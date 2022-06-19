Украина вышла еще из трех соглашений, действовавших в рамках СНГ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада приняла законы о выходе Украины из трех соглашений, действовавших в рамках Содружества независимых государств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Так, на заседании парламента 19 июня депутаты приняли закон о выходе из соглашения о сотрудничестве по развитию и использованию систем сотовой подвижной связи среди стран-участниц СНГ; о выходе из Протокола о внесении поправок в соглашение о фельдъегерской связи, который касался права на хранение и применение табельного оружия; о выходе из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ.
Кроме того, сегодня Рада прекратила действие соглашения между Украиной и Россией о научно-техническом сотрудничестве от 1996 года. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада запретила российскую музыку в публичных местах
В воскресенье, 19 июня, Верховная Рада приняла в общей сложности 15 законов и 3 постановления, в первом чтении – два законопроекта.
Пожалуйста, подождите...
"За російській флот... до дна!"