РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14153 посетителя онлайн
Новости За рубежом
37 199 63
Россия (91288) смерть (9036)

В России обнаружили труп экс-замсекретаря Совбеза РФ Огарева

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

огарьов

Эту информацию обнародовал журналист Иван Яковина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "В Подмосковье обнаружен труп Алексея Огарева, который за последние 20 лет был главой компании "Росвооружение", заместителем главы Администрации президента, заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Причины смерти не раскрываются".

Читайте также: Россия вобрала худшее из трех веков истории. Привычного мира больше нет, потому что Путин открыл ящик Пандоры, - Моравецкий
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
******* кацапи трупізацію
показать весь комментарий
18.06.2022 23:23
+29
10 раз самоубился в затылок
показать весь комментарий
18.06.2022 23:23
+22
рыбьеглазый начальник "порезвился"
показать весь комментарий
18.06.2022 23:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******* кацапи трупізацію
показать весь комментарий
18.06.2022 23:23 Ответить
Кипиш☝Готовятся к трибуналу. Свидетели не к месту. По их мнению.
показать весь комментарий
18.06.2022 23:32 Ответить
рыбьеглазый начальник "порезвился"
показать весь комментарий
18.06.2022 23:37 Ответить
Страна🇷🇺💩👹😈 УРОДОВ МОРАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКИХ 🤮Путлер -***** ,Патрушев ,Лавров , Захарова Симоньян ,сксбееха
показать весь комментарий
19.06.2022 00:45 Ответить
Этот урод сумашедший - ему срочно нужна смирительная рубашка и дурка !!
показать весь комментарий
19.06.2022 00:51 Ответить
На Кальтенбруннера схожий. Мабуть теж повішаним буде.
показать весь комментарий
19.06.2022 08:19 Ответить
Разогнался и убился лбом об стену ,какой же руский не любит быстро бегать ?
показать весь комментарий
19.06.2022 08:11 Ответить
10 раз самоубился в затылок
показать весь комментарий
18.06.2022 23:23 Ответить
Причини смерті не розкриваються"
=====================
труп без причины-признак дурачины.
показать весь комментарий
18.06.2022 23:30 Ответить
зачитска пошла.. конкуренция или много знал.... а он МНОГО ЗНАЛ..о многих знал и о многом знал и о тех кто также знал или знает много...
показать весь комментарий
18.06.2022 23:42 Ответить
Ботоксный Альфа-Самец 70-летний полудохлых педофил зверствует ‼️Мстит всем , кого достанет
показать весь комментарий
19.06.2022 00:47 Ответить
Шота вы там дохнете мрази, и это хорошо
показать весь комментарий
18.06.2022 23:24 Ответить
Полоний или "новичек"⁉️
показать весь комментарий
19.06.2022 00:48 Ответить
Так утанул ілі павєсілся ?
показать весь комментарий
18.06.2022 23:24 Ответить
"проста памёр"
показать весь комментарий
18.06.2022 23:54 Ответить
otkinul kopita...
показать весь комментарий
19.06.2022 07:54 Ответить
Захлєбнулса в трофєйнам унітазє.
показать весь комментарий
20.06.2022 01:04 Ответить
Став харошим рускім.
показать весь комментарий
18.06.2022 23:25 Ответить
Перепрацювався, тепер час відпочинку
показать весь комментарий
18.06.2022 23:25 Ответить
сорок раз поскользнулся на апельсиновой корочке
показать весь комментарий
18.06.2022 23:39 Ответить
Труп дімона мєдвєдева коли буде? Він вже спився до смерті.
показать весь комментарий
18.06.2022 23:25 Ответить
Мабуть ще не дуже й до смерті, бо синочка його ще з США не випхали. Може приносить якусь "користь"?
показать весь комментарий
20.06.2022 01:02 Ответить
Україна - не россія .
Ян Сапега

