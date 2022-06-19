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Украина получит немецкие гаубицы в ближайшие недели, - Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

німеччина,гаубиці

Новые гаубицы Германия обещает отправить Украине в ближайшие недели, ожидается и поставка РСЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время телемарафона.

"Кроме гаубиц, ВСУ получат реактивные системы HIMARS, поставляемые вместе с Британией и США.

HIMARS сейчас собираются в Европе, а украинские военные учатся работать с ними", – говорится в сообщении.

Также, по словам Фельдгузен, ближе к октябрю ожидаются современные противобаллистические системы ПВО, о которых заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Пока они еще производятся", - уточнила посол Германии.

Также читайте: Германия сменит приоритет в поставках оружия в Украину, - Шольц
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Топ комментарии
+13
Ми вже і жданики поїли. Обіцянка-цяцянка, а лохам радість.
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19.06.2022 07:13
+8
Да, да, мы в курсе, что Шольц ПЕРЕДАСТ.
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19.06.2022 07:38
+4
Іншими словами-обіцяли обіцяємо та будемо обіцяти й надалі...
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19.06.2022 07:52
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Ми вже і жданики поїли. Обіцянка-цяцянка, а лохам радість.
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19.06.2022 07:13 Ответить
Шольц не бреше.Ну може не каже правду.
А по поводу зброї,вам жеш ясно сказали
ЧЕРЕЗ ДВА Тижні наступногороку.
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19.06.2022 08:56 Ответить
Німеччина надає зброю Україні
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19.06.2022 07:16 Ответить
Мистер Обещалкин.
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19.06.2022 07:25 Ответить
Гаубицы обещали до 22 июня прислать и снова счёт на недели пошел.
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19.06.2022 07:32 Ответить
Десять , дванадцять - це найближчі , чи ще ні ? А що таке -" очікується " взагалі важко уявити .
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19.06.2022 07:35 Ответить
це мабуть коли вже українські військові зможуть ті гаубиці розібрати та зібрати з закритими очима ... бюргери там щось намутили типу зірки смерті
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19.06.2022 07:35 Ответить
Спасибо. Залужный говорил, что нашей армии нужна артиллерия. Нам нужен паритет, а еще лучше превосходство в ней.
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19.06.2022 07:36 Ответить
"Наразі вони ще виготовляються" Джерело: https://censor.net/ua/n3348802
Тупа 3,14-а! Інакше не скажеш. А запасів немає? Нафіга вони вам зараз потрібні? Ви воюєте? Хтось на вас зібрався нападати? От і почекали б до осені, поповнили свої склади. А до жовтня взагалі невідомо що буде ще. Зброї немає.
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19.06.2022 07:38 Ответить
У них нет оружия. Они не врут как бы.
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19.06.2022 07:44 Ответить
Да, да, мы в курсе, что Шольц ПЕРЕДАСТ.
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19.06.2022 07:38 Ответить
Олег Жданов высказался по этому поводу , что немцы могли бы отдать эти ПВО имеющиеся со склада уже в ближайшее время, а затем к октябрю пополнить запасы произведенными. Однако немцы все делают так , чтобы поставки начались позже. Ну ладно и за это спасибо.
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19.06.2022 07:43 Ответить
Немає віри німчурі.
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19.06.2022 07:46 Ответить
Іншими словами-обіцяли обіцяємо та будемо обіцяти й надалі...
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19.06.2022 07:52 Ответить
Це він про ті HIMARS, що США та Велика Британія передає через територію Німеччини? Все, що іде транзитом через Німеччину, тепер німці будуть вважати своєю поставкою?
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19.06.2022 07:53 Ответить
стал ненавидеть слово неделя. никак не приходит это неделя.
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19.06.2022 08:00 Ответить
невоскресеня а -----"неделя"
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19.06.2022 08:01 Ответить
шо нам ше остаєця як ми даже на патроннии завод не спосудились
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19.06.2022 08:11 Ответить
Цинічні ************* брехуни
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19.06.2022 08:22 Ответить
может хватит уже?
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19.06.2022 08:23 Ответить
тижнями .... роками и все 3 (три) штуки, че уже мелочиться, пид...с
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19.06.2022 08:24 Ответить
Знову казки Гоффмана для дитячого садочка.
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19.06.2022 08:54 Ответить
Тижнями? Пам'ятається мова йшла про 22 червня. Правда не відомо якого року.
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19.06.2022 08:55 Ответить
..мне стыдно за пузатых гинюралоффф НАТО,жополизы Германии,Лягушатии,Макаронии политические проституты!
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19.06.2022 10:23 Ответить
Не нужно так радикально их обзывать..Благодарить следует еще за то ,что дают и обещают дать..Бундесвер разооружен,как когда-то ВСУ, и тоже нуждается в пополнении.Немцы добросовестны и "шелуху"от своего производства поставлять не будут.Германское оружие считается одним из лучших в мире.Громить рашистов будет в пух и перья..!Надо только чуточку подождать..
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19.06.2022 11:13 Ответить
Невже ввх бундесвер переграв ?! Невже ВND про "на Берлін" і "можем павтаріть" меркель, шольцу ітд. не доповідали ???
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19.06.2022 11:46 Ответить
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19.06.2022 11:21 Ответить
Цікаво у цьому "любовному" трикутнику ЗСУ, шольй та боневтік (Насреддін, падишах та ішак) хто, кого і як. Ставлю на ЗСУ !
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19.06.2022 11:39 Ответить
Мамо. помните я вам шарфик обещал подарить? Так вот теперь я вам ещё платочек обещаю... (с)

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19.06.2022 12:13 Ответить
В році 52 тижні. Є надія, що ще не зостаріємось.
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19.06.2022 12:32 Ответить
Після дощика,в четвер...
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19.06.2022 12:44 Ответить
Шольц - це європейський КЕРНЕС
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19.06.2022 13:06 Ответить
 
 