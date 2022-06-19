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Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями, - Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

німеччина,гаубиці

Нові гаубиці Німеччина обіцяє відправити Україні найближчими тижнями, очікується й постачання РСЗВ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час телемарафону.

"Крім гаубиць, ЗСУ отримають реактивні системи HIMARS, які постачаються разом із Британією та США.

HIMARS зараз збираються у Європі, а українські військові навчаються працювати з ними", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Фельдгузен, ближче до жовтня очікуються сучасні протибалістичні системи ППО, про які заявляв канцлер ФРН Олаф Шольц.

"Наразі вони ще виготовляються", - уточнила посол Німеччини.

Також читайте: Німеччина змінить пріоритет у поставках зброї в Україну, - Шольц

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Ми вже і жданики поїли. Обіцянка-цяцянка, а лохам радість.
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19.06.2022 07:13
+8
Да, да, мы в курсе, что Шольц ПЕРЕДАСТ.
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19.06.2022 07:38
+4
Іншими словами-обіцяли обіцяємо та будемо обіцяти й надалі...
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19.06.2022 07:52
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Ми вже і жданики поїли. Обіцянка-цяцянка, а лохам радість.
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19.06.2022 07:13 Відповісти
Шольц не бреше.Ну може не каже правду.
А по поводу зброї,вам жеш ясно сказали
ЧЕРЕЗ ДВА Тижні наступногороку.
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19.06.2022 08:56 Відповісти
Німеччина надає зброю Україні
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19.06.2022 07:16 Відповісти
Мистер Обещалкин.
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19.06.2022 07:25 Відповісти
Гаубицы обещали до 22 июня прислать и снова счёт на недели пошел.
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19.06.2022 07:32 Відповісти
Десять , дванадцять - це найближчі , чи ще ні ? А що таке -" очікується " взагалі важко уявити .
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19.06.2022 07:35 Відповісти
це мабуть коли вже українські військові зможуть ті гаубиці розібрати та зібрати з закритими очима ... бюргери там щось намутили типу зірки смерті
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19.06.2022 07:35 Відповісти
Спасибо. Залужный говорил, что нашей армии нужна артиллерия. Нам нужен паритет, а еще лучше превосходство в ней.
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19.06.2022 07:36 Відповісти
"Наразі вони ще виготовляються" Джерело: https://censor.net/ua/n3348802
Тупа 3,14-а! Інакше не скажеш. А запасів немає? Нафіга вони вам зараз потрібні? Ви воюєте? Хтось на вас зібрався нападати? От і почекали б до осені, поповнили свої склади. А до жовтня взагалі невідомо що буде ще. Зброї немає.
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19.06.2022 07:38 Відповісти
У них нет оружия. Они не врут как бы.
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19.06.2022 07:44 Відповісти
Да, да, мы в курсе, что Шольц ПЕРЕДАСТ.
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19.06.2022 07:38 Відповісти
Олег Жданов высказался по этому поводу , что немцы могли бы отдать эти ПВО имеющиеся со склада уже в ближайшее время, а затем к октябрю пополнить запасы произведенными. Однако немцы все делают так , чтобы поставки начались позже. Ну ладно и за это спасибо.
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19.06.2022 07:43 Відповісти
Немає віри німчурі.
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19.06.2022 07:46 Відповісти
Іншими словами-обіцяли обіцяємо та будемо обіцяти й надалі...
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19.06.2022 07:52 Відповісти
Це він про ті HIMARS, що США та Велика Британія передає через територію Німеччини? Все, що іде транзитом через Німеччину, тепер німці будуть вважати своєю поставкою?
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19.06.2022 07:53 Відповісти
стал ненавидеть слово неделя. никак не приходит это неделя.
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19.06.2022 08:00 Відповісти
невоскресеня а -----"неделя"
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19.06.2022 08:01 Відповісти
шо нам ше остаєця як ми даже на патроннии завод не спосудились
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19.06.2022 08:11 Відповісти
Цинічні ************* брехуни
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19.06.2022 08:22 Відповісти
может хватит уже?
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19.06.2022 08:23 Відповісти
тижнями .... роками и все 3 (три) штуки, че уже мелочиться, пид...с
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19.06.2022 08:24 Відповісти
Знову казки Гоффмана для дитячого садочка.
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19.06.2022 08:54 Відповісти
Тижнями? Пам'ятається мова йшла про 22 червня. Правда не відомо якого року.
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19.06.2022 08:55 Відповісти
..мне стыдно за пузатых гинюралоффф НАТО,жополизы Германии,Лягушатии,Макаронии политические проституты!
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19.06.2022 10:23 Відповісти
Не нужно так радикально их обзывать..Благодарить следует еще за то ,что дают и обещают дать..Бундесвер разооружен,как когда-то ВСУ, и тоже нуждается в пополнении.Немцы добросовестны и "шелуху"от своего производства поставлять не будут.Германское оружие считается одним из лучших в мире.Громить рашистов будет в пух и перья..!Надо только чуточку подождать..
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19.06.2022 11:13 Відповісти
Невже ввх бундесвер переграв ?! Невже ВND про "на Берлін" і "можем павтаріть" меркель, шольцу ітд. не доповідали ???
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19.06.2022 11:46 Відповісти
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19.06.2022 11:21 Відповісти
Цікаво у цьому "любовному" трикутнику ЗСУ, шольй та боневтік (Насреддін, падишах та ішак) хто, кого і як. Ставлю на ЗСУ !
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19.06.2022 11:39 Відповісти
Мамо. помните я вам шарфик обещал подарить? Так вот теперь я вам ещё платочек обещаю... (с)

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19.06.2022 12:13 Відповісти
В році 52 тижні. Є надія, що ще не зостаріємось.
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19.06.2022 12:32 Відповісти
Після дощика,в четвер...
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19.06.2022 12:44 Відповісти
Шольц - це європейський КЕРНЕС
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19.06.2022 13:06 Відповісти
 
 