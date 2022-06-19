Моральний стан російських військових продовжує падати, - британська розвідка
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Упродовж останніх днів Росія і Україна продовжували вести важкі артилерійські обстріли по осях на північ, схід і південь від Сєверодонецької кишені, але без особливих змін на лінії фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
У відомстві заявили, що бойові підрозділи обох країн ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі і, ймовірно, відчувають мінливий моральний дух.
"В останні тижні моральний стан російських військ, найімовірніше, залишається особливо важким. Продовжують мати місце випадки відмови цілих російських підрозділів від виконання наказів і збройні сутички між офіцерами та їхніми солдатами", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони припустили, що владі РФ важко чинити правовий тиск на незгодних військових, чому перешкоджає офіційний статус вторгнення як "спеціальної військової операції", а не як війни.
Також у британській розвідці назвали фактори, які визначають низький моральний дух росіян. Зокрема,
- погане керівництво,
- обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями,
- дуже важкі втрати,
- бойовий стрес,
- постійне погане матеріально-технічне забезпечення,
- проблеми з оплатою праці.
"Багато російських військовослужбовців усіх рангів також, імовірно, залишаються в замішанні щодо цілей війни. Моральні проблеми в російських військах, ймовірно, настільки значні, що вони обмежують здатність Росії досягати бойових цілей", - підсумували у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
1. Давление, чтобы не было поддержки. Русские должны чувствовать что их бросило командование. Для этого вся их армия должна превратиться в хаос. Пока им удается восстанавливать порядок, но они тратят огромные ресурсы на это.
2. Подрыв морального духа. Для этого нужно время, поражения и потери.
3. Проблемы с экономикой. Которые приведут к стагнацию, задержек в снабжении и зарплатах. Для этого существуют санкции.
Раньше или позже это произойдет в любом случае. Нет ничего что нельзя сломать. И моральный дух российской армии будет сломлен.
злупилось - "так парься, підар, дух моральний.."
от шo робить ненAвисть
поет кацапський, русня каже...
погане керівництво,
обмежені можливості для ротації підрозділів поза бойовими діями,
дуже важкі втрати,
бойовий стрес,
постійне погане матеріально-технічне забезпечення,
проблеми з оплатою праці.
Порядок в войсках поддерживался строго: дезертирство, нарушение военной дисциплины влекли за собой смертную казнь. В армии числилось 83000 человек. К концу правления Фридриха-Вильгельма I это была третья по численности армия в Европе.
Корни российской армии лежат в армии Пруссии, которую они копировали. Касательно украинской литературы, то ты можешь вспомнить как забривали в солдаты, а потом давали ужасные наказания за малейшие провинности. Эту методику позаимствовали у Пруссии.
Вильгельм прославился тем что он греб в армию кого угодно. Я вот вспомнил анекдот как работали вербовщики этого короля кажется. Они шли в таверну и опускали монету в кружки. Потом кружку брал местный выпивоха, обнаруживал монету и он уже в армии. Или что-то такое.
та стреси , він успішно іх снабжає наркотою , щоби вони йшли на смерть , як зомбі !
Це 100% правда !
Нарешті би вже впав той дух до північного моря і китайської стіни. А то кацапи ще їдуть сюди рембо працювати і на сафарі по хохлах.