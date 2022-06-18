УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12695 відвідувачів онлайн
Новини ФоторепортажВійна в Україні Війна
17 196 29
війна (56544) звання (109) ЗСУ (5721) генерал (49)

Командувач Медичних сил ЗСУ Остащенко отримала звання генерал-майора. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко, яка торік стала першою жінкою – бригадним генералом Збройних Сил України, отримала звання генерал-майора медичної служби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Командувач Медичних сил ЗСУ Остащенко отримала звання генерал-майора 01
Командувач Медичних сил ЗСУ Остащенко отримала звання генерал-майора 02

Також читайте: Зеленський присвоїв звання генерал-майора двом бригадним генералам ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Боевой медик Юрий стал "ангелом в пикселе", спасая воинов ВСУ прямо под обстрелами


"Мы в прямом смысле слова залетаем под обстрел. Наша машина, как сыто уже. Хватаем носилки, потому что медлить нельзя, и бежим. Переждать возможности нет. На кону - жизнь человека, бойца, которого потерять нельзя. Вывозим, выносим раненого. По дороге стабилизируем состояние. Не важно, кого ты лечишь: то ли родственник, то ли собрат, - главное холодно отнестись и поскорее оказать помощь. Профессионализм - на первом месте", - рассказывает он.
показати весь коментар
18.06.2022 22:19
+15
Це та остащенко яка прибрала до рук створений і укомплектований з нуля волонтерський медичний центр у Запоріжжі а його очільника автора і будівничого звільнила і зацькувала? Тоді вона не герой а курва. Скільки звернень до боневтікаянелоха не написали а "сваї люді раднєє"
показати весь коментар
18.06.2022 22:37
+12
Это редкостная тварь и тот,который её награждает знает,что творит эта паскуда
показати весь коментар
18.06.2022 22:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і добре. Наші вітання.
--
А зелене чмо продовжує піаритись.
показати весь коментар
18.06.2022 21:57 Відповісти
Довбойоб ска краще думай як військо технікою оснастить ВПКА В Полщі перезапустить укр.,та з хлопців солдат зробити професійних і з бронею та шломами а не голих босих на ржавій не робочій техніці на передову відправляти- ******** при владі і зрадники всіх вас знайдемо-покараємо ,разом з орками будете в пеклі горіти ((((Гандони будьте ви прокляті на віка ті хто причетний до цієї війни ті хто знав і нічого не робив всі ви і ваші отприски відповідатимуть життям(
показати весь коментар
18.06.2022 22:05 Відповісти
Чого командувач, якщо на фото жінка? Вона ж командувачка.
показати весь коментар
18.06.2022 22:06 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2022 22:10 Відповісти
+++
показати весь коментар
19.06.2022 00:08 Відповісти
чим тобі менеджерка не подобається? кацапи покусали чи шо? то їх корчить від фемінітивів. У всіх слов'янських мовах то норма
показати весь коментар
07.07.2022 22:06 Відповісти
ага, і тепер ще й генералка-майорка? Навіщо пхати ці фемінізми? Де треба, люди самі придумають і в солов"їній мові приживеться тільки те, що буде мудрим і гарним.
показати весь коментар
19.06.2022 00:12 Відповісти
в тебе польський прапорець, а ще щось проти фемінітивів маєш? Здурів чи шо?
показати весь коментар
07.07.2022 22:05 Відповісти
Боевой медик Юрий стал "ангелом в пикселе", спасая воинов ВСУ прямо под обстрелами


"Мы в прямом смысле слова залетаем под обстрел. Наша машина, как сыто уже. Хватаем носилки, потому что медлить нельзя, и бежим. Переждать возможности нет. На кону - жизнь человека, бойца, которого потерять нельзя. Вывозим, выносим раненого. По дороге стабилизируем состояние. Не важно, кого ты лечишь: то ли родственник, то ли собрат, - главное холодно отнестись и поскорее оказать помощь. Профессионализм - на первом месте", - рассказывает он.
показати весь коментар
18.06.2022 22:19 Відповісти
Посмотри в ел.почте моё ОБРАЩЕНИЕ(инвалида армии!!!!!!!!!) и реши его по ЗАКОНУ (оно от 9.06.22 г. ) ... я уже 2,5 года бьюся с корупцией в мед.среде (ТЕБЕ ПОДЧИНЁННОЙ )и БЕСТОЛКО! Все тонкощи рассписаны в обращении. Прояви уважение к ПОЛКОВНИКУ, который получил заболевание в период прохождения в/службы (удаляли опухоль головного мозга). ПОМОГИ!!!!!!
показати весь коментар
18.06.2022 22:20 Відповісти
Слава героям медикам,янголам охоронцям славних козаківЗСУ!!Респект та щира повага,пані генералу!!!))
показати весь коментар
18.06.2022 22:24 Відповісти
це Остащенко рідкісна **** та призначена Єрмаком.

Осідлала гум.потоки і шкодить госпітальєрам та польовій медицині як тільки може
показати весь коментар
18.06.2022 22:36 Відповісти
ну чому ж..психолог - психологиня..командувач - командувачгиня..вона ж типу медкиня господи..хто ж таке вигадав..

а по темі - вітання героїні!
показати весь коментар
18.06.2022 22:24 Відповісти
не так давно зеленский давал бригданого генерала еще одному герою

1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 жовтня 2020 року
показати весь коментар
18.06.2022 22:31 Відповісти
Згоден, шляпою по клавішах в цього кадра краще виходе.
показати весь коментар
18.06.2022 23:11 Відповісти
писали що ця Остащенко призначена ОП і шкодить госпітальєрам та польовій медицині як тільки може.

Зокрема, про це говорив Д.Корчинський
показати весь коментар
18.06.2022 22:34 Відповісти
Корчинський казав, шо її треба звільнити...
показати весь коментар
18.06.2022 22:35 Відповісти
що*
показати весь коментар
18.06.2022 22:43 Відповісти
Це та остащенко яка прибрала до рук створений і укомплектований з нуля волонтерський медичний центр у Запоріжжі а його очільника автора і будівничого звільнила і зацькувала? Тоді вона не герой а курва. Скільки звернень до боневтікаянелоха не написали а "сваї люді раднєє"
показати весь коментар
18.06.2022 22:37 Відповісти
Навіщо рятувати тричі нікому не потрібну дірку?
показати весь коментар
18.06.2022 23:20 Відповісти
Это редкостная тварь и тот,который её награждает знает,что творит эта паскуда
показати весь коментар
18.06.2022 22:42 Відповісти
Як скінчиться війна,потрібні розбори польотів. З вікон
показати весь коментар
18.06.2022 23:07 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2022 23:54 Відповісти
Це та що в Запоріжжі начмеда вигнала...
показати весь коментар
18.06.2022 23:51 Відповісти
Одні роблять все для Перемоги і творять історію, а другі отримують медалі з рук блазня....
показати весь коментар
19.06.2022 08:40 Відповісти
Це та тьотя, що відмовлялась від броньованих швидких за рахунок спонсора і силами волонтерів, на початку бойових дій?
Тоді вибір боневтіка шикарний, на кшталт Хомчака, Наумова та інших утирків…
показати весь коментар
19.06.2022 11:43 Відповісти
Вибір боневтіка звичайний, роздавання генеральських посад потворам...
показати весь коментар
19.06.2022 18:23 Відповісти
 
 