Оккупанты массово задерживают и бьют мужчин в Херсонской области

В Херсонской области сообщают о массовых задержаниях мужчин в Станиславской громаде.

Об этом сообщает в фейсбуке заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Из Станислава, Томиной Балки и окрестных сел правобережья Херсонщины передают о массовых задержаниях мужчин независимо от возраста", - говорится в сообщении.

По его информации, людей держат в ямах, очень сильно избивают. Без явных причин, всех подряд. Также вывозят и грабят имущество громад и людей.

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