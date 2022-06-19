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Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що процедуру приєднання нових членів до Європейського союзу слід зробити простішою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.

За словами Шольца, не лише країнам-кандидатам, а й самому Євросоюзу настав час готуватися до розширення.

"Для цього необхідно модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень. Неможливо вирішити все, що прийнято одноголосно сьогодні, одноголосно у майбутньому" - сказав він в інтерв'ю dpa.

Шольц заявив, що сподівається подати свої пропозиції на саміті ЄС.

Читайте: Спробуємо отримати на саміті ЄС 27 "так" щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ, - Шольц

На саміті глави держав і урядів 27 країн-членів розглянуть заявки України, Молдови та Грузії. Єврокомісія рекомендувала оголосити Україну та Молдову офіційними країнами-кандидатами. Шольц також чітко висловився за це під час свого візиту до Києва у четвер.

Статус кандидата може бути надано лише одноголосно.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Це рішення відкриває шлях для того, щоб лідери урядів ЄС підписали рекомендацію на саміті у Брюсселі.

Україна претендувала на статус кандидата з 2014 року.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Європа не вимагає нічого не корисного для нашої держави.
Привести в порядок законодавство, забезпечити порядок та унеможливити корупцію.
Все для процвітання України.
Але для нашої влади це все так складно.
Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?
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19.06.2022 11:26
+13
З себе почніть, а то у вас тільки влада у всьому винувата. А влада звідки береться? Правильно! З народу. От поки народ буде бидлячити, доти й влада буде така сама, як лакмусовий папірець цієї нації. Не давайте хабарів, не крадіть, та навіть на червоне світло світлофора не переходьте, й іншим цього не давайте. Тоді й держава стане людською. А то, знаєте, сидіти на лавочці з пляшкою пива й сємками, гавкаючи на владу - якось тупо виглядає.
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19.06.2022 11:38
+7
Правильне рішення.ЄС потребує реформування і зміни частини правил.Це було зрозуміло вже кілька останніх років,і це не стосується взагалі питання членства України.Там вже настільки напружена атмосфера була всередині ЄС,що могло б бути погані наслідки.Може хоч війна в Україні дала пенделя євробюрократам,і вони почнуть трохи рухатись.
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19.06.2022 11:35
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Європа не вимагає нічого не корисного для нашої держави.
Привести в порядок законодавство, забезпечити порядок та унеможливити корупцію.
Все для процвітання України.
Але для нашої влади це все так складно.
Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?
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19.06.2022 11:26 Відповісти
Саме так,українці за власної волі та власними силами мають будувати Європу в Україні!!! А Захід нам допоможе!!))
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19.06.2022 11:32 Відповісти
З себе почніть, а то у вас тільки влада у всьому винувата. А влада звідки береться? Правильно! З народу. От поки народ буде бидлячити, доти й влада буде така сама, як лакмусовий папірець цієї нації. Не давайте хабарів, не крадіть, та навіть на червоне світло світлофора не переходьте, й іншим цього не давайте. Тоді й держава стане людською. А то, знаєте, сидіти на лавочці з пляшкою пива й сємками, гавкаючи на владу - якось тупо виглядає.
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19.06.2022 11:38 Відповісти
Аби ж то перехід вулиці по правилам таки робив з мавпи людину...нажаль!
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19.06.2022 11:41 Відповісти
Шольц это Шольц👍
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19.06.2022 11:55 Відповісти
шольц - з нім. "мер, керівник, староста" села, сільського населеного пункту в старій Німеччині.
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19.06.2022 14:37 Відповісти
...Все для процвітання України.
Але для нашої влади це все так складно.
Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?..

Відповідь на поверхні: тому, що вся влада упродовж 30 років ставилась тут олігархічною мафією з єдиною обов'язковою умовою - працювати виключно на неї. Ексцеси каралися тюрмою і тому були викорінені раз і назавжди.
Я не знаю, як втілювати вимоги ЄС людьми без яєць і готовності реально задавити олігархічну вольницю. А без цього усі ті 7 пунктів можна виконати виключно імітаційно.
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19.06.2022 12:15 Відповісти
а не предложит мадьярам пойти с евросоюза за парашным военным кораблём по упрощённой процедуре? как первый шаг положительных изменений.
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19.06.2022 11:27 Відповісти
ага... спеціально для України вступ частинами....спочатку західна частина з центральною однією ногою, потім центральна і південна ще по одній нозі..
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19.06.2022 11:28 Відповісти
занадто багато ніг
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19.06.2022 11:33 Відповісти
то був стьоб...як нас будуть приймати з п*ятою частиною окупованих територій?
боляче дивитися як під недолугі балачки ми втрачаємо країну...
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19.06.2022 11:36 Відповісти
Кіпр прийняли з майже половиною окупованною. Формально увесь Кіпр в ЄС, фактично - лише грецька частина, а турецькою точаться перемовини
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19.06.2022 11:48 Відповісти
Щось Шольцу поробили,чи так на нього візит до Києва подіяв???)))
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19.06.2022 11:28 Відповісти
ви наче дитина! якщо шольц почав до чогось закликати, це ознака того, що мінєтчинна планує обрати найдовший шлях
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19.06.2022 11:34 Відповісти
Він же у Києві з Кличко зустрічався, так що навіть не знаю... Міг і "поробити", руки ж пам'ятають
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19.06.2022 11:36 Відповісти
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19.06.2022 12:13 Відповісти
Вот не надо. Убрать оттуда венгров смысл имеет. но вот ослаблять требования к кандидатам не стоит. Иначе все завалится. Кстати, речь уже идет о возможности отозвать кандидатуру Украины на вступление в ЕС, если не будет реформ. Бешеный принтер будет вынужден снова включиться в работу, иначе его отправят на переплавку. А то и просто набьют по картриджу.
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19.06.2022 11:30 Відповісти
Правильне рішення.ЄС потребує реформування і зміни частини правил.Це було зрозуміло вже кілька останніх років,і це не стосується взагалі питання членства України.Там вже настільки напружена атмосфера була всередині ЄС,що могло б бути погані наслідки.Може хоч війна в Україні дала пенделя євробюрократам,і вони почнуть трохи рухатись.
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19.06.2022 11:35 Відповісти
Саме так- не дарма Британія звідти пішла.
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19.06.2022 11:38 Відповісти
Завжди радів з того, що більшість знає усе краще і за Шольца, і за владу України. Чого ж тоді ми так живемо, якщо такі розумні...
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19.06.2022 11:37 Відповісти
Шольц говорить не про зниження вимог для кандидатів, а про прийняття рішень в ЄС більшістю голосів (може і 75%), а не одноголосно як зараз. Щоб всілякі Угорщини не вийобувались. Цілком підтримую такі пропозиції
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19.06.2022 11:52 Відповісти
Доречно👍
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19.06.2022 11:58 Відповісти
Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС - на словах ? Шольц готує собі алібі ? А в цей час вже заангажований якийсь орбан для використання універсальною "палочкой виручалочкой" консенсус - альність...
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19.06.2022 12:06 Відповісти
Хоче, щоб і Кацапія вступити змогла?
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19.06.2022 12:24 Відповісти
Ппрдажный шольц продолжает саботировать поставку тяжелого вооружения, значит жадность подвела, или баба меркельша тоже столько хапанула.
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19.06.2022 12:53 Відповісти
Шольц щось вирішує в ЄС? Я думав, що там ***** всім рулить.
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20.06.2022 16:05 Відповісти
 
 