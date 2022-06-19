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Россия отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва", - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гур

Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственниках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Главное управление разведки МО Украины.

В часности, 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.

"Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Вроде бы он получил такой приказ после взрывов на корабле.

Родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ и командовании Черноморского Флота, так и в органах власти и социального обеспечения. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят "разъяснительную работу" с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.

Социальное напряжение среди родственников погибших на крейсере "Москва" россиян продолжает нарастать.

Читайте также: Родственников моряков из крейсера "Москва" заставляют умалчивать информацию о погибших родственниках, - ГУР МО
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Топ комментарии
+28
Да і йух з ними, українцям зовсім по барабану, що там у мокшандії гребаній робиться.
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19.06.2022 11:51
+12
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19.06.2022 11:56
+11
патєрь нєт і війни немає

ще бурятів наберуть,
вони мовчки дохнуть
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19.06.2022 11:52
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Да і йух з ними, українцям зовсім по барабану, що там у мокшандії гребаній робиться.
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19.06.2022 11:51 Ответить
1000%
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19.06.2022 13:13 Ответить
патєрь нєт і війни немає

ще бурятів наберуть,
вони мовчки дохнуть
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19.06.2022 11:52 Ответить
Руснявым рабам бухтеть не положено. Если родственники дохлых русаков будут бычить, то росгвардия их быстро на дубинки посадит 🐓
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19.06.2022 11:53 Ответить
да и пес ними
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19.06.2022 11:54 Ответить
Они не погибли, они отправились в отрицательное кругосветное путешествие по дну морей и океанов.
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19.06.2022 11:54 Ответить
Так вроде подтверждали что капитан Куприн пошёл кормить крабов, а, судя по тексту информации, он живой. Какая-то белиберда.
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19.06.2022 12:03 Ответить
Похоже, тот случай, когда информацию нужно было проверять дополнительно. Во всех статьях, что я открыла /на те даты/, ГПСУ ссылается на оф. заявление рф, но вкладок ни в одной из этих многочисленных статей нет, чтобы почитать это самое заявление. На наших сайтах - то же самое /ссылка на ГПСУ/. Короче говоря, подтверждения не нашла. Нну, такое...При большом потоке информации не все же перепроверять постоянно, тем более что рыться по рос. сайтам в поисках правды - нiсенiтниця.
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19.06.2022 13:10 Ответить
Звісно відмовляються. Адже крейсер "мацква" гєраічєскі протівастаіт тузємцам Амазонкі. Інфармация о єго гібєлі-фєйк. Слава расєє.)
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19.06.2022 11:54 Ответить
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19.06.2022 11:56 Ответить
да якось сіренєво шо там у них -- нам би іх виперти
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19.06.2022 11:57 Ответить
А як стосовно наших бійців,яких також не визнають загиблими і їх сім'ї не зможуть отримати справедливі виплати і пільги?Патріотизм і любов до країни це звичайно рушій нашої перемоги,але потрібно бути чесними,що є люди,які також мають думку,що ця війна це можливість налагодити благополуччя своїх сімей.
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19.06.2022 12:01 Ответить
Може наведеш приклади? З особистими даними загиблих! А ми перевіримо - чи ти не брешеш!
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19.06.2022 12:28 Ответить
Так зверніться до суду. Чому ГУР це так хвилює?
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19.06.2022 12:10 Ответить
Чому ГУР це так хвилює?
Наверно, ГУР все-таки видит, как родственники дохлых кацапов "создают ударные группировки" против *****...
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19.06.2022 12:29 Ответить
Ну і хрєн з ними,до Москвачів додались Беховці чи бахівці!!!
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19.06.2022 12:24 Ответить
У парашенцев память отрубило. Пускай вспомнят сталинские времена. Сами допустили их возврата, теперь пожинайте плоды... до у...рачки....
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19.06.2022 12:25 Ответить
Ещё с девяностых шла промывка мозгов, как при сталине было опупенно-то на самом деле. Они и поверили.
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19.06.2022 12:31 Ответить
А вам не все одно?
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19.06.2022 12:34 Ответить
Что Вы ДЕБИЛЫ пишите - вот ссылка:
https://focus.ua/*******-novosti/512473-v-minoborony-rf-podtverdili-gibel-komandira-kreysera-moskva
где официально подтверждено, что командир МАЦКВЫ давно пошел на корм Черноморским Бычкам.
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19.06.2022 12:42 Ответить
Воскрес как Бабченко.
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19.06.2022 13:09 Ответить
Цінна інформація, добута відважними розвідниками в тилу ворога наближає з кожним днем нашу Перемогу!
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19.06.2022 12:45 Ответить
А нам то що із того. В Україні війна. І їхні діти вбивали наших і вбивають наших дітей.
А батьки моряків, які нібито навіть не зявились на борт корабля, нехай тепер створюють сильний рух проти сталінського режиму,Який самі ж і дозволили. Можливо хоч так до кацапні дійде хто такий путлєр і з чим його треба їсти.
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19.06.2022 12:53 Ответить
Да вы этого еврея Мичмана перезахороните еще 27 раз и всем будет счастье! 🚽
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19.06.2022 12:54 Ответить
Забыть этих мразей на всю свою оставшуюся жизнь , только одно внимание к ним ,накуй ,покуй закуй...Будет записано в истории.
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19.06.2022 13:34 Ответить
В автозак их, ты смотри майданить рабы вздумали.
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19.06.2022 16:41 Ответить
Их оформили как путешествующих дайверов.
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19.06.2022 20:40 Ответить
 
 