Россия отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа крейсера "Москва", - ГУР

Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственниках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Главное управление разведки МО Украины.

В часности, 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.

"Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Вроде бы он получил такой приказ после взрывов на корабле.

Родственников погибших моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ и командовании Черноморского Флота, так и в органах власти и социального обеспечения. Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят "разъяснительную работу" с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.

Социальное напряжение среди родственников погибших на крейсере "Москва" россиян продолжает нарастать.

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