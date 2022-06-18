В России обнаружили труп экс-замсекретаря Совбеза РФ Огарева

Эту информацию обнародовал журналист Иван Яковина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Он отметил: "В Подмосковье обнаружен труп Алексея Огарева, который за последние 20 лет был главой компании "Росвооружение", заместителем главы Администрации президента, заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Причины смерти не раскрываются".

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