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У Росії знайшли труп ексзаступника секретаря Радбезу РФ Огарьова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Цю інформацію оприлюднив журналіст Іван Яковина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Він зазначив: "У Підмосков'ї виявлено труп Олексія Огарьова, який за останні 20 років був: Головою компанії "Росвооружение", заступником глави адміністрації президента, заступником секретаря Ради безпеки РФ. Причини смерті не розкриваються".
Топ коментарі
+36 Foma
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труп без причины-признак дурачины.
Ян Сапега
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Реєстрація: 13.06.2022
- Хорошее начало!
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то всьо херня...Де труп )(уйла?
Не он первый, не он последний...
Оскар в студію!!!
Гарно вчинив
У касапов сейчас два типа трупов - бывшие торговцы оружием и тайнами, а также денежные мешки со слабым сфинктером
Даними він поділивсяна своїй сторінці у ФБ.
«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ - 37592 особи.
Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю, 17 червня, це 9457 загиблих. Втрати Росгвардії з початку військових дій - 1788 убитими», - написав Аваков.
Туди йому й дорога.
(а бартка у спині, бо губи́ їсти не хтів) 🪓