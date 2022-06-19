Шольц закликав спростити процедуру вступу до ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що процедуру приєднання нових членів до Європейського союзу слід зробити простішою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.
За словами Шольца, не лише країнам-кандидатам, а й самому Євросоюзу настав час готуватися до розширення.
"Для цього необхідно модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень. Неможливо вирішити все, що прийнято одноголосно сьогодні, одноголосно у майбутньому" - сказав він в інтерв'ю dpa.
Шольц заявив, що сподівається подати свої пропозиції на саміті ЄС.
На саміті глави держав і урядів 27 країн-членів розглянуть заявки України, Молдови та Грузії. Єврокомісія рекомендувала оголосити Україну та Молдову офіційними країнами-кандидатами. Шольц також чітко висловився за це під час свого візиту до Києва у четвер.
Статус кандидата може бути надано лише одноголосно.
Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Це рішення відкриває шлях для того, щоб лідери урядів ЄС підписали рекомендацію на саміті у Брюсселі.
Україна претендувала на статус кандидата з 2014 року.
Будь ласка, зачекайте...
Привести в порядок законодавство, забезпечити порядок та унеможливити корупцію.
Все для процвітання України.
Але для нашої влади це все так складно.
Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?
Але для нашої влади це все так складно.
Ні в кого не виникало питання ЧОМУ ?..
Відповідь на поверхні: тому, що вся влада упродовж 30 років ставилась тут олігархічною мафією з єдиною обов'язковою умовою - працювати виключно на неї. Ексцеси каралися тюрмою і тому були викорінені раз і назавжди.
Я не знаю, як втілювати вимоги ЄС людьми без яєць і готовності реально задавити олігархічну вольницю. А без цього усі ті 7 пунктів можна виконати виключно імітаційно.
боляче дивитися як під недолугі балачки ми втрачаємо країну...