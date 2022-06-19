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Моральний стан російських військових продовжує падати, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Упродовж останніх днів Росія і Україна продовжували вести важкі артилерійські обстріли по осях на північ, схід і південь від Сєверодонецької кишені, але без особливих змін на лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У відомстві заявили, що бойові підрозділи обох країн ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі і, ймовірно, відчувають мінливий моральний дух.

"В останні тижні моральний стан російських військ, найімовірніше, залишається особливо важким. Продовжують мати місце випадки відмови цілих російських підрозділів від виконання наказів і збройні сутички між офіцерами та їхніми солдатами", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони припустили, що владі РФ важко чинити правовий тиск на незгодних військових, чому перешкоджає офіційний статус вторгнення як "спеціальної військової операції", а не як війни.

Також у британській розвідці назвали фактори, які визначають низький моральний дух росіян. Зокрема,

  • погане керівництво,
  • обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями,
  • дуже важкі втрати,
  • бойовий стрес,
  • постійне погане матеріально-технічне забезпечення,
  • проблеми з оплатою праці.

"Багато російських військовослужбовців усіх рангів також, імовірно, залишаються в замішанні щодо цілей війни. Моральні проблеми в російських військах, ймовірно, настільки значні, що вони обмежують здатність Росії досягати бойових цілей", - підсумували у відомстві.

Також дивіться: Рашисти скаржаться на непрацюючу техніку: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет" , - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Ну наверняка так и есть. Если у наших мотивированных воинов тоже есть и усталость, и другие проявления стресса - то почему нужно считать что с той стороны - терминаторы? Мародерить щас им особо нечего, теряется и та немногая мотивация. Да, они лезут вперед - но если бы они сильно хотели лезть - нам было бы хуже. Никто ж не утверждает что моральный дух настолько низок что они готовы развернуться и драпать - тут еще нужно помочь
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19.06.2022 11:38
+6
Мотивация у России очень хорошая. Кто бы что не говорил. Армия остается дееспособной, несмотря на страшные потери. Но капля камень крошит. Так что нужно капать пока камень не превратиться в пыль.
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19.06.2022 11:41
+6
Кацап це крайньо мерзенна істота і людський генотип низької якості , тому ніяких сентиментів , хороший кацап - мертвий кацап
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19.06.2022 11:51
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Четыре месяца это как бы не срок для войны. Так что не понимаю о чем ты. Два-три года это ориентированный срок как бы. Отдельные случаи дезертирства есть. Но британская разведка пишет о тенденции.
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19.06.2022 11:40 Відповісти
Як би там не було, НАМ ДІВАТИСЯ НІКУДИ, тому мусимо.
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19.06.2022 12:57 Відповісти
то на копичують то моральний стан..
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19.06.2022 11:36 Відповісти
Ну наверняка так и есть. Если у наших мотивированных воинов тоже есть и усталость, и другие проявления стресса - то почему нужно считать что с той стороны - терминаторы? Мародерить щас им особо нечего, теряется и та немногая мотивация. Да, они лезут вперед - но если бы они сильно хотели лезть - нам было бы хуже. Никто ж не утверждает что моральный дух настолько низок что они готовы развернуться и драпать - тут еще нужно помочь
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19.06.2022 11:38 Відповісти
Мотивация у России очень хорошая. Кто бы что не говорил. Армия остается дееспособной, несмотря на страшные потери. Но капля камень крошит. Так что нужно капать пока камень не превратиться в пыль.
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19.06.2022 11:41 Відповісти
Кратко очерчу цели для победы.
1. Давление, чтобы не было поддержки. Русские должны чувствовать что их бросило командование. Для этого вся их армия должна превратиться в хаос. Пока им удается восстанавливать порядок, но они тратят огромные ресурсы на это.
2. Подрыв морального духа. Для этого нужно время, поражения и потери.
3. Проблемы с экономикой. Которые приведут к стагнацию, задержек в снабжении и зарплатах. Для этого существуют санкции.

