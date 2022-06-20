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Зранку окупанти обстріляли Сумщину із артилерії, - Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ продовжують обстрілювати зі своєї території Сумщину.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли Середино-Будську громаду. Артилерійський вогонь, 30 приходів. Жертв та руйнувань немає", - інформує очільник регіону.
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Ян Сапега
показати весь коментар20.06.2022 09:33 Відповісти Мені подобається 1
Григорій Григорович
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Сірий
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Влеррий
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stanis nasvaiko
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