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Новини Політика України
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ВР (11734) закон (1327) СНД (87)

Україна вийшла ще з трьох угод, які діяли в рамках СНД

Новини Цензор.НЕТ Політика України

снд

Верховна Рада ухвалила закони про вихід України з трьох угод, які діяли в рамках Співдружності незалежних держав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Так, на засіданні парламенту 19 червня депутати ухвалили закон про вихід із угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку серед країн-учасниць СНД; про вихід із Протоколу про внесення поправок до угоди про фельд’єгерський зв’язок, який стосувався права на зберігання та застосування табельної зброї; про вихід із угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД.

Крім того, сьогодні Рада припинила дію угоди між Україною та Росією про науково-технічне співробітництво від 1996 року. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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У неділю, 19 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому 15 законів та 3 постанови, в першому читанні - два законопроєкти.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
Тост:

"За російській флот... до дна!"

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19.06.2022 19:31
+10
Ні, неможна! Справа в тому, що Україна ніколи до складу СНД не входила.
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19.06.2022 19:31
+6
пля... а тупо з СНД не можна вийти повністю??? чи ще шукають варіанти?
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19.06.2022 19:27
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19.06.2022 19:25 Відповісти
пля... а тупо з СНД не можна вийти повністю??? чи ще шукають варіанти?
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19.06.2022 19:27 Відповісти
А Украина что ли в СНГ?
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19.06.2022 19:31 Відповісти
Ні, неможна! Справа в тому, що Україна ніколи до складу СНД не входила.
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19.06.2022 19:31 Відповісти
я , взагалі-то, про всі угоди з тими придурками
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19.06.2022 19:40 Відповісти
Мы не в снг. Отменяют договора, которые по мнению властей устарели. Но, видимо, есть еще и такие, которые жалко.
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19.06.2022 19:33 Відповісти
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19.06.2022 19:37 Відповісти
Тост:

"За російській флот... до дна!"

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19.06.2022 19:31 Відповісти
Если хорошо копнуть ,то багато цікавого ще є
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19.06.2022 19:32 Відповісти
Наприклад договір про Азовське море.
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19.06.2022 21:50 Відповісти
А Білорусь -- теж "незалежна" держава в складі СНД?
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19.06.2022 19:39 Відповісти
це формалізм - ці угодою не працювали
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19.06.2022 20:37 Відповісти
пилядь !!! а из всех угод с орками одним заявлением что мешает ?.... официально--- орки пошли на ХУ*!!!!!
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19.06.2022 21:01 Відповісти
Я не понимаю.... Сделайте аудит ВСЕХ соглашений с рашкой.... И разбейте на группы.... Сразу отменить, через время, через более большой срок.... А не по 1..2
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19.06.2022 22:11 Відповісти
А там хтось знає, що таке аудит. Давайте адекватні для них рекомендації
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20.06.2022 10:06 Відповісти
 
 