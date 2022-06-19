Украина получит немецкие гаубицы в ближайшие недели, - Фельдгузен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Новые гаубицы Германия обещает отправить Украине в ближайшие недели, ожидается и поставка РСЗО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время телемарафона.
"Кроме гаубиц, ВСУ получат реактивные системы HIMARS, поставляемые вместе с Британией и США.
HIMARS сейчас собираются в Европе, а украинские военные учатся работать с ними", – говорится в сообщении.
Также, по словам Фельдгузен, ближе к октябрю ожидаются современные противобаллистические системы ПВО, о которых заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Пока они еще производятся", - уточнила посол Германии.
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А по поводу зброї,вам жеш ясно сказали
ЧЕРЕЗ ДВА Тижні наступногороку.
Тупа 3,14-а! Інакше не скажеш. А запасів немає? Нафіга вони вам зараз потрібні? Ви воюєте? Хтось на вас зібрався нападати? От і почекали б до осені, поповнили свої склади. А до жовтня взагалі невідомо що буде ще. Зброї немає.