Раньше или позже это произойдет в любом случае. Нет ничего что нельзя сломать. И моральный дух российской армии будет сломлен.
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19.06.2022 11:46 Відповісти
у спам да? - моральный дух российской армии?
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19.06.2022 11:56 Відповісти
русня каже - "Мотивация у России..."
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19.06.2022 11:47 Відповісти
Ну прут же они. Это как бы факт. Лезут. Не бегут из Херсона, держат окрестности Харькова и т.д.
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19.06.2022 11:49 Відповісти
парься, підар, дух моральний...
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19.06.2022 11:58 Відповісти
Ещё и с большой "Р" написал.
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19.06.2022 11:57 Відповісти
хера се в мене практично як у евґенія пулеметного
злупилось - "так парься, підар, дух моральний.."
от шo робить ненAвисть
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19.06.2022 12:06 Відповісти
а ні - то сашко пушкарь з ****** гвинейських...
поет кацапський, русня каже...
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19.06.2022 12:13 Відповісти
з такою 5тою колонною і кацнападу не треба - вони нас сжеруть знутрі.
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19.06.2022 11:51 Відповісти
Квінтесенція на торті:
погане керівництво,
обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями,
дуже важкі втрати,
бойовий стрес,
постійне погане матеріально-технічне забезпечення,
проблеми з оплатою праці.
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19.06.2022 11:46 Відповісти
Какой "моральний стан" у этих ублюдков ?
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19.06.2022 11:46 Відповісти
Очень хороший. Давайте признаемся по честному. Любая другая армия, кроме условных китайцев давно бы разбежалась. Те же американские суперспецы многие уехали после первых боев, так как наша война их сильно дизморалила. И это они еще за нас сражалась. Вот мораль в России работает как часы. Потому что армия реформирована по прусским стандартам и это как бы работает до сих пор.
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19.06.2022 11:48 Відповісти
Что за "русские стандарты"? Чечены которые стоят за спинами ванек с бутылками и вазелином?
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19.06.2022 12:01 Відповісти
Почитай про Фридриха Вильгельма. Я вот процитирую вики.

Порядок в войсках поддерживался строго: дезертирство, нарушение военной дисциплины влекли за собой смертную казнь. В армии числилось 83000 человек. К концу правления Фридриха-Вильгельма I это была третья по численности армия в Европе.

Корни российской армии лежат в армии Пруссии, которую они копировали. Касательно украинской литературы, то ты можешь вспомнить как забривали в солдаты, а потом давали ужасные наказания за малейшие провинности. Эту методику позаимствовали у Пруссии.

Вильгельм прославился тем что он греб в армию кого угодно. Я вот вспомнил анекдот как работали вербовщики этого короля кажется. Они шли в таверну и опускали монету в кружки. Потом кружку брал местный выпивоха, обнаруживал монету и он уже в армии. Или что-то такое.
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19.06.2022 12:13 Відповісти
Зрозуміло тоді - нахіба вони своїх "спеців" ширяють держаком від швабри у сраку. Щоб моральний дух був високим і, щоб командира боявся більше смерті.
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19.06.2022 13:02 Відповісти
Эээ,пилять, да ты хитрожопый рашистский паренек
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19.06.2022 12:03 Відповісти
гроші -- а то якого хера ім пертися -- 3 лями
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19.06.2022 11:47 Відповісти
Вова пуцлєр , не звертає уваги на важкі втрати , моральний стан бійців
та стреси , він успішно іх снабжає наркотою , щоби вони йшли на смерть , як зомбі !
Це 100% правда !
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19.06.2022 11:49 Відповісти
Кацап це крайньо мерзенна істота і людський генотип низької якості , тому ніяких сентиментів , хороший кацап - мертвий кацап
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19.06.2022 11:51 Відповісти
Вони прийшли гвалтувати дітей, то мають всі горіти у пеклі якнайшвидше. Ніяких конвенцій до них не застосовувати.
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19.06.2022 13:33 Відповісти
В цій артилерійсько-ракетній війні це не має надто великого значення ( принаймні у даний момент). В них тактика випаленої землі - зносять все артилерією, далі вони заходять у пустелю. Особоливого героїзму для цього не потрібно.
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19.06.2022 11:58 Відповісти
Потери Z-армии огромные. Кремль в шоке. Глава "Союза православных граждан РФ" Валентин Лебедев, в заявлении от 16.06.2022г. пишет: «Секретарь Совета Безопасности Н.П. Патрушев и многие другие изменили свою позицию и заявили о желании немедленно прекратить СВО без достижения ее целей… Генштаб ВС России деморализован слухами о намерении политического руководства России не просто немедленно завершить СВО, но и вернуть нацистам часть освобождённых русских земель"...
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19.06.2022 12:07 Відповісти
"союз православных граждан" - безусловно авторитетный источник.
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19.06.2022 12:45 Відповісти
Ну патрушев там кукарекал про готовность немедленные переговоры, но это наша армия будет решать, даже не политики.
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19.06.2022 13:42 Відповісти
Кажется "британская разведка" собирает сведения на украинских сайтах. Но это не значит что это неправда. У кого на войне бывает отличное настроение?
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19.06.2022 12:16 Відповісти
Шось той моральний дух падає, та падає і ніяк не впаде вже. В кацапстанії погани працюють плітки. Бо якшо би плітками займались краще, то духу би вже не було їхнього на нашій землі.
Нарешті би вже впав той дух до північного моря і китайської стіни. А то кацапи ще їдуть сюди рембо працювати і на сафарі по хохлах.
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19.06.2022 12:59 Відповісти
моральний дух падає та падає..?а кацапи атакують та атакують і як це з моральним духом?
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19.06.2022 14:09 Відповісти
 
 