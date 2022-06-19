Россия отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва", - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственниках.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Главное управление разведки МО Украины.
В часности, 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.
"Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Вроде бы он получил такой приказ после взрывов на корабле.
Родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ и командовании Черноморского Флота, так и в органах власти и социального обеспечения. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят "разъяснительную работу" с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.
Социальное напряжение среди родственников погибших на крейсере "Москва" россиян продолжает нарастать.
Пожалуйста, подождите...
ще бурятів наберуть,
вони мовчки дохнуть
Наверно, ГУР все-таки видит, как родственники дохлых кацапов "создают ударные группировки" против *****...
https://focus.ua/*******-novosti/512473-v-minoborony-rf-podtverdili-gibel-komandira-kreysera-moskva
где официально подтверждено, что командир МАЦКВЫ давно пошел на корм Черноморским Бычкам.
А батьки моряків, які нібито навіть не зявились на борт корабля, нехай тепер створюють сильний рух проти сталінського режиму,Який самі ж і дозволили. Можливо хоч так до кацапні дійде хто такий путлєр і з чим його треба їсти.