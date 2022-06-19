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Моральное состояние российских военных продолжает падать, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В последние дни Россия и Украина продолжали вести тяжелые артиллерийские обстрелы по осям к северу, востоку и югу от Северодонецкого кармана, но без особых изменений на линии фронта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве заявили, что боевые подразделения обеих стран ведут интенсивные боевые действия на Донбассе и, вероятно, испытывают изменчивый моральный дух.

"В последние недели моральное состояние российских войск, скорее всего, остается особенно тяжелым. Продолжают иметь место случаи отказа целых российских подразделений от исполнения приказов и вооруженные стычки между офицерами и их солдатами", - говорится в сообщении.

В Минобороны предположили, что властям РФ тяжело оказывать правовое давление на несогласных военных, чему препятствует официальный статус вторжения как "специальной военной операции", а не как войны.

Также в британской разведке назвали факторы, определяющие низкий моральный дух россиян. В частности:

плохое руководство,
ограниченные возможности для ротации подразделений вне боевых действий,
очень тяжелые потери,
боевой стресс,
постоянное плохое материально-техническое обеспечение,
проблемы с оплатой труда.

"Многие российские военнослужащие всех рангов также, вероятно, остаются в замешательстве по поводу целей войны. Нравственные проблемы в российских войсках, вероятно, настолько значительны, что они ограничивают способность России достигать боевых целей", - подытожили в ведомстве.

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Топ комментарии
+8
Ну наверняка так и есть. Если у наших мотивированных воинов тоже есть и усталость, и другие проявления стресса - то почему нужно считать что с той стороны - терминаторы? Мародерить щас им особо нечего, теряется и та немногая мотивация. Да, они лезут вперед - но если бы они сильно хотели лезть - нам было бы хуже. Никто ж не утверждает что моральный дух настолько низок что они готовы развернуться и драпать - тут еще нужно помочь
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19.06.2022 11:38
+6
Мотивация у России очень хорошая. Кто бы что не говорил. Армия остается дееспособной, несмотря на страшные потери. Но капля камень крошит. Так что нужно капать пока камень не превратиться в пыль.
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19.06.2022 11:41
+6
Кацап це крайньо мерзенна істота і людський генотип низької якості , тому ніяких сентиментів , хороший кацап - мертвий кацап
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19.06.2022 11:51
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Четыре месяца это как бы не срок для войны. Так что не понимаю о чем ты. Два-три года это ориентированный срок как бы. Отдельные случаи дезертирства есть. Но британская разведка пишет о тенденции.
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19.06.2022 11:40 Ответить
Як би там не було, НАМ ДІВАТИСЯ НІКУДИ, тому мусимо.
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19.06.2022 12:57 Ответить
то на копичують то моральний стан..
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19.06.2022 11:36 Ответить
Ну наверняка так и есть. Если у наших мотивированных воинов тоже есть и усталость, и другие проявления стресса - то почему нужно считать что с той стороны - терминаторы? Мародерить щас им особо нечего, теряется и та немногая мотивация. Да, они лезут вперед - но если бы они сильно хотели лезть - нам было бы хуже. Никто ж не утверждает что моральный дух настолько низок что они готовы развернуться и драпать - тут еще нужно помочь
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19.06.2022 11:38 Ответить
Мотивация у России очень хорошая. Кто бы что не говорил. Армия остается дееспособной, несмотря на страшные потери. Но капля камень крошит. Так что нужно капать пока камень не превратиться в пыль.
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19.06.2022 11:41 Ответить
Кратко очерчу цели для победы.
1. Давление, чтобы не было поддержки. Русские должны чувствовать что их бросило командование. Для этого вся их армия должна превратиться в хаос. Пока им удается восстанавливать порядок, но они тратят огромные ресурсы на это.
2. Подрыв морального духа. Для этого нужно время, поражения и потери.
3. Проблемы с экономикой. Которые приведут к стагнацию, задержек в снабжении и зарплатах. Для этого существуют санкции.

