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В России обнаружили труп экс-замсекретаря Совбеза РФ Огарева
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Эту информацию обнародовал журналист Иван Яковина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Он отметил: "В Подмосковье обнаружен труп Алексея Огарева, который за последние 20 лет был главой компании "Росвооружение", заместителем главы Администрации президента, заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Причины смерти не раскрываются".
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труп без причины-признак дурачины.
Ян Сапега
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Реєстрація: 13.06.2022
- Хорошее начало!
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то всьо херня...Де труп )(уйла?
Не он первый, не он последний...
Оскар в студію!!!
Гарно вчинив
У касапов сейчас два типа трупов - бывшие торговцы оружием и тайнами, а также денежные мешки со слабым сфинктером
Даними він поділивсяна своїй сторінці у ФБ.
«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ - 37592 особи.
Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю, 17 червня, це 9457 загиблих. Втрати Росгвардії з початку військових дій - 1788 убитими», - написав Аваков.
Туди йому й дорога.
(а бартка у спині, бо губи́ їсти не хтів) 🪓