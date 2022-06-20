Зранку окупанти обстріляли Сумщину із артилерії, - Живицький

Війська РФ продовжують обстрілювати зі своєї території Сумщину.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду. Артилерійський вогонь, 30 приходів. Жертв та руйнувань немає", - інформує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учора вдень окупанти знову обстріляли з мінометів Сумщину, - Живицький