Шольц призвал упростить процедуру вступления в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что процедуру присоединения новых членов к Европейскому Союзу следует сделать проще.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

По словам Шольца, не только странам-кандидатам, но и самому Евросоюзу пора готовиться к расширению.

"Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем", - сказал он в интервью dpa.

Шольц заявил, что надеется представить свои предложения на саммите ЕС.

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На саммите главы государств и правительств 27 стран-членов рассмотрят заявки Украины, Молдовы и Грузии. Еврокомиссия рекомендовала объявить Украину и Молдову официальными странами-кандидатами. Шольц также четко высказался за это во время визита в Киев в четверг.

Статус кандидата может быть предоставлен только единогласно.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Это решение открывает путь для того, чтобы лидеры правительств ЕС подписали рекомендацию на саммите в Брюсселе.

Украина претендовала на статус кандидата с 2014 года.