Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва", - ГУР
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Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російських моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на "Москві" родичів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Головне управляння розвідки МО України.
Так, 27 членів екіпажу серед яких 19 строковиків до тепер вважаються зниклими безвісти. У Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.
"Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який, порушуючи статут, одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Ніби то він отримав такий наказ після вибухів на кораблі.
Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ та командуванні Чорноморського Флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення. Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять "роз’яснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.
Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати.
Будь ласка, зачекайте...
ще бурятів наберуть,
вони мовчки дохнуть
Наверно, ГУР все-таки видит, как родственники дохлых кацапов "создают ударные группировки" против *****...
https://focus.ua/*******-novosti/512473-v-minoborony-rf-podtverdili-gibel-komandira-kreysera-moskva
где официально подтверждено, что командир МАЦКВЫ давно пошел на корм Черноморским Бычкам.
А батьки моряків, які нібито навіть не зявились на борт корабля, нехай тепер створюють сильний рух проти сталінського режиму,Який самі ж і дозволили. Можливо хоч так до кацапні дійде хто такий путлєр і з чим його треба їсти.