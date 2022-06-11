Ідеологія "русского міра" є злочинною, - Моравецький
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Ідеологія "русского міра" є злочинною, вона спирається на націоналізм, імперіалізм і колоніалізм. Москва вчиняє в Україні злочини геноциду, потрібно зробити все можливе, щоб Київ переміг у цій війні.
На цьому в п’ятницю у Варшаві під час конгресу "Великий проєкт Польща" наголосив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зауважив Моравецький, російсько-українська війна по-новому визначатиме Європу. За його словами, Путін і Кремль зараз витягнули з історії все найгірше: націоналізм, імперіалізм і колоніалізм.
На його думку, Путін усе ще користується значною популярністю в Росії завдяки шаленій пропаганді, яка є величезною зброєю ще з радянських часів. І російський імперіалізм проявляється у тому, що Путін хоче відновити колишню імперію, використовуючи одночасно дві традиції – царську великоруську спадщину і радянські міфи, зокрема про велику вітчизняну війну.
"Сьогодні Путін хоче знищити український народ під гаслом денацифікації і навіть деукраїнізації. В державному російському агентстві з’являються саме такі заклики – до знищення народу. Тому злочини, які відбуваються на території України, мають ознаки геноциду, що спирається на цю ідеологію. Ідеологія "русского міра" сьогодні є злочинною, ідеологією великої Росії, яка базується на цих двох традиціях (царизму і комунізму – ред.)", - заявив Моравецький.
Як наголосив польський прем’єр, Росія також спирається на традиції колоніалізму, ставлячи перед собою економічні цілі: "живитися соками українського народу", максимально його використовуючи.
Моравецький наголосив, що український народ зараз героїчно захищає як свою свободу і національні інтереси, так й інтереси і свободу Європи. Україна зараз є місцем, де "вирішується майбутнє Європи".
"Якщо Європа програє цю боротьбу, то вона не лише не буде такою ж, вона буде переможеною, беззубою, їй складно буде розгорнути крила, аби перемогти у цьому великому протистоянні", - підкреслив польський прем’єр.
Попри те, що Україна слабша за Росію, вона має перемогти у зіткненні з РФ, наголосив Моравецький.
"Вона може перемогти і переможе, оскільки демонструє величезну рішучість і відвагу. Натомість Росія може програти, попри значну технологічну перевагу",- констатував він.
Прем'єр зауважив, що Росія налаштована на війну впродовж тривалого періоду, а Європа на це не налаштована. Відтак Польща усвідомлює важливість цього історичного моменту і переконуватиме Європу максимально підтримувати Україну.
"Ми, поляки, розуміємо цей історичний момент, тому ми маємо будити Європу з її летаргійного сну. Ми повинні апелювати до її свідомості, запроваджувати санкції, постачати зброю, щоб Україна мала шанси виграти",- констатував Моравецький.
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Для империализма национализм является вражеской идеологией.
То что Моравецкий называет национализмом на России является шовинизмом, нацизмом, фашизмом и ксенофобией.
Нынешнее российское общество практически полностью состоит из таких идиотов - обособленных, несведущих людей. Где демонстрации в защиту своих прав? Нет. Вот буквально сейчас приняты решения, которыми долларовые вклады по сути изымаются в пользу банков (за их обслуживание стали брать плату вместо начисления процентов, а снять их нельзя - у банков нет валюты) - и что? Где протесты вкладчиков? Где массовые демонстрации против
войныспецоперации? Где массовые демонстрации в ее поддержку (согнанные властью на официальные мероприятия идиоты не учитываются)?
Полное идиотское молчание. Российские идиоты даже власть свою переизбрать не могут. А «на пеньках» голосуют исключительно для галочки. Иначе с бюджетной должности выгонят.
Но как эти идиоты ненавидят свободных граждан соседнего
полисагосударства! Они их майдонутыми зовут. Идиотам Древней Греции в голову не приходило называть активных граждан своего города агорнутыми! И орать: "Вы не имели право идти на агору (майдан) и гнать правителя вон! Мы войной на вас пойдем!"
Да, древнегреческие идиоты были умнее и добрее нынешних российских…
Все російське має бути засудженим.
В ЄС мають навчитись слухати і чути путлєра. Якщо він каже про захоплення, то це правда. А інакше кацапи просто белькочуть про те що то не вони і що вони були змушені напасти на Україну і тд.
На жаль - світ іще не зрозумів, що путлєр і кацапи розуміють виключно силу проти них. Інакше, вони йдуть вперед - по 1 см в день але вперед. У них ще дуже багато гарматного мяса.
А у нас, вояків, набагато менше. Та і зброя до нас не приходить вчасно і немає її достатньо. А кацапи витягують все старе, навіть те про що вони і забули. Навіть вся стара зброя може вбивати, поки ми чекаємо на нову.
Пора би вже і нам зброю виробляти. Думаю, що настав час. І, більш як впевненна, що поляки би нам у цьомк допомогли.