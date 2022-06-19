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Окупанти масово затримують та б'ють чоловіків на Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тюрьма

На Херсонщині повідомляють про масові затримання чоловіків у Станіславській громаді.

Про це повідомляє у фейсбуці заступник директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов, передає Цензор.НЕТ.

"Зі Станіслава, Томиної Балки і навколишніх сіл правобережжя Херсонщини передають про масові затримання чоловіків незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.

За його інформацією, людей тримають в ямах, дуже б'ють. Без явних причин, всіх підряд. Також вивозять і грабують майно громад і людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителів окупованої Херсонщини закликають виїхати з області - щоб було легше працювати ЗСУ

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+44
Зелепітори ці люди страждають, через те, що блазні, яких ви обрали здали Херсонщину ворогу
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19.06.2022 19:14
+29
Є там у Херсоні відчайдухи які переховуються у катакомбах а в ночі ріжуть москалів. Звичайно що русішшвайни не можуть їх котрий місяць знайти, та й вбивають не причетних.
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19.06.2022 19:07
+23
Намагаються ТЕРОРОМ боротися з партизанами.
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19.06.2022 19:01
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Бовбой*б.
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19.06.2022 19:01 Відповісти
В Сумах ландшафт трохи інший, але й мешканцям Сумської області добряче дісталося.
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19.06.2022 19:05 Відповісти
Про ру.кораблик чув? Тобі за ним.
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19.06.2022 19:39 Відповісти
Драпати збираються?
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19.06.2022 18:59 Відповісти
Намагаються ТЕРОРОМ боротися з партизанами.
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19.06.2022 19:01 Відповісти
З якими партизанами? Тими, що могилу потьомкіна охороняють?
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19.06.2022 19:57 Відповісти
Написав "Киянин", а смердиш як Кацап.
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19.06.2022 20:58 Відповісти
І не соромно киянину під польським прапором дописувати?
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19.06.2022 21:20 Відповісти
"І не соромно киянину під польським прапором дописувати?"

Сергій,прапор "вішае" VPN,зараз у мене,Херсонця, підключення до fast Servers. Вибір "халявних" серверів не багатий...

Без VPN до ЦН не "пускають"....
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19.06.2022 22:30 Відповісти
Є там у Херсоні відчайдухи які переховуються у катакомбах а в ночі ріжуть москалів. Звичайно що русішшвайни не можуть їх котрий місяць знайти, та й вбивають не причетних.
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19.06.2022 19:07 Відповісти
Какие в Херсоне катакомбы?
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19.06.2022 19:19 Відповісти
Херсонські.
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19.06.2022 19:24 Відповісти
Ну катакомюами в загальноприйнятому розумінні їх назвати важко, але поганодосліджена система підземних ходів є.
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19.06.2022 21:13 Відповісти
А в декого все ще ностальгія по есесесеру...
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19.06.2022 19:13 Відповісти
Зелепітори ці люди страждають, через те, що блазні, яких ви обрали здали Херсонщину ворогу
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19.06.2022 19:14 Відповісти
брехня. ничего никому не сдавали.
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20.06.2022 04:18 Відповісти
зліші будуть в ЗСУ воювати після визволення Херсонщини.
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19.06.2022 19:25 Відповісти
Та зачекайте, ще не дай бог,як фашисти у церквах людей палити почнуть.
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19.06.2022 19:28 Відповісти
жахливо. жахливо це все. я ще й наслухалася про фільтраційні табори, про наших полонених, Тайра ця бідолашна ледве язиком ворочає((
господи, для чого ці рашисти взагалі існують на світі, для чого ти їх створив, це ж ісчадія ада, одічалиє, отприски сатани(((
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19.06.2022 19:28 Відповісти
ЇХ існування у значній мірі на нашій совісті. Ще 31 рік тому назад ми їх захищали та абустраівалі...
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19.06.2022 19:31 Відповісти
Галоперидола прими, болезненный
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19.06.2022 19:51 Відповісти
Проросійський Червоненко незаконно носить форму ЗСУ. Куди зникли Портнов та Мураєв?
https://www.youtube.com/watch?v=viQQlx1HdaY
КОГДА СЯДУТ ********?
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19.06.2022 19:38 Відповісти
Відчувають що скоро доведеться тікати звідти
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19.06.2022 19:41 Відповісти
І що з цього? Окупантів впустили, а воювати проти украіни не хочуть.
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19.06.2022 19:55 Відповісти
Зда'ться ви таки свмий Киянин, як валюха матвієнко українка.
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19.06.2022 21:55 Відповісти
с окупированой запорожчины написали что довольны .за ящик жратвы пришли на обмен паспорта
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19.06.2022 20:01 Відповісти
Мавзолейных нацистов мочать в сортире...аж Гай шумить..

Все тільки починається...каже Борис Джонсон...
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19.06.2022 20:18 Відповісти
Якщо грабують нещадно,значить скоро будуть драпати,ховайте труси і собачі будки,за стіралки вже й мовчу!!!
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19.06.2022 20:38 Відповісти
Підори кацарилі. Вбивати , калічити безбройних це все нащо здатні ці істоти. Ніколи не думав, що можна так когось ненавидіти, але кацапські покидьки мене цьому навчили.
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19.06.2022 21:13 Відповісти
Таких новин має бути на телеграмофоні 90%, бо шо здали те здали, а "непугана" вата шипить в спину хлопцям на Сході. Воїни наші чуть не в трєніках по селах ходять. Питаю шо за нах: "щоб не провокувати місцевих".
Довбойоби ватні: москалі ніколи не будуть вам "своїми": піндюліна між роги і ти вже в пілотці біжиш з вінтовкою Мосіна під крики ура по мінному полі. А родичі за їду будуть батрачити і воду.
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19.06.2022 22:15 Відповісти
В них промитi мiзки росiйською пропагандою
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19.06.2022 22:33 Відповісти
це через те що на полі бою зсу їх добре лупить, і через партизанів,
орки бояться і зляться що йде зсу,

треба переховуватись, навіть якщо не партизан,
першочергове завдання вижити
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20.06.2022 00:26 Відповісти
Это перед отступлением в говень.
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20.06.2022 14:16 Відповісти
 
 