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Росія (47244) смерть (6555)

У Росії знайшли труп ексзаступника секретаря Радбезу РФ Огарьова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

огарьов

Цю інформацію оприлюднив журналіст Іван Яковина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "У Підмосков'ї виявлено труп Олексія Огарьова, який за останні 20 років був:  Головою компанії "Росвооружение", заступником глави адміністрації президента, заступником секретаря Ради безпеки РФ. Причини смерті не розкриваються".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
******* кацапи трупізацію
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18.06.2022 23:23
+29
10 раз самоубился в затылок
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18.06.2022 23:23
+22
рыбьеглазый начальник "порезвился"
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18.06.2022 23:37
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******* кацапи трупізацію
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18.06.2022 23:23 Відповісти
Кипиш☝Готовятся к трибуналу. Свидетели не к месту. По их мнению.
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18.06.2022 23:32 Відповісти
рыбьеглазый начальник "порезвился"
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18.06.2022 23:37 Відповісти
Страна🇷🇺💩👹😈 УРОДОВ МОРАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКИХ 🤮Путлер -***** ,Патрушев ,Лавров , Захарова Симоньян ,сксбееха
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19.06.2022 00:45 Відповісти
Этот урод сумашедший - ему срочно нужна смирительная рубашка и дурка !!
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19.06.2022 00:51 Відповісти
На Кальтенбруннера схожий. Мабуть теж повішаним буде.
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19.06.2022 08:19 Відповісти
Разогнался и убился лбом об стену ,какой же руский не любит быстро бегать ?
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19.06.2022 08:11 Відповісти
10 раз самоубился в затылок
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18.06.2022 23:23 Відповісти
Причини смерті не розкриваються"
=====================
труп без причины-признак дурачины.
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18.06.2022 23:30 Відповісти
зачитска пошла.. конкуренция или много знал.... а он МНОГО ЗНАЛ..о многих знал и о многом знал и о тех кто также знал или знает много...
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18.06.2022 23:42 Відповісти
Ботоксный Альфа-Самец 70-летний полудохлых педофил зверствует ‼️Мстит всем , кого достанет
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19.06.2022 00:47 Відповісти
Шота вы там дохнете мрази, и это хорошо
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18.06.2022 23:24 Відповісти
Полоний или "новичек"⁉️
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19.06.2022 00:48 Відповісти
Так утанул ілі павєсілся ?
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18.06.2022 23:24 Відповісти
"проста памёр"
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18.06.2022 23:54 Відповісти
otkinul kopita...
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19.06.2022 07:54 Відповісти
Захлєбнулса в трофєйнам унітазє.
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20.06.2022 01:04 Відповісти
Став харошим рускім.
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18.06.2022 23:25 Відповісти
Перепрацювався, тепер час відпочинку
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18.06.2022 23:25 Відповісти
сорок раз поскользнулся на апельсиновой корочке
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18.06.2022 23:39 Відповісти
Труп дімона мєдвєдева коли буде? Він вже спився до смерті.
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18.06.2022 23:25 Відповісти
Мабуть ще не дуже й до смерті, бо синочка його ще з США не випхали. Може приносить якусь "користь"?
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20.06.2022 01:02 Відповісти
Україна - не россія .
Ян Сапега