Раньше или позже это произойдет в любом случае. Нет ничего что нельзя сломать. И моральный дух российской армии будет сломлен.
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19.06.2022 11:46 Ответить
у спам да? - моральный дух российской армии?
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19.06.2022 11:56 Ответить
русня каже - "Мотивация у России..."
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19.06.2022 11:47 Ответить
Ну прут же они. Это как бы факт. Лезут. Не бегут из Херсона, держат окрестности Харькова и т.д.
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19.06.2022 11:49 Ответить
парься, підар, дух моральний...
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19.06.2022 11:58 Ответить
Ещё и с большой "Р" написал.
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19.06.2022 11:57 Ответить
хера се в мене практично як у евґенія пулеметного
злупилось - "так парься, підар, дух моральний.."
от шo робить ненAвисть
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19.06.2022 12:06 Ответить
а ні - то сашко пушкарь з ****** гвинейських...
поет кацапський, русня каже...
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19.06.2022 12:13 Ответить
з такою 5тою колонною і кацнападу не треба - вони нас сжеруть знутрі.
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19.06.2022 11:51 Ответить
Квінтесенція на торті:
погане керівництво,
обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями,
дуже важкі втрати,
бойовий стрес,
постійне погане матеріально-технічне забезпечення,
проблеми з оплатою праці.
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19.06.2022 11:46 Ответить
Какой "моральний стан" у этих ублюдков ?
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19.06.2022 11:46 Ответить
Очень хороший. Давайте признаемся по честному. Любая другая армия, кроме условных китайцев давно бы разбежалась. Те же американские суперспецы многие уехали после первых боев, так как наша война их сильно дизморалила. И это они еще за нас сражалась. Вот мораль в России работает как часы. Потому что армия реформирована по прусским стандартам и это как бы работает до сих пор.
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19.06.2022 11:48 Ответить
Что за "русские стандарты"? Чечены которые стоят за спинами ванек с бутылками и вазелином?
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19.06.2022 12:01 Ответить
Почитай про Фридриха Вильгельма. Я вот процитирую вики.

Порядок в войсках поддерживался строго: дезертирство, нарушение военной дисциплины влекли за собой смертную казнь. В армии числилось 83000 человек. К концу правления Фридриха-Вильгельма I это была третья по численности армия в Европе.

Корни российской армии лежат в армии Пруссии, которую они копировали. Касательно украинской литературы, то ты можешь вспомнить как забривали в солдаты, а потом давали ужасные наказания за малейшие провинности. Эту методику позаимствовали у Пруссии.

Вильгельм прославился тем что он греб в армию кого угодно. Я вот вспомнил анекдот как работали вербовщики этого короля кажется. Они шли в таверну и опускали монету в кружки. Потом кружку брал местный выпивоха, обнаруживал монету и он уже в армии. Или что-то такое.
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19.06.2022 12:13 Ответить
Зрозуміло тоді - нахіба вони своїх "спеців" ширяють держаком від швабри у сраку. Щоб моральний дух був високим і, щоб командира боявся більше смерті.
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19.06.2022 13:02 Ответить
Эээ,пилять, да ты хитрожопый рашистский паренек
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19.06.2022 12:03 Ответить
гроші -- а то якого хера ім пертися -- 3 лями
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19.06.2022 11:47 Ответить
Вова пуцлєр , не звертає уваги на важкі втрати , моральний стан бійців
та стреси , він успішно іх снабжає наркотою , щоби вони йшли на смерть , як зомбі !
Це 100% правда !
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19.06.2022 11:49 Ответить
Кацап це крайньо мерзенна істота і людський генотип низької якості , тому ніяких сентиментів , хороший кацап - мертвий кацап
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19.06.2022 11:51 Ответить
Вони прийшли гвалтувати дітей, то мають всі горіти у пеклі якнайшвидше. Ніяких конвенцій до них не застосовувати.
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19.06.2022 13:33 Ответить
В цій артилерійсько-ракетній війні це не має надто великого значення ( принаймні у даний момент). В них тактика випаленої землі - зносять все артилерією, далі вони заходять у пустелю. Особоливого героїзму для цього не потрібно.
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19.06.2022 11:58 Ответить
Потери Z-армии огромные. Кремль в шоке. Глава "Союза православных граждан РФ" Валентин Лебедев, в заявлении от 16.06.2022г. пишет: «Секретарь Совета Безопасности Н.П. Патрушев и многие другие изменили свою позицию и заявили о желании немедленно прекратить СВО без достижения ее целей… Генштаб ВС России деморализован слухами о намерении политического руководства России не просто немедленно завершить СВО, но и вернуть нацистам часть освобождённых русских земель"...
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19.06.2022 12:07 Ответить
"союз православных граждан" - безусловно авторитетный источник.
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19.06.2022 12:45 Ответить
Ну патрушев там кукарекал про готовность немедленные переговоры, но это наша армия будет решать, даже не политики.
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19.06.2022 13:42 Ответить
Кажется "британская разведка" собирает сведения на украинских сайтах. Но это не значит что это неправда. У кого на войне бывает отличное настроение?
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19.06.2022 12:16 Ответить
Шось той моральний дух падає, та падає і ніяк не впаде вже. В кацапстанії погани працюють плітки. Бо якшо би плітками займались краще, то духу би вже не було їхнього на нашій землі.
Нарешті би вже впав той дух до північного моря і китайської стіни. А то кацапи ще їдуть сюди рембо працювати і на сафарі по хохлах.
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19.06.2022 12:59 Ответить
моральний дух падає та падає..?а кацапи атакують та атакують і як це з моральним духом?
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19.06.2022 14:09 Ответить
 
 