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Україна має отримати статус кандидата в ЄС, країна зробила величезні кроки вперед, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

ляєн

Україна має отримати статус кандидата на вступ до ЄС і це цілком обґрунтовано. Країна зробила велику роботу за вісім років, рішення Єврокомісії є історичним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн сказала, що рішення Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата засноване на даних, фактах і підготовчій роботі, яку країна виконала за 8 вісім років.

"Я твердо вважаю, що ми отримаємо позитивне рішення (Європейської ради. - Ред.), отримаємо підтримку, курс тепер заданий. Звичайно, це історичне рішення, яке зараз також має ухвалити Європейська рада, але підготовка йде добре. Україна зробила величезні кроки вперед", - заявила вона.

Глава ЄС зазначила, що "Україна - це міцна парламентська демократія".

Фон дер Ляєн уточнила, що в ЄС "хочуть бачити ще більше реформ". Разом з тим глава ЄК зауважила, що від самої країни-заявника залежить, чи буде прийняття до спільноти успішним і як скоро це станеться.

"У цих державах все залежить від того, наскільки швидко піде цей процес, і вони мають провести необхідні реформи, вони повинні довести, що вони відповідають Європейському Союзу. Тоді і процес відбувається швидше, це не зовсім жорсткий процес", - підсумувала фон дер Ляєн.

Як приклад вона навела Туреччину і Словаччину, яким у 1999 році були дані перспективи вступу до ЄС. Словаччина багато працювала і у 2004 році стала членом ЄС. З іншого боку, сьогодні Туреччина перебуває далі від ЄС, ніж у той період.

Читайте: Зеленський поговорив із президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Євроради Мішелем

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Лучше б в НАТО приняли. ЕС - то таке
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20.06.2022 07:30
+5
Не побачила особливих успіхів у зеленої влади.
Ніяких толкових реформ.
Ми заслужили право своєю боротьбою. А не реформуванням країни.
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20.06.2022 08:29
+4
Одним словом, успехи гигантские, но...
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20.06.2022 07:04
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Одним словом, успехи гигантские, но...
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20.06.2022 07:04 Відповісти
Лучше б в НАТО приняли. ЕС - то таке
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20.06.2022 07:30 Відповісти
В мене інші думки. Чи готова влада і країна в цілому до можливої відмови нам у членстві? І які подальші кроки плануються. Маю сумніви, що путлерівські підстилки проголосують за кандидатство України.
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20.06.2022 07:35 Відповісти
так, якась одна країна не проголосує i до ЕС Украину не примуть і це погано.
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20.06.2022 08:16 Відповісти
Не побачила особливих успіхів у зеленої влади.
Ніяких толкових реформ.
Ми заслужили право своєю боротьбою. А не реформуванням країни.
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20.06.2022 08:29 Відповісти
Даже турки много лет унижаются. Хотят чтобы ими управляли эти комичные ничтожества в Брюсселе и Берлине. Это просто в голове не умещается.
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20.06.2022 08:40 Відповісти
ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО: ЄВРОКОМІСІЯ ПРОПОНУЄ ПОЗБАВИТИ УКРАЇНУ СТАТУСУ КАНДИДАТА У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ РЕФОРМ

https://www.5.ua/polityka/takoho-shche-ne-bulo-yevrokomisiia-proponuie-pozbavyty-ukrainu-statusu-kandydata-u-vypadku-vidsutnosti-reform-280263.html
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20.06.2022 08:59 Відповісти
Особливо прокурора САП обираємо вже два роки. Європа бл
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20.06.2022 09:03 Відповісти
Урсула тетка кнешна красивая...
А статус то таке...для Ze чуваков лишь популистский видосики в тему...
Артистовича позовите...он вам столько Пурги наметет на уши...никакая вермишель не сравнится...
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20.06.2022 10:11 Відповісти
ЕС будет чи не будет, главное, шоб безвиз был. И НАТО
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20.06.2022 11:59 Відповісти
 
 