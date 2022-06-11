Ідеологія "русского міра" є злочинною, - Моравецький

Ідеологія "русского міра" є злочинною, вона спирається на націоналізм, імперіалізм і колоніалізм. Москва вчиняє в Україні злочини геноциду, потрібно зробити все можливе, щоб Київ переміг у цій війні.

На цьому в п’ятницю у Варшаві під час конгресу "Великий проєкт Польща" наголосив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зауважив Моравецький, російсько-українська війна по-новому визначатиме Європу. За його словами, Путін і Кремль зараз витягнули з історії все найгірше: націоналізм, імперіалізм і колоніалізм.

На його думку, Путін усе ще користується значною популярністю в Росії завдяки шаленій пропаганді, яка є величезною зброєю ще з радянських часів. І російський імперіалізм проявляється у тому, що Путін хоче відновити колишню імперію, використовуючи одночасно дві традиції – царську великоруську спадщину і радянські міфи, зокрема про велику вітчизняну війну.

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"Сьогодні Путін хоче знищити український народ під гаслом денацифікації і навіть деукраїнізації. В державному російському агентстві з’являються саме такі заклики – до знищення народу. Тому злочини, які відбуваються на території України, мають ознаки геноциду, що спирається на цю ідеологію. Ідеологія "русского міра" сьогодні є злочинною, ідеологією великої Росії, яка базується на цих двох традиціях (царизму і комунізму – ред.)", - заявив Моравецький.

Як наголосив польський прем’єр, Росія також спирається на традиції колоніалізму, ставлячи перед собою економічні цілі: "живитися соками українського народу", максимально його використовуючи.

Моравецький наголосив, що український народ зараз героїчно захищає як свою свободу і національні інтереси, так й інтереси і свободу Європи. Україна зараз є місцем, де "вирішується майбутнє Європи".

"Якщо Європа програє цю боротьбу, то вона не лише не буде такою ж, вона буде переможеною, беззубою, їй складно буде розгорнути крила, аби перемогти у цьому великому протистоянні", - підкреслив польський прем’єр.

Попри те, що Україна слабша за Росію, вона має перемогти у зіткненні з РФ, наголосив Моравецький.

"Вона може перемогти і переможе, оскільки демонструє величезну рішучість і відвагу. Натомість Росія може програти, попри значну технологічну перевагу",- констатував він.

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Прем'єр зауважив, що Росія налаштована на війну впродовж тривалого періоду, а Європа на це не налаштована. Відтак Польща усвідомлює важливість цього історичного моменту і переконуватиме Європу максимально підтримувати Україну.

"Ми, поляки, розуміємо цей історичний момент, тому ми маємо будити Європу з її летаргійного сну. Ми повинні апелювати до її свідомості, запроваджувати санкції, постачати зброю, щоб Україна мала шанси виграти",- констатував Моравецький.