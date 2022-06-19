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Рада запретила импорт русскоязычных книг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

книги

Депутаты Верховной Рады проголосовали за запрет на импорт русскоязычной литературы.

Ограничения будут действовать на книги из России и Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Запрет также касается изданий, авторы которых имели российское гражданство.

С 1 января 2023 книги будут издаваться и распространяться исключительно на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и на официальных языках Европейского Союза.

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Другие книги должны быть на языке оригинала или переведены на украинский.

Исключения к этим запретам могут быть, если физическое лицо ввозит литературу не с целью распространения и при условиях:

  • ввоз издательской продукции производится в ручной клади или сопровождаемом багаже;
  • общее количество издательской продукции не превышает 10 экземпляров;
  • издательская продукция отсутствует в Реестре издательской продукции антиукраинского содержания.
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Топ комментарии
+26
Чуйствую за порєбріком буде вирувати істерика.
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19.06.2022 17:19
+21
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19.06.2022 17:37
+19
От і добре , може ватани вивчуть українську 😠
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19.06.2022 17:22
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Обмеження діятимуть на книжки з Росії та Білорусі. А треба заборонити ввіз російськомовних книжок з будь якої країни
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19.06.2022 21:26 Ответить
Огромная потеря.
Теперь дети не будут знать, что собак можно топить в речке, как Муму.
А бабушек можно рубать топором, как Раскольников.
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19.06.2022 21:49 Ответить
У Ради немає важливіших питань під час війни? Може треба було б потурбуватися про людей, наприклад про пенсіонерів, які ледь виживають при такому шаленому зростанню цін?
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19.06.2022 22:09 Ответить
Дик правльно !
Тільки питання - ціни ростуть у зв"язку з війною ...?
А хто затіяв цю війну ?
І чи не багато з тих самих пенсіонерів ще недавно вважали (навіть після 2014 ) москалів - "дружнім народом" ?
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19.06.2022 23:46 Ответить
Діти цих пенсіонерів зараз боронять Україну, та їх більше, чим тих хто вважав москалів - "дружнім народом". Коли щось пишеш треба мозком думати
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20.06.2022 07:51 Ответить
Украина не запрещает русские книги. Запрещается импорт. У любого желающего будет возможность достать и читать их.
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19.06.2022 22:45 Ответить
Це добре, але рада забула про інтернет, а над ним треба попрацювати масштабно!
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19.06.2022 22:53 Ответить
От Зе влада була б не Зе влада як що б кацапам і сєпарам лазєйки не залишала.
Можно ж найняти тисячу бабушек які притарабанять тобі через кордон весь
тіраж книги "Крим повернулся в роднуйю гавань".
А ПРО ДРУКУВАТИ НА КАЦАПСЬКІЙ МОВІ В УКРАЇНІ ТЕЖ НІЧОГО НЕ СКАЗАНО
Клоуни вони нам кремлем заслани, іншого варіанту не бачу.
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19.06.2022 22:59 Ответить
Мова - це імунна система національного організму. І це не алегорія.
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19.06.2022 23:04 Ответить
Ну хоя щось, нарещті.
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19.06.2022 23:25 Ответить
Особисто мені до одного місця, що пишуть в рузге. Прозу читав ще в школі, детективи прісні і вимучені, бо ще школярем прочитав усього Конан Дойля. Пікуль з плином часу нагадує графомана. Однак не можу зрозуміти, чому так нагально стало питання з імпортом книженцій. Це вже минуле століття ! Книг "яскравих" чувашсько-мордовських авторів і в рузге ніхто не читає, тільки глянути на заявлені тиражі 3-5 тис екз. а балаболок тим більше. Ніхто з видавців не хоче працювати собі у збиток. Або в Росії так зване книгозатоварення і попросили Козиря допомогти в реалізації, бо списки будуть складати саме в ОПі (там майстри своєї справи) або базарники і так звані Посилторги "не діляться". Йде війна а в ОПі зайнялись хернею.
зразу ж згадалась випадок під час служби в ГСВГ. На території частини був шикарний книжний кіоск. Вся популярна в СРСР література продавалась вільно, без талонів. Майстер і Маргарита (страшнючий дефіцит в СРСР) всі два роки стояла в одному місці. Через два роки я спитав продавчиню, дружину старшого офіцера, і що, не купують ? А вона відповіла, я тільки пилюку з них витираю домашнім пилососом. Ну а у відділі килимів, чергу займали ще з 10 вечора. Та кому потрібен цей мотлох.
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20.06.2022 00:25 Ответить
ІМПОРТ КАЦАПСЬКИХ КНИЖОК ЗАБОРОНИЛА, А ДРУК КАЦАПСЬКИХ
КНИЖОК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НЕ ЗАБОРОНЯЛА.
 Цікава Зе влада
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20.06.2022 02:39 Ответить
Світлана Білуник

