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Оккупанты массово задерживают и бьют мужчин в Херсонской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсонской области сообщают о массовых задержаниях мужчин в Станиславской громаде.
Об этом сообщает в фейсбуке заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Из Станислава, Томиной Балки и окрестных сел правобережья Херсонщины передают о массовых задержаниях мужчин независимо от возраста", - говорится в сообщении.
По его информации, людей держат в ямах, очень сильно избивают. Без явных причин, всех подряд. Также вывозят и грабят имущество громад и людей.
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+44 Oleg Zaporogec
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+29 Kulinakus
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+23 Small Jerboa
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Сергій,прапор "вішае" VPN,зараз у мене,Херсонця, підключення до fast Servers. Вибір "халявних" серверів не багатий...
Без VPN до ЦН не "пускають"....
,ще не дай бог,як фашисти у церквах людей палити почнуть.
господи, для чого ці рашисти взагалі існують на світі, для чого ти їх створив, це ж ісчадія ада, одічалиє, отприски сатани(((
https://www.youtube.com/watch?v=viQQlx1HdaY
КОГДА СЯДУТ ********?
Все тільки починається...каже Борис Джонсон...
Довбойоби ватні: москалі ніколи не будуть вам "своїми": піндюліна між роги і ти вже в пілотці біжиш з вінтовкою Мосіна під крики ура по мінному полі. А родичі за їду будуть батрачити і воду.
орки бояться і зляться що йде зсу,
треба переховуватись, навіть якщо не партизан,
першочергове завдання вижити