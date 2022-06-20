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Утром оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина

Войска РФ продолжают обстреливать со своей территории Сумщину.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около половины шестого утра россияне со своей территории обстреляли Середино-Будскую громаду. Артиллерийский огонь, 30 прилетов. Жертв и разрушений нет", - информирует глава региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера днем оккупанты снова обстреляли из минометов Сумщину, - Живицкий
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Сумщина вже перетворилась на якийсь полігон для рашистів
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20.06.2022 09:33 Ответить
угу...утерлись и ждем следущего
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20.06.2022 09:46 Ответить
А у нас немає артилерії для відповіді?
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20.06.2022 10:14 Ответить
Президента немає .
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20.06.2022 10:17 Ответить
Схоже, що Зеля не хоче кривдити братній народ, і тому не дає дозволу бити по кацапах у відповідь. Чекає, коли всю східну Україну перетворять на руїну.
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20.06.2022 10:17 Ответить
 
 