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 13.06.2022
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18.06.2022 23:44 Відповісти
Ще один кацап став хорошим роіссяніном. Бажаю тобі, падло, гарно попаритись у чортячій лазні.
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18.06.2022 23:30 Відповісти
- Что такое 100 000 трупов россиян?
- Хорошее начало!
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18.06.2022 23:30 Відповісти
Где-то 50000 ,с росгвардией и чвк
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19.06.2022 08:12 Відповісти
Дуже переживаю, чи залишилось в мокші хоч чотири балерини для традиційного трауру по ***** .
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18.06.2022 23:30 Відповісти
знайшли труп ексзаступника секретаря Радбезу
===================
то всьо херня...Де труп )(уйла?
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18.06.2022 23:32 Відповісти
закобзонился..
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18.06.2022 23:32 Відповісти
может что то не свежее скушал.....новенькое в меню ..........
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18.06.2022 23:33 Відповісти
Сначала потеряли, но потом нашли. День-другой опять потеряют.
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18.06.2022 23:35 Відповісти
Спецоперация идёт по плану
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18.06.2022 23:36 Відповісти
Та ну нах...
Не он первый, не он последний...
Оскар в студію!!!
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18.06.2022 23:37 Відповісти
Одним мудаком менше - це завжди гарно!
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18.06.2022 23:40 Відповісти
моль чистит ряды и следы заметает от неугодных и много знающих
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18.06.2022 23:42 Відповісти
"огарёва-1",....
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18.06.2022 23:42 Відповісти
он много знал а цена билета на выход только крематорий...
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18.06.2022 23:52 Відповісти
Самоубился, что бы получить 7 лямов компенсации.
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18.06.2022 23:58 Відповісти
Отлично, его труп нашли, а сам-то он где?
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19.06.2022 00:01 Відповісти
Мабуть забагато зброї наліво продав, а галіму кацапським військовим залишив.
Гарно вчинив
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19.06.2022 00:34 Відповісти
Как говорится, он слишком много знал.
У касапов сейчас два типа трупов - бывшие торговцы оружием и тайнами, а также денежные мешки со слабым сфинктером
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19.06.2022 00:45 Відповісти
Что вы накинулись на орку! Может у него разбитая любовь с мальчиком, вот он и застрелился. ))
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19.06.2022 00:54 Відповісти
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити внутрішньоштабне рашистське зведення втрат.

Даними він поділивсяна своїй сторінці у ФБ.

«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ - 37592 особи.

Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю, 17 червня, це 9457 загиблих. Втрати Росгвардії з початку військових дій - 1788 убитими», - написав Аваков.
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19.06.2022 00:55 Відповісти
А як це ЕКС міністру МВД вдалось перехопити ? В нього , шо Е СВОі розвідники ?
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19.06.2022 10:35 Відповісти
накрав, не поділився - й пішом туди, звідки від мами з
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19.06.2022 00:57 Відповісти
Самона#бнувся.
Туди йому й дорога.
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19.06.2022 01:06 Відповісти
сльозы мишают мне гаварить... Яке прикре самогубство... А де єнот?
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19.06.2022 01:35 Відповісти
Он сегодня перегружен.
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19.06.2022 14:53 Відповісти
Скоро, надеюсь, кацапам предстоит много удивительных открытий о том что творилось 20 лет при власти *****.
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19.06.2022 06:37 Відповісти
Ищут крота,отстреливая для профилактики всех подозрительных.
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19.06.2022 07:26 Відповісти
Або всіх причетних зачистить х@йло, або причетні грохнуть свого царка, що мало вірогідно. Якийсь занизький інстинкт самозбереження. Ну точно некросектанти.
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19.06.2022 07:46 Відповісти
Начал путлер красиво... дома в Москві...подлоДка Курск...вяличие и вставание с каленок...єто крутая фишка для быдла Шариковых...
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19.06.2022 08:37 Відповісти
Патерь нет!
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19.06.2022 09:17 Відповісти
Он слишком много знал.
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19.06.2022 09:25 Відповісти
Сектанти починають самознищуватись.
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19.06.2022 09:40 Відповісти
Распродал много вооружений. а на новое деньги распилил. Это вылезло сейчас при раскупорке запасов и финансов. Поэтому застрелили, кто в доле.
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19.06.2022 10:58 Відповісти
собаке собачья смерть!
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19.06.2022 12:26 Відповісти
Он слишком много знал.
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19.06.2022 14:51 Відповісти
Аді, губи́ харчував-єс та й мухарицев потроїв-єс-си, сарака, що-с крепір 'го микнув 🍄🍄🍄
(а бартка у спині, бо губи́ їсти не хтів) 🪓
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19.06.2022 18:11 Відповісти
патрушев за національністю ким є?
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20.06.2022 00:24 Відповісти
 
 