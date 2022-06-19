РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6141 посетитель онлайн
Новости За рубежом
5 515 27
членство в ЕС (777) Евросоюз (15892) Шольц Олаф (551)

Шольц призвал упростить процедуру вступления в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что процедуру присоединения новых членов к Европейскому Союзу следует сделать проще.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

По словам Шольца, не только странам-кандидатам, но и самому Евросоюзу пора готовиться к расширению.

"Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем", - сказал он в интервью dpa.

Шольц заявил, что надеется представить свои предложения на саммите ЕС.

Читайте также: Попробуем получить на саммите ЕС 27 "да" о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление, - Шольц

На саммите главы государств и правительств 27 стран-членов рассмотрят заявки Украины, Молдовы и Грузии. Еврокомиссия рекомендовала объявить Украину и Молдову официальными странами-кандидатами. Шольц также четко высказался за это во время визита в Киев в четверг.

Статус кандидата может быть предоставлен только единогласно.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Это решение открывает путь для того, чтобы лидеры правительств ЕС подписали рекомендацию на саммите в Брюсселе.

Украина претендовала на статус кандидата с 2014 года.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Європа не вимагає нічого не корисного для нашої держави.
Привести в порядок законодавство, забезпечити порядок та унеможливити корупцію.
Все для процвітання України.
Але для нашої влади це все так складно.
Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?
показать весь комментарий
19.06.2022 11:26
+13
З себе почніть, а то у вас тільки влада у всьому винувата. А влада звідки береться? Правильно! З народу. От поки народ буде бидлячити, доти й влада буде така сама, як лакмусовий папірець цієї нації. Не давайте хабарів, не крадіть, та навіть на червоне світло світлофора не переходьте, й іншим цього не давайте. Тоді й держава стане людською. А то, знаєте, сидіти на лавочці з пляшкою пива й сємками, гавкаючи на владу - якось тупо виглядає.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:38
+7
Правильне рішення.ЄС потребує реформування і зміни частини правил.Це було зрозуміло вже кілька останніх років,і це не стосується взагалі питання членства України.Там вже настільки напружена атмосфера була всередині ЄС,що могло б бути погані наслідки.Може хоч війна в Україні дала пенделя євробюрократам,і вони почнуть трохи рухатись.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Європа не вимагає нічого не корисного для нашої держави.
Привести в порядок законодавство, забезпечити порядок та унеможливити корупцію.
Все для процвітання України.
Але для нашої влади це все так складно.
Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?
показать весь комментарий
19.06.2022 11:26 Ответить
Саме так,українці за власної волі та власними силами мають будувати Європу в Україні!!! А Захід нам допоможе!!))
показать весь комментарий
19.06.2022 11:32 Ответить
З себе почніть, а то у вас тільки влада у всьому винувата. А влада звідки береться? Правильно! З народу. От поки народ буде бидлячити, доти й влада буде така сама, як лакмусовий папірець цієї нації. Не давайте хабарів, не крадіть, та навіть на червоне світло світлофора не переходьте, й іншим цього не давайте. Тоді й держава стане людською. А то, знаєте, сидіти на лавочці з пляшкою пива й сємками, гавкаючи на владу - якось тупо виглядає.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:38 Ответить
Аби ж то перехід вулиці по правилам таки робив з мавпи людину...нажаль!
показать весь комментарий
19.06.2022 11:41 Ответить
Шольц это Шольц👍
показать весь комментарий
19.06.2022 11:55 Ответить
шольц - з нім. "мер, керівник, староста" села, сільського населеного пункту в старій Німеччині.
показать весь комментарий
19.06.2022 14:37 Ответить
...Все для процвітання України.
Але для нашої влади це все так складно.
Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?..

