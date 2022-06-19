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Рада запретила импорт русскоязычных книг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Депутаты Верховной Рады проголосовали за запрет на импорт русскоязычной литературы.
Ограничения будут действовать на книги из России и Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Запрет также касается изданий, авторы которых имели российское гражданство.
С 1 января 2023 книги будут издаваться и распространяться исключительно на государственном украинском языке, языках коренных народов Украины и на официальных языках Европейского Союза.
Другие книги должны быть на языке оригинала или переведены на украинский.
Исключения к этим запретам могут быть, если физическое лицо ввозит литературу не с целью распространения и при условиях:
- ввоз издательской продукции производится в ручной клади или сопровождаемом багаже;
- общее количество издательской продукции не превышает 10 экземпляров;
- издательская продукция отсутствует в Реестре издательской продукции антиукраинского содержания.
Топ комментарии
+26 Ksenia VB
показать весь комментарий19.06.2022 17:19
+21 Чайка Київ
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+19 Amber
показать весь комментарий19.06.2022 17:22
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Теперь дети не будут знать, что собак можно топить в речке, как Муму.
А бабушек можно рубать топором, как Раскольников.
Тільки питання - ціни ростуть у зв"язку з війною ...?
А хто затіяв цю війну ?
І чи не багато з тих самих пенсіонерів ще недавно вважали (навіть після 2014 ) москалів - "дружнім народом" ?
Можно ж найняти тисячу бабушек які притарабанять тобі через кордон весь
тіраж книги "Крим повернулся в роднуйю гавань".
А ПРО ДРУКУВАТИ НА КАЦАПСЬКІЙ МОВІ В УКРАЇНІ ТЕЖ НІЧОГО НЕ СКАЗАНО
Клоуни вони нам кремлем заслани, іншого варіанту не бачу.
зразу ж згадалась випадок під час служби в ГСВГ. На території частини був шикарний книжний кіоск. Вся популярна в СРСР література продавалась вільно, без талонів. Майстер і Маргарита (страшнючий дефіцит в СРСР) всі два роки стояла в одному місці. Через два роки я спитав продавчиню, дружину старшого офіцера, і що, не купують ? А вона відповіла, я тільки пилюку з них витираю домашнім пилососом. Ну а у відділі килимів, чергу займали ще з 10 вечора. Та кому потрібен цей мотлох.
КНИЖОК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НЕ ЗАБОРОНЯЛА.
Цікава Зе влада
В мережі не натішаться з того, що парламент заборонив ввезення російських книжок і вживання російської музики в медіа й громадських просторах. І як по команді під такі дописи набігає купа коментаторів, чому це було не зроблено 8 років тому. І всім вже відшибло пам'ять, що було зроблено 8 років тому, а що почало робитись 3 роки тому.
У 2015 році для подолання на українському ринку засилля рашистських книг знято ПДВ з продукції українського книговидання, а в 2016 році запроваджено обмеження на ввезення книг рашистських видавництв. Цього ж року створено Інститут книги для популяризації української книги і створення якісного конкурентного україномовного продукту. Закріплені квоти на присутність книг на книжкових полицях книгарень в Законі про мову також сприяли витісненню рашистської продукції. Ці всі заходи вкупі свідчать про те, що впродовж 2014-2019 років велась системна робота, яка була не популістською, а націлена на результат - щоб українська книга подібно до української мови посіла панівне становище в нашому житті. І результат не забарився - тільки за рік (з 2014 по 2015) імпорт рашистських книг зменшився втричі - з 11,5 млн. $ до 3,7 млн. $, а в 2018 відбувся книговидавничий бум українських книг.
Те саме відбулось і з українськими піснями та вітчизняними гуртами. З впровадженням квот на українське мовлення в теле і радіоефірах попри загальний скепсис ми отримали просто лавину крутезних гуртів з якісним конкурентним продуктом.
Проте вже в 2019 році та ж влада, яка заборонила зараз ввіз книжок з раші, для повалення наших видавництв запустила на український ринок московитського видавця Альпіна Паблішер, книги якого раніше не пропускались на наш ринок через рашапропаганду. А вбивати нашого видавця рашистам запросто вдається за рахунок демпінгу на нашому ринку і компенсації втрат на своєму внутрішньому ринку. І вже в 2020 році ми також побачили результат - падіння українського книговидання на 70%.
То давайте співати дифирамби владі, яка своїми діями вбила нашого книговидавця за допомогою рашистського кілера, а тепер погодилась того кілера просто відпустити. Давайте співати дифирамби владі, яка ще зовсім недавно використовувала різні хитрості, щоб залишити рашистську мову в телефільмах. Давайте їй подякуєм за те, що нав'язує нам не таких руських, яким щедро роздається українське громадянство. Невже такі суперечливі дії влади не викликають дисонанс? Забороняти зараз все рашистське в тренді, і це влада не пропустить, щоб підрихтувати свій рейтинг. Як і не пропускає використовувати патріотичну риторику, на яку змінила ще недавню риторику какаяразніца. І не потрібно було б нічого забороняти, якщо б з 2019 року продовжувалась політика захисту нашого внутрішнього ринку від засилля агресора. https://t.me/tanya_adams/3034
ЦЕ КРАЇНА МРІЙ
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