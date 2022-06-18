У Росії знайшли труп ексзаступника секретаря Радбезу РФ Огарьова

Цю інформацію оприлюднив журналіст Іван Яковина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "У Підмосков'ї виявлено труп Олексія Огарьова, який за останні 20 років був: Головою компанії "Росвооружение", заступником глави адміністрації президента, заступником секретаря Ради безпеки РФ. Причини смерті не розкриваються".

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