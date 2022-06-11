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Ідеологія "русского міра" є злочинною, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

матеуш,моравецький

Ідеологія "русского міра" є злочинною, вона спирається на націоналізм, імперіалізм і колоніалізм. Москва вчиняє в Україні злочини геноциду, потрібно зробити все можливе, щоб Київ переміг у цій війні.

На цьому в п’ятницю у Варшаві під час конгресу "Великий проєкт Польща" наголосив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зауважив Моравецький, російсько-українська війна по-новому визначатиме Європу. За його словами, Путін і Кремль зараз витягнули з історії все найгірше: націоналізм, імперіалізм і колоніалізм.

На його думку, Путін усе ще користується значною популярністю в Росії завдяки шаленій пропаганді, яка є величезною зброєю ще з радянських часів. І російський імперіалізм проявляється у тому, що Путін хоче відновити колишню імперію, використовуючи одночасно дві традиції – царську великоруську спадщину і радянські міфи, зокрема про велику вітчизняну війну.

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"Сьогодні Путін хоче знищити український народ під гаслом денацифікації і навіть деукраїнізації. В державному російському агентстві з’являються саме такі заклики – до знищення народу. Тому злочини, які відбуваються на території України, мають ознаки геноциду, що спирається на цю ідеологію. Ідеологія "русского міра" сьогодні є злочинною, ідеологією великої Росії, яка базується на цих двох традиціях (царизму і комунізму – ред.)", - заявив Моравецький.

Як наголосив польський прем’єр, Росія також спирається на традиції колоніалізму, ставлячи перед собою економічні цілі: "живитися соками українського народу", максимально його використовуючи.

Моравецький наголосив, що український народ зараз героїчно захищає як свою свободу і національні інтереси, так й інтереси і свободу Європи. Україна зараз є місцем, де "вирішується майбутнє Європи".

"Якщо Європа програє цю боротьбу, то вона не лише не буде такою ж, вона буде переможеною, беззубою, їй складно буде розгорнути крила, аби перемогти у цьому великому протистоянні", - підкреслив польський прем’єр.

Попри те, що Україна слабша за Росію, вона має перемогти у зіткненні з РФ, наголосив Моравецький.

"Вона може перемогти і переможе, оскільки демонструє величезну рішучість і відвагу. Натомість Росія може програти, попри значну технологічну перевагу",- констатував він.

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Прем'єр зауважив, що Росія налаштована на війну впродовж тривалого періоду, а Європа на це не налаштована. Відтак Польща усвідомлює важливість цього історичного моменту і переконуватиме Європу максимально підтримувати Україну.

"Ми, поляки, розуміємо цей історичний момент, тому ми маємо будити Європу з її летаргійного сну. Ми повинні апелювати до її свідомості, запроваджувати санкції, постачати зброю, щоб Україна мала шанси виграти",- констатував Моравецький.
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Ооо перша ластівка так сказати, так це само ідеологія, порівняно до фашизму та тероризму але набагато гірша та має бути засуджена усім світом да так щоб тієї мерзотності навіть гівно в унітазі сторонилося
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11.06.2022 00:40 Відповісти
комунізм,фашизм,нацизм,сіонизм,расизм,рашизм, нічого не пропустив?
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11.06.2022 01:27 Відповісти
Объясните Моравецкому, что национализм может существовать только в национальном государстве или в национальном движении для создания своего национального государства.
Для империализма национализм является вражеской идеологией.
То что Моравецкий называет национализмом на России является шовинизмом, нацизмом, фашизмом и ксенофобией.
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11.06.2022 02:30 Відповісти
Лично свободные люди греческих полисов делились на метэков (приезжих) и собственно граждан полиса. Среди граждан выделяли особую категорию: идиоты. Идиотами тогда называли граждан полиса, которые не принимали участия в его общественной и политической жизни. Слово «идиот» тогда означало «обособленный, несведущий человек». Но не дурак.

Нынешнее российское общество практически полностью состоит из таких идиотов - обособленных, несведущих людей. Где демонстрации в защиту своих прав? Нет. Вот буквально сейчас приняты решения, которыми долларовые вклады по сути изымаются в пользу банков (за их обслуживание стали брать плату вместо начисления процентов, а снять их нельзя - у банков нет валюты) - и что? Где протесты вкладчиков? Где массовые демонстрации против войны спецоперации? Где массовые демонстрации в ее поддержку (согнанные властью на официальные мероприятия идиоты не учитываются)?

Полное идиотское молчание. Российские идиоты даже власть свою переизбрать не могут. А «на пеньках» голосуют исключительно для галочки. Иначе с бюджетной должности выгонят.

Но как эти идиоты ненавидят свободных граждан соседнего полиса государства! Они их майдонутыми зовут. Идиотам Древней Греции в голову не приходило называть активных граждан своего города агорнутыми! И орать: "Вы не имели право идти на агору (майдан) и гнать правителя вон! Мы войной на вас пойдем!"

Да, древнегреческие идиоты были умнее и добрее нынешних российских…
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11.06.2022 07:04 Відповісти
Слово росія це вже злочин.
Все російське має бути засудженим.
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11.06.2022 08:01 Відповісти
І скільки ще часу треба ЄС щоби проснутись від летаргійного сну? Вінйа іде вже понад 100 днів.
В ЄС мають навчитись слухати і чути путлєра. Якщо він каже про захоплення, то це правда. А інакше кацапи просто белькочуть про те що то не вони і що вони були змушені напасти на Україну і тд.
На жаль - світ іще не зрозумів, що путлєр і кацапи розуміють виключно силу проти них. Інакше, вони йдуть вперед - по 1 см в день але вперед. У них ще дуже багато гарматного мяса.
А у нас, вояків, набагато менше. Та і зброя до нас не приходить вчасно і немає її достатньо. А кацапи витягують все старе, навіть те про що вони і забули. Навіть вся стара зброя може вбивати, поки ми чекаємо на нову.
Пора би вже і нам зброю виробляти. Думаю, що настав час. І, більш як впевненна, що поляки би нам у цьомк допомогли.
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11.06.2022 09:36 Відповісти
 
 