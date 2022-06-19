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Новости Политика Украины
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Украина вышла еще из трех соглашений, действовавших в рамках СНГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

снд

Верховная Рада приняла законы о выходе Украины из трех соглашений, действовавших в рамках Содружества независимых государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Так, на заседании парламента 19 июня депутаты приняли закон о выходе из соглашения о сотрудничестве по развитию и использованию систем сотовой подвижной связи среди стран-участниц СНГ; о выходе из Протокола о внесении поправок в соглашение о фельдъегерской связи, который касался права на хранение и применение табельного оружия; о выходе из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ.

Кроме того, сегодня Рада прекратила действие соглашения между Украиной и Россией о научно-техническом сотрудничестве от 1996 года. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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В воскресенье, 19 июня, Верховная Рада приняла в общей сложности 15 законов и 3 постановления, в первом чтении – два законопроекта.
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Топ комментарии
+16
Тост:

"За російській флот... до дна!"

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19.06.2022 19:31
+10
Ні, неможна! Справа в тому, що Україна ніколи до складу СНД не входила.
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19.06.2022 19:31
+6
пля... а тупо з СНД не можна вийти повністю??? чи ще шукають варіанти?
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19.06.2022 19:27
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Як своєчасно...
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19.06.2022 19:25 Ответить
пля... а тупо з СНД не можна вийти повністю??? чи ще шукають варіанти?
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19.06.2022 19:27 Ответить
А Украина что ли в СНГ?
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19.06.2022 19:31 Ответить
Ні, неможна! Справа в тому, що Україна ніколи до складу СНД не входила.
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19.06.2022 19:31 Ответить
я , взагалі-то, про всі угоди з тими придурками
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19.06.2022 19:40 Ответить
Мы не в снг. Отменяют договора, которые по мнению властей устарели. Но, видимо, есть еще и такие, которые жалко.
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19.06.2022 19:33 Ответить
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19.06.2022 19:37 Ответить
Тост:

"За російській флот... до дна!"

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19.06.2022 19:31 Ответить
Если хорошо копнуть ,то багато цікавого ще є
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19.06.2022 19:32 Ответить
Наприклад договір про Азовське море.
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19.06.2022 21:50 Ответить
А Білорусь -- теж "незалежна" держава в складі СНД?
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19.06.2022 19:39 Ответить
це формалізм - ці угодою не працювали
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19.06.2022 20:37 Ответить
пилядь !!! а из всех угод с орками одним заявлением что мешает ?.... официально--- орки пошли на ХУ*!!!!!
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19.06.2022 21:01 Ответить
Я не понимаю.... Сделайте аудит ВСЕХ соглашений с рашкой.... И разбейте на группы.... Сразу отменить, через время, через более большой срок.... А не по 1..2
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19.06.2022 22:11 Ответить
А там хтось знає, що таке аудит. Давайте адекватні для них рекомендації
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20.06.2022 10:06 Ответить
 
 