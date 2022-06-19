19 286 40
Окупанти масово затримують та б'ють чоловіків на Херсонщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Херсонщині повідомляють про масові затримання чоловіків у Станіславській громаді.
Про це повідомляє у фейсбуці заступник директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов, передає Цензор.НЕТ.
"Зі Станіслава, Томиної Балки і навколишніх сіл правобережжя Херсонщини передають про масові затримання чоловіків незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.
За його інформацією, людей тримають в ямах, дуже б'ють. Без явних причин, всіх підряд. Також вивозять і грабують майно громад і людей.
Топ коментарі
+44 Oleg Zaporogec
показати весь коментар19.06.2022 19:14
+29 Kulinakus
показати весь коментар19.06.2022 19:07
+23 Small Jerboa
показати весь коментар19.06.2022 19:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сергій,прапор "вішае" VPN,зараз у мене,Херсонця, підключення до fast Servers. Вибір "халявних" серверів не багатий...
Без VPN до ЦН не "пускають"....
,ще не дай бог,як фашисти у церквах людей палити почнуть.
господи, для чого ці рашисти взагалі існують на світі, для чого ти їх створив, це ж ісчадія ада, одічалиє, отприски сатани(((
https://www.youtube.com/watch?v=viQQlx1HdaY
КОГДА СЯДУТ ********?
Все тільки починається...каже Борис Джонсон...
Довбойоби ватні: москалі ніколи не будуть вам "своїми": піндюліна між роги і ти вже в пілотці біжиш з вінтовкою Мосіна під крики ура по мінному полі. А родичі за їду будуть батрачити і воду.
орки бояться і зляться що йде зсу,
треба переховуватись, навіть якщо не партизан,
першочергове завдання вижити