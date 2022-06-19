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Рада заборонила імпорт російськомовних книжок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Депутати Верховної Ради проголосували за заборону імпорту російськомовної літератури.
Обмеження діятимуть на книжки з Росії та Білорусі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Заборона також стосується видань, автори яких мали російське громадянство.
З 1 січня 2023 року книги видаватимуться і розповсюджуватимуться виключно державною українською мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами Європейського Союзу.
Інші книги мають бути мовою оригіналу або перекладені українською.
Виключеннями до цих заборон може бути, якщо фізична особа ввозить літературу не з метою розповсюдження та за умов:
- ввезення видавничої продукції здійснюється в ручній поклажі або супроводжуваному багажі;
- загальна кількість видавничої продукції не перевищує 10 примірників;
- видавнича продукція відсутня в Реєстрі видавничої продукції антиукраїнського змісту.
Топ коментарі
+26 Ksenia VB
показати весь коментар19.06.2022 17:19
+21 Чайка Київ
показати весь коментар19.06.2022 17:37
+19 Amber
показати весь коментар19.06.2022 17:22
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Теперь дети не будут знать, что собак можно топить в речке, как Муму.
А бабушек можно рубать топором, как Раскольников.
Тільки питання - ціни ростуть у зв"язку з війною ...?
А хто затіяв цю війну ?
І чи не багато з тих самих пенсіонерів ще недавно вважали (навіть після 2014 ) москалів - "дружнім народом" ?
Можно ж найняти тисячу бабушек які притарабанять тобі через кордон весь
тіраж книги "Крим повернулся в роднуйю гавань".
А ПРО ДРУКУВАТИ НА КАЦАПСЬКІЙ МОВІ В УКРАЇНІ ТЕЖ НІЧОГО НЕ СКАЗАНО
Клоуни вони нам кремлем заслани, іншого варіанту не бачу.
зразу ж згадалась випадок під час служби в ГСВГ. На території частини був шикарний книжний кіоск. Вся популярна в СРСР література продавалась вільно, без талонів. Майстер і Маргарита (страшнючий дефіцит в СРСР) всі два роки стояла в одному місці. Через два роки я спитав продавчиню, дружину старшого офіцера, і що, не купують ? А вона відповіла, я тільки пилюку з них витираю домашнім пилососом. Ну а у відділі килимів, чергу займали ще з 10 вечора. Та кому потрібен цей мотлох.
КНИЖОК НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НЕ ЗАБОРОНЯЛА.
Цікава Зе влада
В мережі не натішаться з того, що парламент заборонив ввезення російських книжок і вживання російської музики в медіа й громадських просторах. І як по команді під такі дописи набігає купа коментаторів, чому це було не зроблено 8 років тому. І всім вже відшибло пам'ять, що було зроблено 8 років тому, а що почало робитись 3 роки тому.
У 2015 році для подолання на українському ринку засилля рашистських книг знято ПДВ з продукції українського книговидання, а в 2016 році запроваджено обмеження на ввезення книг рашистських видавництв. Цього ж року створено Інститут книги для популяризації української книги і створення якісного конкурентного україномовного продукту. Закріплені квоти на присутність книг на книжкових полицях книгарень в Законі про мову також сприяли витісненню рашистської продукції. Ці всі заходи вкупі свідчать про те, що впродовж 2014-2019 років велась системна робота, яка була не популістською, а націлена на результат - щоб українська книга подібно до української мови посіла панівне становище в нашому житті. І результат не забарився - тільки за рік (з 2014 по 2015) імпорт рашистських книг зменшився втричі - з 11,5 млн. $ до 3,7 млн. $, а в 2018 відбувся книговидавничий бум українських книг.
Те саме відбулось і з українськими піснями та вітчизняними гуртами. З впровадженням квот на українське мовлення в теле і радіоефірах попри загальний скепсис ми отримали просто лавину крутезних гуртів з якісним конкурентним продуктом.
Проте вже в 2019 році та ж влада, яка заборонила зараз ввіз книжок з раші, для повалення наших видавництв запустила на український ринок московитського видавця Альпіна Паблішер, книги якого раніше не пропускались на наш ринок через рашапропаганду. А вбивати нашого видавця рашистам запросто вдається за рахунок демпінгу на нашому ринку і компенсації втрат на своєму внутрішньому ринку. І вже в 2020 році ми також побачили результат - падіння українського книговидання на 70%.
То давайте співати дифирамби владі, яка своїми діями вбила нашого книговидавця за допомогою рашистського кілера, а тепер погодилась того кілера просто відпустити. Давайте співати дифирамби владі, яка ще зовсім недавно використовувала різні хитрості, щоб залишити рашистську мову в телефільмах. Давайте їй подякуєм за те, що нав'язує нам не таких руських, яким щедро роздається українське громадянство. Невже такі суперечливі дії влади не викликають дисонанс? Забороняти зараз все рашистське в тренді, і це влада не пропустить, щоб підрихтувати свій рейтинг. Як і не пропускає використовувати патріотичну риторику, на яку змінила ще недавню риторику какаяразніца. І не потрібно було б нічого забороняти, якщо б з 2019 року продовжувалась політика захисту нашого внутрішнього ринку від засилля агресора. https://t.me/tanya_adams/3034
ЦЕ КРАЇНА МРІЙ
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