Командующий Медицинскими силами ВСУ Остащенко получила звание генерал-майора. ФОТО

Командующий Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, которая в прошлом году стала первой женщиной–бригадным генералом Вооруженных сил Украины, получила звание генерал-майора медицинской службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.





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