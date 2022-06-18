Командующий Медицинскими силами ВСУ Остащенко получила звание генерал-майора. ФОТО
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Командующий Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, которая в прошлом году стала первой женщиной–бригадным генералом Вооруженных сил Украины, получила звание генерал-майора медицинской службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
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А зелене чмо продовжує піаритись.
"Мы в прямом смысле слова залетаем под обстрел. Наша машина, как сыто уже. Хватаем носилки, потому что медлить нельзя, и бежим. Переждать возможности нет. На кону - жизнь человека, бойца, которого потерять нельзя. Вывозим, выносим раненого. По дороге стабилизируем состояние. Не важно, кого ты лечишь: то ли родственник, то ли собрат, - главное холодно отнестись и поскорее оказать помощь. Профессионализм - на первом месте", - рассказывает он.
Осідлала гум.потоки і шкодить госпітальєрам та польовій медицині як тільки може
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