В мережі не натішаться з того, що парламент заборонив ввезення російських книжок і вживання російської музики в медіа й громадських просторах. І як по команді під такі дописи набігає купа коментаторів, чому це було не зроблено 8 років тому. І всім вже відшибло пам'ять, що було зроблено 8 років тому, а що почало робитись 3 роки тому.

У 2015 році для подолання на українському ринку засилля рашистських книг знято ПДВ з продукції українського книговидання, а в 2016 році запроваджено обмеження на ввезення книг рашистських видавництв. Цього ж року створено Інститут книги для популяризації української книги і створення якісного конкурентного україномовного продукту. Закріплені квоти на присутність книг на книжкових полицях книгарень в Законі про мову також сприяли витісненню рашистської продукції. Ці всі заходи вкупі свідчать про те, що впродовж 2014-2019 років велась системна робота, яка була не популістською, а націлена на результат - щоб українська книга подібно до української мови посіла панівне становище в нашому житті. І результат не забарився - тільки за рік (з 2014 по 2015) імпорт рашистських книг зменшився втричі - з 11,5 млн. $ до 3,7 млн. $, а в 2018 відбувся книговидавничий бум українських книг.

Те саме відбулось і з українськими піснями та вітчизняними гуртами. З впровадженням квот на українське мовлення в теле і радіоефірах попри загальний скепсис ми отримали просто лавину крутезних гуртів з якісним конкурентним продуктом.

Проте вже в 2019 році та ж влада, яка заборонила зараз ввіз книжок з раші, для повалення наших видавництв запустила на український ринок московитського видавця Альпіна Паблішер, книги якого раніше не пропускались на наш ринок через рашапропаганду. А вбивати нашого видавця рашистам запросто вдається за рахунок демпінгу на нашому ринку і компенсації втрат на своєму внутрішньому ринку. І вже в 2020 році ми також побачили результат - падіння українського книговидання на 70%.

То давайте співати дифирамби владі, яка своїми діями вбила нашого книговидавця за допомогою рашистського кілера, а тепер погодилась того кілера просто відпустити. Давайте співати дифирамби владі, яка ще зовсім недавно використовувала різні хитрості, щоб залишити рашистську мову в телефільмах. Давайте їй подякуєм за те, що нав'язує нам не таких руських, яким щедро роздається українське громадянство. Невже такі суперечливі дії влади не викликають дисонанс? Забороняти зараз все рашистське в тренді, і це влада не пропустить, щоб підрихтувати свій рейтинг. Як і не пропускає використовувати патріотичну риторику, на яку змінила ще недавню риторику какаяразніца. І не потрібно було б нічого забороняти, якщо б з 2019 року продовжувалась політика захисту нашого внутрішнього ринку від засилля агресора. https://t.me/tanya_adams/3034
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20.06.2022 09:04 Ответить
пропаганду и переписанные истории и учебники с лживыми знаниями в Украине не нужны!!!
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20.06.2022 10:27 Ответить
Я живу в країні, де кожен громадянин має право вбивати росіян і де заборонена російська музика і книжки , але це ще не все !!

ЦЕ КРАЇНА МРІЙ
🇺🇦
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20.06.2022 10:36 Ответить
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21.06.2022 08:56 Ответить
Статья про запрет русскоязычных книг на каком языке написана? Вспомнилась ситуация с Аваковым и Саакашвили, когда армян и грузин по-русски спорили кто из них больший украинец.
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22.06.2022 08:00 Ответить
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