Украина получит немецкие гаубицы в ближайшие недели, - Фельдгузен

Новые гаубицы Германия обещает отправить Украине в ближайшие недели, ожидается и поставка РСЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время телемарафона.

"Кроме гаубиц, ВСУ получат реактивные системы HIMARS, поставляемые вместе с Британией и США.

HIMARS сейчас собираются в Европе, а украинские военные учатся работать с ними", – говорится в сообщении.

Также, по словам Фельдгузен, ближе к октябрю ожидаются современные противобаллистические системы ПВО, о которых заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Пока они еще производятся", - уточнила посол Германии.

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