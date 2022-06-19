РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15457 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
19 286 40
война (46904) оккупация (9518) Херсонщина (3521)

Оккупанты массово задерживают и бьют мужчин в Херсонской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тюрьма

В Херсонской области сообщают о массовых задержаниях мужчин в Станиславской громаде.

Об этом сообщает в фейсбуке заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Из Станислава, Томиной Балки и окрестных сел правобережья Херсонщины передают о массовых задержаниях мужчин независимо от возраста", - говорится в сообщении.

По его информации, людей держат в ямах, очень сильно избивают. Без явных причин, всех подряд. Также вывозят и грабят имущество громад и людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жителей оккупированной Херсонщины призывают уехать из области - чтобы было легче работать ВСУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+44
Зелепітори ці люди страждають, через те, що блазні, яких ви обрали здали Херсонщину ворогу
показать весь комментарий
19.06.2022 19:14
+29
Є там у Херсоні відчайдухи які переховуються у катакомбах а в ночі ріжуть москалів. Звичайно що русішшвайни не можуть їх котрий місяць знайти, та й вбивають не причетних.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:07
+23
Намагаються ТЕРОРОМ боротися з партизанами.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бовбой*б.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:01 Ответить
В Сумах ландшафт трохи інший, але й мешканцям Сумської області добряче дісталося.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:05 Ответить
Про ру.кораблик чув? Тобі за ним.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:39 Ответить
Драпати збираються?
показать весь комментарий
19.06.2022 18:59 Ответить
Намагаються ТЕРОРОМ боротися з партизанами.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:01 Ответить
З якими партизанами? Тими, що могилу потьомкіна охороняють?
показать весь комментарий
19.06.2022 19:57 Ответить
Написав "Киянин", а смердиш як Кацап.
показать весь комментарий
19.06.2022 20:58 Ответить
І не соромно киянину під польським прапором дописувати?
показать весь комментарий
19.06.2022 21:20 Ответить
"І не соромно киянину під польським прапором дописувати?"

Сергій,прапор "вішае" VPN,зараз у мене,Херсонця, підключення до fast Servers. Вибір "халявних" серверів не багатий...

Без VPN до ЦН не "пускають"....
показать весь комментарий
19.06.2022 22:30 Ответить
Є там у Херсоні відчайдухи які переховуються у катакомбах а в ночі ріжуть москалів. Звичайно що русішшвайни не можуть їх котрий місяць знайти, та й вбивають не причетних.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:07 Ответить
Какие в Херсоне катакомбы?
показать весь комментарий
19.06.2022 19:19 Ответить
Херсонські.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:24 Ответить
Ну катакомюами в загальноприйнятому розумінні їх назвати важко, але поганодосліджена система підземних ходів є.
показать весь комментарий
19.06.2022 21:13 Ответить
А в декого все ще ностальгія по есесесеру...
показать весь комментарий
19.06.2022 19:13 Ответить
Зелепітори ці люди страждають, через те, що блазні, яких ви обрали здали Херсонщину ворогу
показать весь комментарий
19.06.2022 19:14 Ответить
брехня. ничего никому не сдавали.
показать весь комментарий
20.06.2022 04:18 Ответить
зліші будуть в ЗСУ воювати після визволення Херсонщини.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:25 Ответить
Та зачекайте, ще не дай бог,як фашисти у церквах людей палити почнуть.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:28 Ответить
жахливо. жахливо це все. я ще й наслухалася про фільтраційні табори, про наших полонених, Тайра ця бідолашна ледве язиком ворочає((
господи, для чого ці рашисти взагалі існують на світі, для чого ти їх створив, це ж ісчадія ада, одічалиє, отприски сатани(((
показать весь комментарий
19.06.2022 19:28 Ответить
ЇХ існування у значній мірі на нашій совісті. Ще 31 рік тому назад ми їх захищали та абустраівалі...
показать весь комментарий
19.06.2022 19:31 Ответить
Галоперидола прими, болезненный
показать весь комментарий
19.06.2022 19:51 Ответить
Проросійський Червоненко незаконно носить форму ЗСУ. Куди зникли Портнов та Мураєв?
https://www.youtube.com/watch?v=viQQlx1HdaY
КОГДА СЯДУТ ********?
показать весь комментарий
19.06.2022 19:38 Ответить
Відчувають що скоро доведеться тікати звідти
показать весь комментарий
19.06.2022 19:41 Ответить
І що з цього? Окупантів впустили, а воювати проти украіни не хочуть.
показать весь комментарий
19.06.2022 19:55 Ответить
Зда'ться ви таки свмий Киянин, як валюха матвієнко українка.
показать весь комментарий
19.06.2022 21:55 Ответить
с окупированой запорожчины написали что довольны .за ящик жратвы пришли на обмен паспорта
показать весь комментарий
19.06.2022 20:01 Ответить
Мавзолейных нацистов мочать в сортире...аж Гай шумить..

Все тільки починається...каже Борис Джонсон...
показать весь комментарий
19.06.2022 20:18 Ответить
Якщо грабують нещадно,значить скоро будуть драпати,ховайте труси і собачі будки,за стіралки вже й мовчу!!!
показать весь комментарий
19.06.2022 20:38 Ответить
Підори кацарилі. Вбивати , калічити безбройних це все нащо здатні ці істоти. Ніколи не думав, що можна так когось ненавидіти, але кацапські покидьки мене цьому навчили.
показать весь комментарий
19.06.2022 21:13 Ответить
Таких новин має бути на телеграмофоні 90%, бо шо здали те здали, а "непугана" вата шипить в спину хлопцям на Сході. Воїни наші чуть не в трєніках по селах ходять. Питаю шо за нах: "щоб не провокувати місцевих".
Довбойоби ватні: москалі ніколи не будуть вам "своїми": піндюліна між роги і ти вже в пілотці біжиш з вінтовкою Мосіна під крики ура по мінному полі. А родичі за їду будуть батрачити і воду.
показать весь комментарий
19.06.2022 22:15 Ответить
В них промитi мiзки росiйською пропагандою
показать весь комментарий
19.06.2022 22:33 Ответить
це через те що на полі бою зсу їх добре лупить, і через партизанів,
орки бояться і зляться що йде зсу,

треба переховуватись, навіть якщо не партизан,
першочергове завдання вижити
показать весь комментарий
20.06.2022 00:26 Ответить
Это перед отступлением в говень.
показать весь комментарий
20.06.2022 14:16 Ответить
 
 