яка прибрала до рук створений і укомплектований з нуля волонтерський медичний центр у Запоріжжі а його очільника автора і будівничого звільнила і зацькувала? Тоді вона не герой а курва. Скільки звернень до боневтікаянелоха не написали а "сваї люді раднєє"
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18.06.2022 22:37 Ответить
Навіщо рятувати тричі нікому не потрібну дірку?
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18.06.2022 23:20 Ответить
Это редкостная тварь и тот,который её награждает знает,что творит эта паскуда
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18.06.2022 22:42 Ответить
Як скінчиться війна,потрібні розбори польотів. З вікон
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18.06.2022 23:07 Ответить
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18.06.2022 23:54 Ответить
Це та що в Запоріжжі начмеда вигнала...
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18.06.2022 23:51 Ответить
Одні роблять все для Перемоги і творять історію, а другі отримують медалі з рук блазня....
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19.06.2022 08:40 Ответить
Це та тьотя, що відмовлялась від броньованих швидких за рахунок спонсора і силами волонтерів, на початку бойових дій?
Тоді вибір боневтіка шикарний, на кшталт Хомчака, Наумова та інших утирків…
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19.06.2022 11:43 Ответить
Вибір боневтіка звичайний, роздавання генеральських посад потворам...
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19.06.2022 18:23 Ответить
 
 