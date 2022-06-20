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членство в ЕС (778) Урсула фон дер Ляйен (375)

Украина должна получить статус кандидата в ЕС, страна сделала огромные шаги вперед, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

ляєн

Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, и это вполне обоснованно. Страна проделала большую работу за восемь лет, решение Еврокомиссии является историческим.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен сказала, что решение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата основано на данных, фактах и подготовительной работе, которую страна проделала за 8 восемь лет.

"Я твердо полагаю, что мы получим положительное решение (Европейского совета - ред.), получим поддержку, курс теперь задан. Конечно, это историческое решение, которое сейчас также должен принять Европейский совет, но подготовка идет хорошо. Украина сделала огромные шаги вперед", - заявила она.

Глава ЕС отметила, что "Украина - это прочная парламентская демократия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц призвал упростить процедуру вступления в ЕС

Фон дер Ляйен уточнила, что в ЕС "хотят видеть еще больше реформ". Вместе с тем глава ЕК заметила, что от самой страны-заявителя зависит, будет ли прием в сообщество успешным и как скоро это произойдет.

"В этих государствах все зависит от того, насколько быстро пойдет этот процесс, и они должны провести необходимые реформы, они должны доказать, что они соответствуют Европейскому союзу. Тогда и процесс идет быстрее, это не совсем жесткий процесс", - подытожила фон дер Ляйен.

В качестве примера она привела Турцию и Словакию, которым в 1999 году были даны перспективы вступления в ЕС. Словакия много работала и в 2004 году стала членом ЕС. С другой стороны, сегодня Турция находится дальше от ЕС, чем в тот период.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Лучше б в НАТО приняли. ЕС - то таке
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20.06.2022 07:30
+5
Не побачила особливих успіхів у зеленої влади.
Ніяких толкових реформ.
Ми заслужили право своєю боротьбою. А не реформуванням країни.
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20.06.2022 08:29
+4
Одним словом, успехи гигантские, но...
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20.06.2022 07:04
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Одним словом, успехи гигантские, но...
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20.06.2022 07:04 Ответить
Лучше б в НАТО приняли. ЕС - то таке
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20.06.2022 07:30 Ответить
В мене інші думки. Чи готова влада і країна в цілому до можливої відмови нам у членстві? І які подальші кроки плануються. Маю сумніви, що путлерівські підстилки проголосують за кандидатство України.
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20.06.2022 07:35 Ответить
так, якась одна країна не проголосує i до ЕС Украину не примуть і це погано.
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20.06.2022 08:16 Ответить
Не побачила особливих успіхів у зеленої влади.
Ніяких толкових реформ.
Ми заслужили право своєю боротьбою. А не реформуванням країни.
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20.06.2022 08:29 Ответить
Даже турки много лет унижаются. Хотят чтобы ими управляли эти комичные ничтожества в Брюсселе и Берлине. Это просто в голове не умещается.
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20.06.2022 08:40 Ответить
ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО: ЄВРОКОМІСІЯ ПРОПОНУЄ ПОЗБАВИТИ УКРАЇНУ СТАТУСУ КАНДИДАТА У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ РЕФОРМ

https://www.5.ua/polityka/takoho-shche-ne-bulo-yevrokomisiia-proponuie-pozbavyty-ukrainu-statusu-kandydata-u-vypadku-vidsutnosti-reform-280263.html
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20.06.2022 08:59 Ответить
Особливо прокурора САП обираємо вже два роки. Європа бл
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20.06.2022 09:03 Ответить
Урсула тетка кнешна красивая...
А статус то таке...для Ze чуваков лишь популистский видосики в тему...
Артистовича позовите...он вам столько Пурги наметет на уши...никакая вермишель не сравнится...
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20.06.2022 10:11 Ответить
ЕС будет чи не будет, главное, шоб безвиз был. И НАТО
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20.06.2022 11:59 Ответить
 
 