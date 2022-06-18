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Командувач Медичних сил ЗСУ Остащенко отримала звання генерал-майора. ФОТО
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Командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко, яка торік стала першою жінкою – бригадним генералом Збройних Сил України, отримала звання генерал-майора медичної служби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
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+24 Вася Шевченко f77d76ba
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+12 Patrik 778078f1
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А зелене чмо продовжує піаритись.
"Мы в прямом смысле слова залетаем под обстрел. Наша машина, как сыто уже. Хватаем носилки, потому что медлить нельзя, и бежим. Переждать возможности нет. На кону - жизнь человека, бойца, которого потерять нельзя. Вывозим, выносим раненого. По дороге стабилизируем состояние. Не важно, кого ты лечишь: то ли родственник, то ли собрат, - главное холодно отнестись и поскорее оказать помощь. Профессионализм - на первом месте", - рассказывает он.
Осідлала гум.потоки і шкодить госпітальєрам та польовій медицині як тільки може
а по темі - вітання героїні!
1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
14 жовтня 2020 року
Зокрема, про це говорив Д.Корчинський
Тоді вибір боневтіка шикарний, на кшталт Хомчака, Наумова та інших утирків…