Відповідь на поверхні: тому, що вся влада упродовж 30 років ставилась тут олігархічною мафією з єдиною обов'язковою умовою - працювати виключно на неї. Ексцеси каралися тюрмою і тому були викорінені раз і назавжди.
Я не знаю, як втілювати вимоги ЄС людьми без яєць і готовності реально задавити олігархічну вольницю. А без цього усі ті 7 пунктів можна виконати виключно імітаційно.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:15 Ответить
а не предложит мадьярам пойти с евросоюза за парашным военным кораблём по упрощённой процедуре? как первый шаг положительных изменений.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:27 Ответить
ага... спеціально для України вступ частинами....спочатку західна частина з центральною однією ногою, потім центральна і південна ще по одній нозі..
показать весь комментарий
19.06.2022 11:28 Ответить
занадто багато ніг
показать весь комментарий
19.06.2022 11:33 Ответить
то був стьоб...як нас будуть приймати з п*ятою частиною окупованих територій?
боляче дивитися як під недолугі балачки ми втрачаємо країну...
показать весь комментарий
19.06.2022 11:36 Ответить
Кіпр прийняли з майже половиною окупованною. Формально увесь Кіпр в ЄС, фактично - лише грецька частина, а турецькою точаться перемовини
показать весь комментарий
19.06.2022 11:48 Ответить
Щось Шольцу поробили,чи так на нього візит до Києва подіяв???)))
показать весь комментарий
19.06.2022 11:28 Ответить
ви наче дитина! якщо шольц почав до чогось закликати, це ознака того, що мінєтчинна планує обрати найдовший шлях
показать весь комментарий
19.06.2022 11:34 Ответить
Він же у Києві з Кличко зустрічався, так що навіть не знаю... Міг і "поробити", руки ж пам'ятають
показать весь комментарий
19.06.2022 11:36 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2022 12:13 Ответить
Вот не надо. Убрать оттуда венгров смысл имеет. но вот ослаблять требования к кандидатам не стоит. Иначе все завалится. Кстати, речь уже идет о возможности отозвать кандидатуру Украины на вступление в ЕС, если не будет реформ. Бешеный принтер будет вынужден снова включиться в работу, иначе его отправят на переплавку. А то и просто набьют по картриджу.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:30 Ответить
Правильне рішення.ЄС потребує реформування і зміни частини правил.Це було зрозуміло вже кілька останніх років,і це не стосується взагалі питання членства України.Там вже настільки напружена атмосфера була всередині ЄС,що могло б бути погані наслідки.Може хоч війна в Україні дала пенделя євробюрократам,і вони почнуть трохи рухатись.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:35 Ответить
Саме так- не дарма Британія звідти пішла.
показать весь комментарий
19.06.2022 11:38 Ответить
Завжди радів з того, що більшість знає усе краще і за Шольца, і за владу України. Чого ж тоді ми так живемо, якщо такі розумні...
показать весь комментарий
19.06.2022 11:37 Ответить
Шольц говорить не про зниження вимог для кандидатів, а про прийняття рішень в ЄС більшістю голосів (може і 75%), а не одноголосно як зараз. Щоб всілякі Угорщини не вийобувались. Цілком підтримую такі пропозиції
показать весь комментарий
19.06.2022 11:52 Ответить
Доречно👍
показать весь комментарий
19.06.2022 11:58 Ответить
Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС - на словах ? Шольц готує собі алібі ? А в цей час вже заангажований якийсь орбан для використання універсальною "палочкой виручалочкой" консенсус - альність...
показать весь комментарий
19.06.2022 12:06 Ответить
Хоче, щоб і Кацапія вступити змогла?
показать весь комментарий
19.06.2022 12:24 Ответить
Ппрдажный шольц продолжает саботировать поставку тяжелого вооружения, значит жадность подвела, или баба меркельша тоже столько хапанула.
показать весь комментарий
19.06.2022 12:53 Ответить
Шольц щось вирішує в ЄС? Я думав, що там ***** всім рулить.
показать весь комментарий
20.06.2022 16:05 Ответить
 
 