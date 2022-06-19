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Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва", - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гур

Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російських моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на "Москві" родичів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Головне управляння розвідки МО України.

Так, 27 членів екіпажу серед яких 19 строковиків до тепер вважаються зниклими безвісти. У Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.

"Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який, порушуючи статут, одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Ніби то він отримав такий наказ після вибухів на кораблі.

Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ та командуванні Чорноморського Флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення. Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять "роз’яснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичів моряків з крейсера "Москва" примушують замовчувати інформацію про загиблих родичів, - ГУР МО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Да і йух з ними, українцям зовсім по барабану, що там у мокшандії гребаній робиться.
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19.06.2022 11:51
+12
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19.06.2022 11:56
+11
патєрь нєт і війни немає

ще бурятів наберуть,
вони мовчки дохнуть
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19.06.2022 11:52
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Да і йух з ними, українцям зовсім по барабану, що там у мокшандії гребаній робиться.
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19.06.2022 11:51 Відповісти
1000%
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19.06.2022 13:13 Відповісти
патєрь нєт і війни немає

ще бурятів наберуть,
вони мовчки дохнуть
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19.06.2022 11:52 Відповісти
Руснявым рабам бухтеть не положено. Если родственники дохлых русаков будут бычить, то росгвардия их быстро на дубинки посадит 🐓
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19.06.2022 11:53 Відповісти
да и пес ними
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19.06.2022 11:54 Відповісти
Они не погибли, они отправились в отрицательное кругосветное путешествие по дну морей и океанов.
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19.06.2022 11:54 Відповісти
Так вроде подтверждали что капитан Куприн пошёл кормить крабов, а, судя по тексту информации, он живой. Какая-то белиберда.
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19.06.2022 12:03 Відповісти
Похоже, тот случай, когда информацию нужно было проверять дополнительно. Во всех статьях, что я открыла /на те даты/, ГПСУ ссылается на оф. заявление рф, но вкладок ни в одной из этих многочисленных статей нет, чтобы почитать это самое заявление. На наших сайтах - то же самое /ссылка на ГПСУ/. Короче говоря, подтверждения не нашла. Нну, такое...При большом потоке информации не все же перепроверять постоянно, тем более что рыться по рос. сайтам в поисках правды - нiсенiтниця.
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19.06.2022 13:10 Відповісти
Звісно відмовляються. Адже крейсер "мацква" гєраічєскі протівастаіт тузємцам Амазонкі. Інфармация о єго гібєлі-фєйк. Слава расєє.)
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19.06.2022 11:54 Відповісти
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19.06.2022 11:56 Відповісти
да якось сіренєво шо там у них -- нам би іх виперти
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19.06.2022 11:57 Відповісти
А як стосовно наших бійців,яких також не визнають загиблими і їх сім'ї не зможуть отримати справедливі виплати і пільги?Патріотизм і любов до країни це звичайно рушій нашої перемоги,але потрібно бути чесними,що є люди,які також мають думку,що ця війна це можливість налагодити благополуччя своїх сімей.
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19.06.2022 12:01 Відповісти
Може наведеш приклади? З особистими даними загиблих! А ми перевіримо - чи ти не брешеш!
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19.06.2022 12:28 Відповісти
Так зверніться до суду. Чому ГУР це так хвилює?
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19.06.2022 12:10 Відповісти
Чому ГУР це так хвилює?
Наверно, ГУР все-таки видит, как родственники дохлых кацапов "создают ударные группировки" против *****...
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19.06.2022 12:29 Відповісти
Ну і хрєн з ними,до Москвачів додались Беховці чи бахівці!!!
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19.06.2022 12:24 Відповісти
У парашенцев память отрубило. Пускай вспомнят сталинские времена. Сами допустили их возврата, теперь пожинайте плоды... до у...рачки....
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19.06.2022 12:25 Відповісти
Ещё с девяностых шла промывка мозгов, как при сталине было опупенно-то на самом деле. Они и поверили.
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19.06.2022 12:31 Відповісти
А вам не все одно?
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19.06.2022 12:34 Відповісти
Что Вы ДЕБИЛЫ пишите - вот ссылка:
https://focus.ua/*******-novosti/512473-v-minoborony-rf-podtverdili-gibel-komandira-kreysera-moskva
где официально подтверждено, что командир МАЦКВЫ давно пошел на корм Черноморским Бычкам.
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19.06.2022 12:42 Відповісти
Воскрес как Бабченко.
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19.06.2022 13:09 Відповісти
Цінна інформація, добута відважними розвідниками в тилу ворога наближає з кожним днем нашу Перемогу!
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19.06.2022 12:45 Відповісти
А нам то що із того. В Україні війна. І їхні діти вбивали наших і вбивають наших дітей.
А батьки моряків, які нібито навіть не зявились на борт корабля, нехай тепер створюють сильний рух проти сталінського режиму,Який самі ж і дозволили. Можливо хоч так до кацапні дійде хто такий путлєр і з чим його треба їсти.
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19.06.2022 12:53 Відповісти
Да вы этого еврея Мичмана перезахороните еще 27 раз и всем будет счастье! 🚽
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19.06.2022 12:54 Відповісти
Забыть этих мразей на всю свою оставшуюся жизнь , только одно внимание к ним ,накуй ,покуй закуй...Будет записано в истории.
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19.06.2022 13:34 Відповісти
В автозак их, ты смотри майданить рабы вздумали.
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19.06.2022 16:41 Відповісти
Их оформили как путешествующих дайверов.
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19.06.2022 20:40 Відповісти
 
 