Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями, - Фельдгузен
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Нові гаубиці Німеччина обіцяє відправити Україні найближчими тижнями, очікується й постачання РСЗВ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час телемарафону.
"Крім гаубиць, ЗСУ отримають реактивні системи HIMARS, які постачаються разом із Британією та США.
HIMARS зараз збираються у Європі, а українські військові навчаються працювати з ними", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами Фельдгузен, ближче до жовтня очікуються сучасні протибалістичні системи ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.
"Наразі вони ще виготовляються", - уточнила посол Німеччини.
Топ коментарі
+13 Сірий
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+8 Старый зольдат
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+4 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар19.06.2022 07:52
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А по поводу зброї,вам жеш ясно сказали
ЧЕРЕЗ ДВА Тижні наступногороку.
Тупа 3,14-а! Інакше не скажеш. А запасів немає? Нафіга вони вам зараз потрібні? Ви воюєте? Хтось на вас зібрався нападати? От і почекали б до осені, поповнили свої склади. А до жовтня взагалі невідомо що буде ще. Зброї немає.