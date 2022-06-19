Шольц призвал упростить процедуру вступления в ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что процедуру присоединения новых членов к Европейскому Союзу следует сделать проще.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.
По словам Шольца, не только странам-кандидатам, но и самому Евросоюзу пора готовиться к расширению.
"Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем", - сказал он в интервью dpa.
Шольц заявил, что надеется представить свои предложения на саммите ЕС.
На саммите главы государств и правительств 27 стран-членов рассмотрят заявки Украины, Молдовы и Грузии. Еврокомиссия рекомендовала объявить Украину и Молдову официальными странами-кандидатами. Шольц также четко высказался за это во время визита в Киев в четверг.
Статус кандидата может быть предоставлен только единогласно.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Это решение открывает путь для того, чтобы лидеры правительств ЕС подписали рекомендацию на саммите в Брюсселе.
Украина претендовала на статус кандидата с 2014 года.
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Все для процвітання України.
Але для нашої влади це все так складно.
Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?
Але для нашої влади це все так складно.
Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?..
Відповідь на поверхні: тому, що вся влада упродовж 30 років ставилась тут олігархічною мафією з єдиною обов'язковою умовою - працювати виключно на неї. Ексцеси каралися тюрмою і тому були викорінені раз і назавжди.
Я не знаю, як втілювати вимоги ЄС людьми без яєць і готовності реально задавити олігархічну вольницю. А без цього усі ті 7 пунктів можна виконати виключно імітаційно.
боляче дивитися як під недолугі балачки ми втрачаємо країну...