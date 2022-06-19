Моральное состояние российских военных продолжает падать, - британская разведка
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В последние дни Россия и Украина продолжали вести тяжелые артиллерийские обстрелы по осям к северу, востоку и югу от Северодонецкого кармана, но без особых изменений на линии фронта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
В ведомстве заявили, что боевые подразделения обеих стран ведут интенсивные боевые действия на Донбассе и, вероятно, испытывают изменчивый моральный дух.
"В последние недели моральное состояние российских войск, скорее всего, остается особенно тяжелым. Продолжают иметь место случаи отказа целых российских подразделений от исполнения приказов и вооруженные стычки между офицерами и их солдатами", - говорится в сообщении.
В Минобороны предположили, что властям РФ тяжело оказывать правовое давление на несогласных военных, чему препятствует официальный статус вторжения как "специальной военной операции", а не как войны.
Также в британской разведке назвали факторы, определяющие низкий моральный дух россиян. В частности:
плохое руководство,
ограниченные возможности для ротации подразделений вне боевых действий,
очень тяжелые потери,
боевой стресс,
постоянное плохое материально-техническое обеспечение,
проблемы с оплатой труда.
"Многие российские военнослужащие всех рангов также, вероятно, остаются в замешательстве по поводу целей войны. Нравственные проблемы в российских войсках, вероятно, настолько значительны, что они ограничивают способность России достигать боевых целей", - подытожили в ведомстве.
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1. Давление, чтобы не было поддержки. Русские должны чувствовать что их бросило командование. Для этого вся их армия должна превратиться в хаос. Пока им удается восстанавливать порядок, но они тратят огромные ресурсы на это.
2. Подрыв морального духа. Для этого нужно время, поражения и потери.
3. Проблемы с экономикой. Которые приведут к стагнацию, задержек в снабжении и зарплатах. Для этого существуют санкции.
Раньше или позже это произойдет в любом случае. Нет ничего что нельзя сломать. И моральный дух российской армии будет сломлен.
злупилось - "так парься, підар, дух моральний.."
от шo робить ненAвисть
поет кацапський, русня каже...
погане керівництво,
обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями,
дуже важкі втрати,
бойовий стрес,
постійне погане матеріально-технічне забезпечення,
проблеми з оплатою праці.
Порядок в войсках поддерживался строго: дезертирство, нарушение военной дисциплины влекли за собой смертную казнь. В армии числилось 83000 человек. К концу правления Фридриха-Вильгельма I это была третья по численности армия в Европе.
Корни российской армии лежат в армии Пруссии, которую они копировали. Касательно украинской литературы, то ты можешь вспомнить как забривали в солдаты, а потом давали ужасные наказания за малейшие провинности. Эту методику позаимствовали у Пруссии.
Вильгельм прославился тем что он греб в армию кого угодно. Я вот вспомнил анекдот как работали вербовщики этого короля кажется. Они шли в таверну и опускали монету в кружки. Потом кружку брал местный выпивоха, обнаруживал монету и он уже в армии. Или что-то такое.
та стреси , він успішно іх снабжає наркотою , щоби вони йшли на смерть , як зомбі !
Це 100% правда !
Нарешті би вже впав той дух до північного моря і китайської стіни. А то кацапи ще їдуть сюди рембо працювати і на сафарі по хохлах.