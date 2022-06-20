Україна має отримати статус кандидата в ЄС, країна зробила величезні кроки вперед, - фон дер Ляєн
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Україна має отримати статус кандидата на вступ до ЄС і це цілком обґрунтовано. Країна зробила велику роботу за вісім років, рішення Єврокомісії є історичним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Фон дер Ляєн сказала, що рішення Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата засноване на даних, фактах і підготовчій роботі, яку країна виконала за 8 вісім років.
"Я твердо вважаю, що ми отримаємо позитивне рішення (Європейської ради. - Ред.), отримаємо підтримку, курс тепер заданий. Звичайно, це історичне рішення, яке зараз також має ухвалити Європейська рада, але підготовка йде добре. Україна зробила величезні кроки вперед", - заявила вона.
Глава ЄС зазначила, що "Україна - це міцна парламентська демократія".
Фон дер Ляєн уточнила, що в ЄС "хочуть бачити ще більше реформ". Разом з тим глава ЄК зауважила, що від самої країни-заявника залежить, чи буде прийняття до спільноти успішним і як скоро це станеться.
"У цих державах все залежить від того, наскільки швидко піде цей процес, і вони мають провести необхідні реформи, вони повинні довести, що вони відповідають Європейському Союзу. Тоді і процес відбувається швидше, це не зовсім жорсткий процес", - підсумувала фон дер Ляєн.
Як приклад вона навела Туреччину і Словаччину, яким у 1999 році були дані перспективи вступу до ЄС. Словаччина багато працювала і у 2004 році стала членом ЄС. З іншого боку, сьогодні Туреччина перебуває далі від ЄС, ніж у той період.
Будь ласка, зачекайте...
Ніяких толкових реформ.
Ми заслужили право своєю боротьбою. А не реформуванням країни.
https://www.5.ua/polityka/takoho-shche-ne-bulo-yevrokomisiia-proponuie-pozbavyty-ukrainu-statusu-kandydata-u-vypadku-vidsutnosti-reform-280263.html
А статус то таке...для Ze чуваков лишь популистский видосики в тему...
Артистовича позовите...он вам столько Пурги наметет на уши...никакая вермишель не сравнится...