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 13.06.2022
показать весь комментарий
18.06.2022 23:44 Ответить
Ще один кацап став хорошим роіссяніном. Бажаю тобі, падло, гарно попаритись у чортячій лазні.
показать весь комментарий
18.06.2022 23:30 Ответить
- Что такое 100 000 трупов россиян?
- Хорошее начало!
показать весь комментарий
18.06.2022 23:30 Ответить
Где-то 50000 ,с росгвардией и чвк
показать весь комментарий
19.06.2022 08:12 Ответить
Дуже переживаю, чи залишилось в мокші хоч чотири балерини для традиційного трауру по ***** .
показать весь комментарий
18.06.2022 23:30 Ответить
знайшли труп ексзаступника секретаря Радбезу
===================
то всьо херня...Де труп )(уйла?
показать весь комментарий
18.06.2022 23:32 Ответить
закобзонился..
показать весь комментарий
18.06.2022 23:32 Ответить
может что то не свежее скушал.....новенькое в меню ..........
показать весь комментарий
18.06.2022 23:33 Ответить
Сначала потеряли, но потом нашли. День-другой опять потеряют.
показать весь комментарий
18.06.2022 23:35 Ответить
Спецоперация идёт по плану
показать весь комментарий
18.06.2022 23:36 Ответить
Та ну нах...
Не он первый, не он последний...
Оскар в студію!!!
показать весь комментарий
18.06.2022 23:37 Ответить
Одним мудаком менше - це завжди гарно!
показать весь комментарий
18.06.2022 23:40 Ответить
моль чистит ряды и следы заметает от неугодных и много знающих
показать весь комментарий
18.06.2022 23:42 Ответить
"огарёва-1",....
показать весь комментарий
18.06.2022 23:42 Ответить
он много знал а цена билета на выход только крематорий...
показать весь комментарий
18.06.2022 23:52 Ответить
Самоубился, что бы получить 7 лямов компенсации.
показать весь комментарий
18.06.2022 23:58 Ответить
Отлично, его труп нашли, а сам-то он где?
показать весь комментарий
19.06.2022 00:01 Ответить
Мабуть забагато зброї наліво продав, а галіму кацапським військовим залишив.
Гарно вчинив
показать весь комментарий
19.06.2022 00:34 Ответить
Как говорится, он слишком много знал.
У касапов сейчас два типа трупов - бывшие торговцы оружием и тайнами, а также денежные мешки со слабым сфинктером
показать весь комментарий
19.06.2022 00:45 Ответить
Что вы накинулись на орку! Может у него разбитая любовь с мальчиком, вот он и застрелился. ))
показать весь комментарий
19.06.2022 00:54 Ответить
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити внутрішньоштабне рашистське зведення втрат.

Даними він поділивсяна своїй сторінці у ФБ.

«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ - 37592 особи.

Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю, 17 червня, це 9457 загиблих. Втрати Росгвардії з початку військових дій - 1788 убитими», - написав Аваков.
показать весь комментарий
19.06.2022 00:55 Ответить
А як це ЕКС міністру МВД вдалось перехопити ? В нього , шо Е СВОі розвідники ?
показать весь комментарий
19.06.2022 10:35 Ответить
накрав, не поділився - й пішом туди, звідки від мами з
показать весь комментарий
19.06.2022 00:57 Ответить
Самона#бнувся.
Туди йому й дорога.
показать весь комментарий
19.06.2022 01:06 Ответить
сльозы мишают мне гаварить... Яке прикре самогубство... А де єнот?
показать весь комментарий
19.06.2022 01:35 Ответить
Он сегодня перегружен.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:53 Ответить
Скоро, надеюсь, кацапам предстоит много удивительных открытий о том что творилось 20 лет при власти *****.
показать весь комментарий
19.06.2022 06:37 Ответить
Ищут крота,отстреливая для профилактики всех подозрительных.
показать весь комментарий
19.06.2022 07:26 Ответить
Або всіх причетних зачистить х@йло, або причетні грохнуть свого царка, що мало вірогідно. Якийсь занизький інстинкт самозбереження. Ну точно некросектанти.
показать весь комментарий
19.06.2022 07:46 Ответить
Начал путлер красиво... дома в Москві...подлоДка Курск...вяличие и вставание с каленок...єто крутая фишка для быдла Шариковых...
показать весь комментарий
19.06.2022 08:37 Ответить
Патерь нет!
показать весь комментарий
19.06.2022 09:17 Ответить
Он слишком много знал.
показать весь комментарий
19.06.2022 09:25 Ответить
Сектанти починають самознищуватись.
показать весь комментарий
19.06.2022 09:40 Ответить
Распродал много вооружений. а на новое деньги распилил. Это вылезло сейчас при раскупорке запасов и финансов. Поэтому застрелили, кто в доле.
показать весь комментарий
19.06.2022 10:58 Ответить
собаке собачья смерть!
показать весь комментарий
19.06.2022 12:26 Ответить
Он слишком много знал.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:51 Ответить
Аді, губи́ харчував-єс та й мухарицев потроїв-єс-си, сарака, що-с крепір 'го микнув 🍄🍄🍄
(а бартка у спині, бо губи́ їсти не хтів) 🪓
показать весь комментарий
19.06.2022 18:11 Ответить
патрушев за національністю ким є?
показать весь комментарий
20.06.2022 00:24 Ответить
 
 