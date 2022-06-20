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Зранку окупанти обстріляли Сумщину із артилерії, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Війська РФ продовжують обстрілювати зі своєї території Сумщину.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду. Артилерійський вогонь, 30 приходів. Жертв та руйнувань немає", - інформує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учора вдень окупанти знову обстріляли з мінометів Сумщину, - Живицький

Автор: Ірина Дашківська
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Сумщина вже перетворилась на якийсь полігон для рашистів
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20.06.2022 09:33 Відповісти
угу...утерлись и ждем следущего
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20.06.2022 09:46 Відповісти
А у нас немає артилерії для відповіді?
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20.06.2022 10:14 Відповісти
Президента немає .
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20.06.2022 10:17 Відповісти
Схоже, що Зеля не хоче кривдити братній народ, і тому не дає дозволу бити по кацапах у відповідь. Чекає, коли всю східну Україну перетворять на руїну.
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20.06.2022 10:17 Відповісти
 
 