Україна вийшла ще з трьох угод, які діяли в рамках СНД

Верховна Рада ухвалила закони про вихід України з трьох угод, які діяли в рамках Співдружності незалежних держав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Так, на засіданні парламенту 19 червня депутати ухвалили закон про вихід із угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку серед країн-учасниць СНД; про вихід із Протоколу про внесення поправок до угоди про фельд’єгерський зв’язок, який стосувався права на зберігання та застосування табельної зброї; про вихід із угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД.

Крім того, сьогодні Рада припинила дію угоди між Україною та Росією про науково-технічне співробітництво від 1996 року. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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У неділю, 19 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому 15 законів та 3 постанови, в першому читанні - два законопроєкти.